"Skrällchans - Manchester United tappar viktiga poäng"

Serie A är tillbaka efter vinteruppehållet och två matcher från omstarten tar plats på tisdagens Topptips även om matcherna i sig spelas tidigt under onsdagen. Innan dess ska dubbla bataljer från Copa del Rey analyseras, men tisdagens stora begivenheter är såklart de fyra Premier League-fajterna där toppmötet på Emirates sticker ut lite extra. Nu finns det inget mer att vänta på, vi sätter igång direkt!

Toppmötet! - 1. Arsenal - Newcastle

Supermöte på Emirates

Arsenal hade en hyfsad helg där de flesta konkurrenterna tappade poäng medan de rödvita själva körde över Brighton. Nu skiljer det hela sju poäng ner till ligatvåan Manchester City och helt plötsligt kan supportrarna börja drömma om den första ligatiteln sedan säsongen 2003/04. Det är dock fortfarande långt dit och i närtid ska Arsenal, förutom detta mötet med Newcastle, gå i klinch med Tottenham, Manchester United och Manchester City.

Svåra motståndare, men samtidigt spelar Arsenal en fantastisk fotboll för tillfället, tveklöst den bästa i ligan. Saka och Martinelli har lekstuga på kanterna och mot Brighton var Ödegaard en gigant centralt. Mittfältaren kanske inte ens är ligans bästa norrman, men han är otroligt viktig som navet i Arsenals spel. Samarbetet med Partey och Xhaka har dessutom varit 100-procentigt. Det enda som oroar något efter omstarten är försvarsspelet då Saliba har gett bort mål i två raka matcher. Fransmannen behöver studsa tillbaka snabbt.

På tal om att studsa tillbaka så är det precis vad Newcastle vill göra. Efter sex raka segrar i Premier League fick Skatorna nämligen nöja sig med ett oavgjort resultat mot Leeds i helgen. Prestationen varv dock förstklassig och med normal utdelning hade de svartvita satt dit minst en boll. Chris Wood startade på topp mot Leeds, men nu lär Callum Wilson, som hoppade in då, vara redo för 90 minuter.

Allan Saint-Maximin började också på bänken och närmar sig formen. Där har Newcastle ett enormt sparkapital för i spelet en mot en har fransmannen få övermän i serien. Almirón är en annan lirare med ett stort register. På mitten är Bruno Guimaraes ren klass och han behöver göra en bra match om gästerna ska hänga med i Arsenals tempo. Willock och Longstaff är däremot inte riktigt på samma nivå.

Arsenal har vunnit samtliga sju hemmamatcher i ligaspelet under hösten och så som de spelar fotboll i dagsläget ska de vara favoriter mot i stort sett alla lag på Emirates. Detta är dock ett enormt tufft test och Newcastle har redan under säsongen tagit poäng av Chelsea, Tottenham, Manchester United och Manchester City. Jag lutar mest åt ettan, men helst ska detta garderas med alla tecken.

Missar matchen

Reiss Nelson, Arsenal (mjukdelsskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (ljumskskada)

Emil Krafth, Newcastle (knäskada)

Matt Targett, Newcastle (fotskada)

Jonjo Shelvey, Newcastle (vadskada)

Alexander Isak, Newcastle (vadskada)

Osäker till spel

Paul Dummett, Newcastle (vadskada)

TILL TOPPTIPSET



Skrällchansen! - 3. Manchester United - Bournemouth

Rensarpotential på Old Trafford

Erik ten Hag är en man med hårda nypor. Det visade han i behandlingen av Ronaldo tidigare under säsongen och det visade han återigen i helgen när Marcus Rashford sattes på bänken mot Wolverhampton efter att ha försovit sig till samlingen. Den kvicke yttern togs dock till nåder i den andra halvleken och tackade genom att skicka in matchens enda mål. Det gav tredje raka segern för de rödklädda.

Luke Shaw fick spela mittback tillsammans med Varane i den matchen medan Harry Maguire satt på bänken vilket säger en del om den storvuxne mittbackens status i klubben. Även vår svenske landslagskapten Lindelöf nötte kvist, men han har varit skadad så det hade en mer naturlig anledning. “Vigge” ska ses med vettig chans att starta nu. Längre fram i banan ser Rashford, Antony och Fernandes ut att trivas bra tillsammans.

Bournemouth har dubbla 0-2-förluster efter uppehållet. Chelsea och Crystal Palace har åsamkat de nederlagen och nu väntar ett tufft test igen. Samtidigt har Bournemouth sprattlat till ett par gånger under hösten och det finns en stabil centrallinje. Lerma är given på mitten och kommer jaga livet ur snidare som Fernandes och Eriksen. Däremot är Billing, som tvingades av i första halvleken mot Palace, på skadelistan.

I backlinjen har nyförvärvet Senesi slitit hund hela hösten och han kommer vara nyckeln i att hålla tätt på Old Trafford också. Lyckas The Cherries krympa ytorna har de potential att sticka upp. Kieffer Moore och Dominic Solanke är starka anfallare så får Bournemouth bara in bollen i boxen kan de utmana. Det lär vara taktiken från gästerna, lågt stående försvar, dra ner på tempot och fokusera rejält på fasta situationer.

Manchester United ska givetvis vara favoriter mot ett lag av denna kaliber, speciellt på hemmaplan, och med tanke på hur formstarka värdarna är får ettan ändå gå i första led. Samtidigt ser den ut att streckas närmare 90 procent och den stabiliteten finns inte i United att det är rimligt. Jag plockar därför med alla tecken och håller en extra tumme för superskrällen.

Missar matchen

Jadon Sancho, Manchester United (ej i matchform)

Axel Tuanzebe, Manchester United (oklart)

Philip Billing, Bournemouth (höftskada)

Junior Stanislas, Bournemouth (muskelskada)

Ryan Fredericks, Bournemouth (mjukdelsskada)

Marcus Tavernier, Bournemouth (knäseneskada)

Neto, Bournemouth (knäseneskada)

David Brooks, Bournemouth (knäseneskada)

Osäker till spel

Diogo Dalot, Manchester United (knäseneskada)

Scott McTominay, Manchester United (sjuk)

TILL TOPPTIPSET