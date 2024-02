"Skrälläge - stor problematik i PSG"

Åttondelsfinalerna i Champions League fortsätter under onsdagen när vi gör nedslag i Rom och Paris. Både Bayern München och PSG ges tydliga favoritskap mot Lazio respektive Real Sociedad, men jag är inte särskilt sugen på att spika någon av drakarna. Istället hittas mina singlar i The Championship innan målgång sker i Skottland. Let’s go!