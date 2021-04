"Skrällchans - AIK kan tappa poäng mot nykomlingen"

Två nya allsvenska fajter står på programmet under måndagen. Bland annat ska vi titta till AIK:s kamp mot nykomlingen Degerfors. En på förhand väldigt intressant tillställning. Premier League, Serie A, La Liga och Bundesliga bidrar också med matcher till Topptipset som ser ganska klurigt ut. Åtta rätt kan mycket väl ge klirr i kassan, speciellt med 250.000 kronor i extrapengar!

Överstreckningen! - 1. AIK - Degerfors

Degerfors ska inte räknas bort

Klassiska Degerfors är tillbaka i Allsvenskan igen och de har en mycket intressant trupp till förfogande. Kvar finns trion Dahlström, Edvardsen och Bertilsson som vräkte in mål i fjol och dessutom har offensiven spetsats till ytterligare med Sargon Abraham som inte fick det att lossna fullt ut i IFK Göteborg. Däremot var Skövde-sonen väldigt bra i sin förra sejour för den rödvita bruksklubben.

Även i övrigt har gästerna värvat smart under vintern. Tamimi, Maripuu, Saidi och Sabetkar är spelare som breddat den tidigare lite tunna truppen. Samtliga finns med i denna match och faktum är att Degerfors inte har några skador alls att förhålla sig till. Under försäsongen har DIF bland annat besegrat Häcken och dessutom tagit sig till kvartsfinal i Svenska Cupen efter en fin bortaseger mot Elfsborg.

AIK slutade alldeles för långt ner i tabellen i fjol efter en usel start på säsongen. Det blev bättre när Bartosz Grzelak kom till klubben och spelare som Lustig och Papagiannopoulos värvades in. En niondeplats fick vara okej då, men det kommer ingen AIK-supporter vara nöjd med den här säsongen. Truppen innehåller tillräckligt med kvalité för att kunna utmana om Europaplatserna, men då gäller det att alla bitar faller på plats.

Per Karlsson och Filip Rogic var inte med i den senaste träningsmatchen och status kring den duon är i skrivande stund osäker. Framåt finns det vissa frågetecken kring vem som ska göra målen. Goitom blir knappast yngre och Radulovic fick inte mycket speltid i fjol. Stefanelli är dock en mycket intressant återvändare och dessutom är det värt att nämna alla häftiga ungdomar Gnaget har fått fram. Strannegård och Hussein är två spelare som har en ljus framtid framför sig.

Erick Otieno, som fick 2020 spolierat av skador, är en spelare jag tycker ser väldigt bra ut men annars är det få spelare som verkligen stuckit ut under försäsongen. Genrepet slutade 1-1 mot Superettan-laget GIF Sundsvall och det krävs bättring om inte premiären ska gå i moll. Nykomlingar brukar öppna serien starkt, något vi såg bevis på i Halmstads seger över Häcken under söndagen, och här ska Degerfors absolut inte räknas bort. När ettan streckas alldeles för hårt blir valet att plocka med alla tecken redan från start och försöka jobba in bortaskrällen.

Osäker till spel

Filip Rogic, AIK (oklart)

Per Karlsson, AIK (oklart)

Jetmir Haliti, AIK (oklart)

Spiken! - 2. Kalmar - Östersund

Kalmar tar en premiärseger

Kalmar tvingades kvala sig kvar i Allsvenskan förra säsongen då de höll för trycket mot Jönköpings Södra. Sedan dess har Viktor Elm avslutat karriären och han kommer såklart saknas. Samtidigt har smålänningarna ett fysiskt försvar med bland annat Douglas Bergqvist som ska ta steget upp och bli den nya ledaren där bak. Med nye tränaren Henrik Rydström vid rodret blir det spännande att se hur de rödvitas spel kommer skilja sig jämfört med 2020.

Offensivt har Jonathan Ring värvats in från Djurgården och han kommer därmed för första gången spela i Allsvenskan tillsammans med brorsan Sebastian. Jonathan är en avig spelare som stundtals är otroligt svår att stoppa. Han blir helt klart nyckeln i offensiven tillsammans med Nils Fröling om Fröling bara får vara skadefri. Dessutom hoppas Rydström att unga spelare som Crona och Magnusson ska ta ytterligare steg i sin utveckling.

Östersund tog sig vidare från sin grupp i Svenska Cupen efter att ha försvarat sig framgångsrikt. Ett insläppt mål på tre matcher är såklart ett bra facit. I kvarten blev det dock åka av mot Djurgården som vann med klara 3-0. Sedan dess har ÖFK förlorat träningsmatcher mot just Djurgården och GIF Sundsvall samt kryssat mot Vasalund. Inga resultat som skrämmer Kalmar direkt.

ÖFK har tappat Isherwood under vintern och dras dessutom med flera tunga skador. Amin, Outtara och Weymans får alla svårt att delta här. Ska de rödsvarta lyckas hänga kvar i det svenska finrummet krävs det att spelare som Sonko Sundberg, Ssewankambo och Hörberg verkligen kliver upp stort. Känslan är dock att truppen är bland de svagare i serien.

Premiären spelas på Guldfågeln Arena och det innebär naturgräs för Östersund. Inte deras bästa underlag, även om jämtarna faktiskt vann motsvarande möte här förra säsongen. Jag tycker Kalmar känns stabilare och med Rydström som ny röst i omklädningsrummet kan detta bli ganska bra. KFF känns strået vassare än Östersund i dagsläget och stannar ettan kring 40 procent är det en vettig spik.

Missar matchen

Rewan Amin, Östersund (knäskada)

Kalpi Outtara, Östersund (knäskada)

Osäker till spel

Marco Weymans, Östersund (oklart)

Blair Turgott, Östersund (oklart)

Ronald Mukiibi, Östersund (oklart)