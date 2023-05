"Skrälläge i jakten på Champions League-plats"

Skrällen! - 1. Lazio - Lecce

Lazio övervärderas grovt (till Topptipset)

Det är ingenting annat än otroligt jämnt i kampen om Champions League-platserna i Serie A. Mellan tabelltvåan Juventus och sjuan Roma skiljer det bara åtta poäng vilket bäddar för en minst sagt rafflande avslutning. Inför helgen parkerar Lazio in på bronsplats sedan Maurizio Sarri verkligen fått ordning på romarnas defensiva led. Bara Napoli har släppt in färre mål än de hemmahörande.

Jag har dock skrapat under ytan på Lazios statistik och bortom den meriterande tredjeplatsen döljer sig en annan verklighet. Sett till Expected Goals Against – xGA – borde värdarna släppt in nästan tio fler mål än vad de hittills gjort och den allra mest iögonfallande siffran återfinns bland Expected Points. Att ha skrapat ihop 64 poäng på drygt 46,5 xPTS är en överprestation som heter duga och mot slutet har verkligheten kommit ikapp Sarris gäng.

Tre förluster på de fyra senaste vittnar om detta och jag ser det inte som omöjligt att den negativa trenden fortsätter även över fredagen. Ciro Immobile har bara nätat i ett av sina sju senaste framträdanden och att formdippen sammanfallit med målmaskinens dito är ingen slump. När lägena dyker upp inne i straffområdet missar Immobile sällan, men med honom på plan tar sig Lazio också till betydligt färre klara målchanser.

När Immobile inte fanns tillgänglig såg Felipe Anderson vass ut som en form av falsk nia – likt Mertens gjorde under Sarris tid i Napoli – och jag hade sett på framtiden med viss oro om jag sympatiserat med Lazio. Lecce är en opponent som värdarna i normala fall ska kunna städa av, men med rådande förutsättningar samt en skyhögt streckade etta i åtanke väljer jag att dra öronen åt mig.

De rödgula gästerna har fortfarande inte säkrat kontraktet men ställs här inför en på förhand passande matchbild. 2-1-segern i det vändande mötet skvallrade om att de tillresta trivs i fighter där de slipper ta tag i taktpinnen och Lazio är inte det enda topplaget som haft problem mot Lecce under innevarande säsong. Till kraftigt vänstervridna streck vänder jag mig illa kvickt mot heltäckningsmattan.

Notabla avbräck

Danilo Cataldi, Lazio (vadskada)

Matías Vecino, Lazio (lårskada)

Osäker till spel

Marin Pongracic, Lecce (ankelskada)

Skrällen 2.0! - 4. Lens - Reims

Lens streckas utom reson (till Topptipset)

Det ska såklart väldigt mycket till för att äta ikapp sex poäng på Ligue 1-ledarna PSG, men sett till Expected Points har flera lag presterat på samma nivå som parisarna den här säsongen. Lens tillhör ett av dessa och efter den blytunga 2-1-vinsten mot Marseille har Les Sang et Or andraplatsen i egna händer. Det är en minst sagt imponerande bedrift från ett lag som så sent som säsongen 2019/20 spelade i Ligue 2.

Samma säsong tog Franck Haise upp värdarna i finrummet och på den vägen har det sedan bara fortsatt. Två raka sjundeplaceringar kommer att förbättras denna säsong och blott 26 insläppta mål är klart bäst i klassen. Kevin Danso fick det aldrig att stämma i Southampton, men i Lens har österrikaren utvecklats till något väldigt speciellt. Bredvid sig har Danso argentinaren Medina som sakta men säkert vuxit ut till en klippa efter flytten från Talleres de Córdoba.

På mitten tillhör Fofana en av ligans allra bästa mittfältare och längst fram är Openda en storklubbsvärvning som bara väntar på att hända. Det ska bli oerhört spännande att följa Lens avslutning, men här går det heller inte att komma ifrån det faktum att ettan streckas benhårt. Reims flyger inte längre lika högt under Will Stills magiska vingar, men 1-0-segern senast mot Lille var likväl ett kvitto på gästernas enorma kunnande.

I den matchen lyckades Reims neutralisera Jonathan David och upprepas samma bedrift med Openda är mycket vunnet på Stade Bollaert-Delelis. Det vändande mötet slutade 1-1 efter en chansmässigt helt jämn matchbild och här hävdar jag att Les rogues et blanc gynnas av att de kan ligga lågt för att sedan straffa Lens via omställningar.

För att det ska lyckas är spelare som Ito och Balogun av yppersta vikt. Japanen är en kreativ kraft med fart under galoscherna och om Openda benämns som en kommande storklubbsvärvning förtjänar Balogun att göra samma sak. Arsenal – Balogun tillhör Londonklubben – har en diamant i sina händer men med en tight anfallsbesättning blir det svårt för Reims skyttekung att ta plats. Här tror jag dock att han kan bli en avgörande faktor och när ettan sönderstreckas behöver X2 omgående ta plats. Om råd hela spannet.

Notabla avbräck

Wesley Saïd, Lens (muskelskada)

Jimmy Cabot, Lens (knäskada)

Mitchell van Bergen, Reims (bruten hand)

Noah Holm, Reims (ryggskada)

Osäker till spel

Myziane Maolida, Reims (sjukdom)

