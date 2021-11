"Skrällchans när Argentina är på resande fot"

Höjdaren! - 1. Italien - Schweiz Italien närmar sig VM Med två omgångar kvar att spela av Grupp C står Italien och Schweiz på 14 poäng vardera. Får vi en vinnare här är det således troligen den nationen som tar sig till Qatar. De regerande Europamästarna Italien är såklart klar favorit, inte minst då matchen spelas i Rom. Gli Azzurri har nämligen bara förlorat en enda tävlingsmatch på hemmaplan sedan 1999, Nations League-semin mot Spanien för en dryg månad sedan. Mancini har en del avbräck i de främre leden där Ciro Immobiles skada ställer till det mest. Med Belotti tillbaka efter sin skadefrånvaro finns det dock en ersättare av rang. Insigne och Chiesa är redo att ta plats på flankerna medan Bernardeschi är en joker på bänken. På mittfältet saknas Verratti, men Barella och Jorginho kan få sällskap av Locatelli istället och han imponerade under sommaren, inte minst mot just Schweiz. Den rödvita alpnationen hade en bra samling i oktober med dubbla segrar mot Nordirland och Litauen. 6-0 i målskillnad på dessa fajter vittnar om den stabilitet som finns i laget även fast Petkovic har ersatts av Murat Yakin på tränarbänken. Att de kan stå upp mot de största nationerna i världen visade schweizarna även i EM då de tog både Frankrike och Spanien till straffläggning. Nu saknar gästerna en hel del spets i de offensiva leden. Haris Seferovic och Breel Embolo är båda skadade och kan inte delta. Gavranovic levererar dock alltid i landslaget och ynglingen Noah Okafor är uttagen efter sin succéhöst med RB Salzburg. Det största tappet är istället knäskadade Granit Xhaka. Där behöver Denis Zakaria kliva fram på mittfältet för att lirare som Shaqiri ska få fritt spelrum i offensiven. När dessa lag möttes just på Stadio Olimpico i EM vann Italien med klara 3-0. Locatelli hade stor show då med dubbla fullträffar. Lika enkelt gick det inte när nationerna möttes i Basel för två månader sedan. Då blev resultatet 0-0. På italiensk mark är ettan såklart troligast, men den streckas högt och krysset är också ett okej resultat för de blåklädda. Det skulle innebära att Italien leder gruppen med två plusmål inför avslutningen. Den givna utgångsettan får därför sällskap av ett rensande kryss redan från start.



Skrällchansen! - 4. Uruguay - Argentina Argentina överstreckas Argentina har ett väldigt bra år bakom sig. De är obesegrade i VM-kvalet och fick lyfta Copa América-bucklan i somras. Det behövs inte speciellt många poäng till för att säkra platsen till Qatar. Under den senaste samlingen tog de blåvita två klara hemmasegrar, men de spelade också 0-0 borta mot Paraguay. En match där Messi och company hade svårt att komma till klara lägen. Nu väntar ännu en kamp på resande fot. Messi har missat de senaste matcherna med sitt klubblag PSG, men de senaste rapporterna pekar mot att han ska spela denna match. Troligen får han sällskap av Lautaro Martínez och Ángel Di María på topp och det är en minst sagt svårstoppad trio. Då finns även Dybala att tillgå. I övrigt lär vi få se spelare som Otamendi, Lo Celso, De Paul och Paredes. Ett litet frågetecken kan sättas för målvakten Martínez som varit formsvag i klubblaget Aston Villa. Uruguay ligger femma i kvalgruppen inför denna samling, men det är oerhört tätt kring strecket. Oktober var ingen rolig månad för Uruguay som först spelade 0-0 mot Colombia och därefter släppte in sju baljor mot Brasilien och Argentina. Óscar Tabárez, som har varit förbundskapten i 15 år, uppges hänga löst och behöver verkligen en framgång denna samling. Luis Suárez leder som vanligt anfallslinjen och denna gång får han klara sig utan Cavani som inte finns med på grund av en skada. Även Valverde, Coates och Núnez har tvingats tacka nej. Trots det är truppen fylld av skickliga spelare. Mittfältet med Vecino och Bentancur är både tufft och spelskickligt och i försvarslinjen finns Godín, Cáceres, Giménez och Araújo tillgängliga. Uruguay kommer troligen fokusera på försvarsspelet efter debaclet senast och jag tror inte vi får se speciellt många klara målchanser. Visst har Argentina en bättre trupp, men de har inte vunnit borta mot Uruguay på tolv år. Värdet sitter klockrent till vänster och 1X lockar mest. På större system väljer jag dock att hänga på tvåan. Missar matchen Sebastián Coates, Uruguay (avstängd)

Federico Valverde, Uruguay (avstängd)