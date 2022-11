Skrällchans när Belgien gör VM-entré

Skrällchansen! - 1. Belgien - Kanada Belgien streckas hårt Belgien tog som bekant brons i VM i Ryssland för fyra år sedan och hoppas på att kunna utmana om de ädla medaljerna även denna gång. Det ser dock inte alls lika bra ut som det gjorde i det senaste världsmästerskapet. Kevin De Bruyne är visserligen en av världens allra bästa mittfältare, men på övriga positioner har belgarna tappat kvalité. Speciellt när Lukaku är skadad och missar premiären. För en vecka sedan mönstrade Martínez en relativt stark elva i träningsmatchen mot Egypten och då torskade belgarna med 1-2. Openda stod för målet framåt då och kanske är han svaret på vem som ska hitta nätet hos de rödklädda. Batshuayi och Mertens har sina bästa dagar bakom sig och Eden Hazard har verkligen inte rosat marknaden de senaste åren. Bakåt litar Belgien fortfarande på Alderweireld och Vertonghen och även om det är två fysiskt starka mittbackar har de tappat i fart de senaste åren. Kanada gjorde ett jättefint kval där de hamnade före både Mexiko och USA. Alphonso Davies spelade en viktig roll då och Bayern München-stjärnan är nationens största hopp i detta världsmästerskap också. Den kvicke vänsterspringaren dras dock med en lårskada och det mesta pekar på att han missar denna batalj. Ett avbräck helt och hållet i klass med Lukaku. Davies har oftast spelat i en framskjuten roll i landslaget men offensivt ser det intressant ut ändå. Hoilett och Buchanan kan ta hand om kanterna medan David och Larin startar på topp. En kvartett med mycket snabbhet. Det centrala mittfältet är annars den stora nyckeln där veteranen Hutchinson och Portos succéman Eustáquio ska försöka plocka bort De Bruyne. De stora namnen lyser däremot med sin frånvaro i försvaret. Det är inget snack om att Belgien är ett bättre fotbollslag i grunden och givetvis ska gälla som favoriter. Något även spelbolagen håller med om. Jag tycker dock att tipparna ger lite väl stort förtroende till Hazard och hans kamrater. Ettan ser ut att streckas i närheten av 80 procent och det är såklart alldeles för mycket. Finns det kräm i plånkan plockas därför alla tecken med. Osäker till spel Romelu Lukaku, Belgien (lårskada)

Alphonso Davies, Kanada (lårskada)

Storfavoriten! - 8. Portugal - Ghana Häftig match under torsdagen Portugal kliver in i VM som en outsider till att ta hem hela turneringen. De har sannerligen en tillräckligt stark trupp för att gå hela vägen. Cristiano Ronaldo har varit sjuk och är tveksam till spel, men frågan är om det inte bara är bättre för Portugal. 37-åringen har inte spelat speciellt mycket för Manchester United under hösten och är inte lika skarp som han var för några år sedan. Finns inte Ronaldo med startar troligen André Silva på topp med Rafael Leao och Bernardo Silva bredvid sig. Bruno Fernandes är den kreativa kraften på mittfältet med Carvalho och Neves som ankare. Bakåt ser det också lugnt och tryggt ut med Pepe och Dias i mittförsvaret samt Cancelo och Guerreiro på kanterna. Ett lag med skyhög kapacitet, men vi ska ha med oss att de faktiskt bara slutade tvåa i sin kvalgrupp bakom Serbien. Ghana tog sig till detta mästerskap genom att slå ut Nigeria i playoff på bortamål. Thomas Partey prickade då in den balja som behövdes och där har Black Stars en riktig juvel. Arsenals mittfältare har varit en av Premier Leagues allra bästa spelare under hösten och har en magnifik passningsfot. Dessutom är hans skytte från distans ett rejält hot för Ghana. I genrepet mot Schweiz vann Ghana med 2-0 efter en riktigt stark insats. Salisu och Amartey, som båda spelar i Premier League, startade som mittbackar då med Brightons Tariq Lamptey på högerbacken. Spelare som kan stå upp bra mot portugiserna. Längre fram i banan har Inaki Williams valt att spela för Ghana och han kan få sällskap av bröderna Ayew samt Ajax målkung Kudus. Portugal är trots allt starkare i grunden och kommer bara européerna upp i nivå ska de vinna denna match. Ghana är dock bättre än vad gemene man har koll på och kommer inte ge sig utan en kamp. När ettan överstiger 80 procent är det därför inte fel att plocka med ett rensande kryss på större system. Osäker till spel Cristiano Ronaldo, Portugal (sjuk)