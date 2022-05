"Skrälläge när Juventus möter bottenlag"

Höjdaren! - 1. Genoa - Juventus Juventus överstreckas Juventus har gjort en svag säsong. Det är mer eller mindre omöjligt att blanda sig i striden om Scudetton och med Champions League-platsen redan säkrad är frågan hur mycket motivation denna ligamatch ger. Att sluta trea eller fyra är troligen inget som får blodet att rusa hos spelarna och mentalt lär flera spelare redan befinna sig i onsdagens cupfinal mot Inter. Trots det har Juve gjort ganska bra resultat mot slutet med tio inspelade poäng på de fyra senaste omgångarna. Det ska dock sägas att det har varit uddamålsvinster mot Cagliari, Sassuolo och Venezia samt ett kryss mot Bologna. Inget jättesvårt spelschema direkt. Senast mot Venezia blev Bonucci stor matchhjälte med dubbla mål i 2-1-segern. Anfallarna gick mållösa av planen då, men det finns minst sagt kvalité i trion Dybala, Morata och Vlahovic. Mot Venezia fick 18-årige Fabio Miretti göra sin debut från start på mitten och även om det är en supertalang är han såklart inte färdig än. Om Juventus kommer in till denna match med bristande motivation kommer Genoa däremot ge precis allting de har. De blåröda ligger under nedflyttningsstrecket och har en bit upp till säker mark med tre omgångar kvar att spela. Läget är akut och vi kommer få se ett hemmalag som spelar med desperation. Kan de bara tygla den känslan är det något som kan lyfta laget. Fyra förluster finns noterade på de fem senaste omgångarna och extra mycket svider säkert 0-1-förlusten mot stadsrivalen Sampdoria i supportrarnas hjärta. Det var en helt jämn batalj där xG slutade 1,55 - 1,55, men Genoa fick inte in bollen. Det har varit ett återkommande problem då värdarna med sina 25 baljor är sämst i hela ligan. Spelare som Destro, Ekuban och Gudmundsson har mycket att bevisa. Samtidigt kommer Genoa åtminstone till chanser och sett till xPTS har de sprungit väldigt dåligt under säsongen. Den statistiken visar att Genoa borde haft tre lag bakom sig i tabellen. Juventus har haft lätt för hemmalaget på senare år, men det ska sägas att Genoa har tagit poäng av lag som Atalanta, Roma och Inter under våren. När tvåan streckas stenhårt vill jag få med alla tecken på Luigi Ferraris. Missar matchen Federico Chiesa, Juventus (knäskada)

Weston McKennie, Juventus (fotskada) Osäker till spel Roberto Piccoli, Genoa (knäskada)

Andrea Cambiaso, Genoa (knäskada)

Zinho Vanheusden, Genoa (knäskada)

Aleksander Buksa, Genoa (oklart)

Lennart Czyborra, Genoa (oklart)

Nicolò Rovella, Genoa (oklart)

Kaio Jorge, Juventus (oklart)

Manuel Locatelli, Juventus (knäskada)

Juan Cuadrado, Juventus (muskelskada)

Mattia De Sciglio, Juventus (lårskada)

Luca Pellegrini, Juventus (vristskada)

Spiken! - 3. Lille - Monaco Monaco tar (tillfälligt?) över andraplatsen Alla stjärnor stod rätt i fjol när Lille lyckades ta hem den franska ligatiteln. Les Dogues hade stora förväntningar på sig även på denna säsong, men det har inte alls gått vägen. De åkte ut mot Chelsea i Champions League och ligaspelet har varit rent ut sagt uselt. En tiondeplats ligger värdarna på när det återstår tre omgångar att spela. Det kommer inte bli något spel i Europa till hösten. Förra veckan ställdes Lille mot bottenlaget på Troyes på bortaplan och skämde ut sig helt. Inte nog med att de föll med 0-3, både Yilmaz och Sanches fick syna det röda kortet. Därmed är den duon avstängd nu och eftersom det är två av lagets allra bästa spelare kommer det såklart påverka. Med Xeka på skadelistan sedan tidigare ser mittfältet ursvagt ut och kampen om mitten lär Lille förlora. Monaco kommer till Stade Pierre-Mauroy med enormt självförtroende efter att ha vunnit sju raka matcher. Det har fört upp de rödvita till toppstriden i Ligue 1 och en seger här skulle faktiskt föra upp Monaco till en andraplats i tabellen som innebär spel i Champions League. Visst får Marseille och Rennes, som ligger före Monaco just nu, chansen att svara, men det sätter ändå press på de lagen. Monaco får klara sig utan avstängda Gelson Martins och skadade Fábregas, men kan ändå mönstra en urstark elva. Tchouameni, som ryktas till ungefär hälften av världens storklubbar, och Disasi har avtjänat sina avstängningar och kan kliva in i startelvan. Med spelare som Ben Yedder, Volland, Golovin och Boadu som alternativ i fören finns det verkligen mål i detta Monaco. Det är ett helmotiverat bortalag mot ett ointresserat hemmagäng som ställs mot varandra här och när värdarna dessutom saknar två av sina bästa spelare har jag svårt att se att de skulle räcka till. Stannar tvåan under 55 procent är det en utmärkt spik att bygga systemet kring. Missar matchen Burak Yilmaz, Lille (avstängd)

Renato Sanches, Lille (avstängd)

Xeka, Lille (vristskada)

Gelson Martins, Monaco (avstängd)

Cesc Fábregas, Monaco (vristskada) Osäker till spel Krépin Diatta, Monaco (oklart)