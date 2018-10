Skrälläge efter storförlusten

Höjdaren - 1. Elfsborg - Dalkurd

Motivation slår klass i Borås?

Vecko-omgång i Allsvenskan och den inleds på Borås Arena där framförallt gästerna har otroligt mycket att spela för. Elfsborg har i praktiken säkrat kontraktet, medan Dalkurd krigar med BP om att knipa kvalplatsen och på så sätt kunna hålla sig kvar i det svenska finrummet.

I helgen gick de gröna dock rejält på pumpen när ett Paulinho-löst Häcken var på besök i Gävle. Hela 0-5 i baken slutade matchen mot göteborgarna, ett massivt steg bakåt efter 1-0 vinsten mot Örebro omgången innan.

Offensiven har varit Dalkurds stora akilleshäl sedan Mohamed Buya Turay och Yukiya Sugita lämnade under sommaren. Eero Markkanen har inte alls kunnat fylla tomrummet. På lagets sju senaste matcher har det enbart blivit två mål framåt. Finnen med rutin från AIK har inte målat sedan mitten av augusti och varit förpassad till bänken mot både Örebro och Häcken.

Mot tisdagens motståndare ska ändå hyfsad poängchans finnas för Dalkurd. Elfsborg har allt annat än rosat marknaden denna säsong och trots ett relativt starkt spelarmaterial återfinns boråsarna först på en elfteplats. På Borås Arena har de gulsvarta inte alls fått till det och bara vunnit tre av 13 matcher.

Nu när kontraktet mer eller mindre är säkrat finns det frågetecken för motivationen. Hemmalaget är självfallet bättre än gästerna i grunden, men ett lojt Elfsborg är ett lag Dalkurd besegrar. Med tanke på förutsättningarna tycker jag Jimmy Thelins lag värderas väl högt här. Även om ettan ska plitas ner först är det läge att trycka in alla tecken och hoppas på skrällen!

Missar matchen

Joakim Nilsson, Elfsborg (avstängd)

Robin Tranberg, Dalkurd (avstängd)

Osäker till spel

Robert Gojani, Elfsborg (oklart)

Alibek Aliev, Dalkurd (oklart)

Helgarderingen - 2. Örgryte - Varberg

Varberg i poängbehov på Gamla Ullevi

En division längre ner och bara några mil väster om Elfsborg ska ett viktigt möte spelas på Gamla Ullevi i Göteborg, åtminstone för bortalaget. Varberg är nämligen i högsta grad indraget i bottenstriden och riskerar att hamna på kvalplats. Seger under tisdagen tar dock hallänningarna upp över kvalstrecket och i så fall ett stort steg närmare nytt kontrakt.

Örgryte öppnade säsongen urstarkt och låg länge med i toppen av Superettan under våren. Sedan hände något. Rödblått kom in i en djup formsvacka och spelade elva matcher i rad utan seger. Chansen till uppflyttning försvann under sommaren men den senaste tiden har göteborgarna repat mod. 16 poäng på de sju senaste är riktigt starkt och har tagit ÖIS upp på en fin femteplats.

Flera spelare har varit bidragande till framgången. Diego Montiel har stått för en strålande säsong med tio mål från sin mittfältsposition. Även Gustav Ludwigson och lagkaptenen Daniel Paulson ska nämnas med sina åtta fullträffar vardera. Den sistnämnda har målat i tre av Örgrytes fyra senaste matcher.

Varberg visar också relativt skaplig form trots lagets placering. Tre av de fem senaste matcherna har slutat med seger. Nahom Netabay har hittat en härlig höstform med sex mål på de åtta senaste omgångarna. Fin kvalitet finns även i spelare som Albert Ejupi och Perparim Beqaj.

Överlag håller dock Örgryte en högre nivå men samtidigt är, precis som i föregående match, lagens tabellpositioner en faktor som bör tas i beaktande. Varberg kommer sälja sig dyrt och ska inte räknas bort. Med tanke på att ÖIS streckas upp till klara favoriter är det inte fel att spendera flera tecken i detta möte.