"Skrällchans när Liverpool spelar"

Skrällchansen! - 1. Leeds - Liverpool

Liverpool övervärderas (till Topptipset)

Liverpool stod för en riktigt stark andra halvlek mot Arsenal och ingen hade kunnat klaga om Klopps mannar hade satt dit 3-2 i slutet av matchen. Det spelar ingen roll med alla problem som finns i klubben, hemma på Anfield är de alltid kapabla till att stå för fina prestationer. På resande tass är det en annan femma. Liverpool har bara tre segrar på 15 bortafajter i Premier League och det är verkligen inget bra facit.

Thiago var tillbaka senast och det är goda nyheter för Klopp vars mittfält inte har hållit måttet. Spanjorens mjuka fötter behövs centralt. Offensivt finns det gott om starka alternativ i form av Núnez, Salah, Gakpo, Jota och Firmino. Dessutom är Luis Díaz tillbaka efter sin långvariga skada. Försvaret ser däremot virrigt ut. Van Dijk är inte lika vass som för några år sedan och ytterbackarna Robertson och Alexander-Arnold är rena rama säkerhetsriskerna. Framför allt den sistnämnda som kommer få en jobbig kväll mot Gnonto eller Sinisterra.

Leeds tog ledningen hemma mot Crystal Palace efter att Bamford satt dit sitt blott tredje mål för säsongen. Precis innan halvtid kvitterade dock Örnarna från London och i den andra akten skämde Leeds ut sig fullständigt. 1-1 förvandlades till 1-5 och publiken på Elland Road var inte nådiga i sin kritik. De vitklädda är i allra högsta grad indragna i bottenstriden och behöver varje poäng de kan få.

Wöber och Adams ser ut att saknas här och det är två tunga avbräck, men i övrigt kan värdarna ställa en riktigt vass elva på benen. Roca och McKennie ska kunna mäta sig med Liverpools mittfält och offensivt finns det gott om alternativ. Förutom nyss nämnda Gnonto och Sinisterra kan Leeds nyttja Rodrigo, Bamford, Harrison, Aaronson och Rutter. Det finns mycket snabbhet där och Liverpools ganska tröga backlinje kan få svårt att hänga med.

Leeds vann faktiskt bortamötet mot Liverpool i höstas efter att Rodrigo fått öppet mål i en väldigt dråplig situation. Besökarna från Merseyside har nu spelat fyra raka ligamatcher utan seger och har egentligen inte speciellt mycket att spela för. Då lockar inte den märkligt höga streckningen på högersidan. 1X är av högsta prioritet, men jag gör det enkelt för mig och plockar med alla tecken redan från start.

Missar matchen

Tyler Adams, Leeds (oklart)

Maximilian Wöber, Leeds (knäseneskada)

Stefan Bajcetic, Liverpool (ljumskskada)

Calvin Ramsay, Liverpool (knäskada)

Osäker till spel

Stuart Dallas, Arsenal (benbrott)

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Rhys Williams, Liverpool (mjukdelsskada)

Ibrahima Konaté, Liverpool (mjukdelsskada)

Klassikern! - 2. IFK Göteborg - Malmö FF

Svagt Blåvitt får problem igen (till Topptipset)

Det är kris på Kamratgården. Blåvitt har förlorat sina två inledande allsvenska matcher utan att göra ett enda mål. Det är första gången på 90 år som det inträffar. Dessutom har göteborgarna ännu inte lyckats få tag på en tränare vilket gör att det fortfarande är Tengryd och Lundin som leder laget. De har en del bekymmer då Dahlberg och Svensson är skadade. Två av lagets absolut viktigaste pjäser.

Carneil och Salomonsson har dessutom varit sjuka under veckan även om den duon ska vara tillgänglig nu. På träningar inför denna match har Blåvitt spelat ett 4-2-3-1 där Sebastian Eriksson går in på det defensiva mittfältet medan Elias Hagen flyttas upp ett steg i banan. Spännande på pappret, men Kamraterna är alldeles för beroende av att ständigt småskadade Marcus Berg har en bra dag. Dessutom är det bara en tidsfråga innan Eriksson blir kortbelastad för gult kort kommer han garanterat få under matchen.

Malmö FF har haft vissa problem att ta till sig Henrik Rydströms gospel och spelmässigt har de himmelsblå knappast imponerat. Ändå står MFF på sex poäng efter två spelade omgångar då både Kalmar och BP har slagits tillbaka med uddamålet. Mot de sistnämnda vände faktiskt skåningarna 0-1 till 2-1 via två mål av Kiese Thelin under matchens sista tio minuter. Han stod även för matchens enda mål mot Kalmar.

Det är med andra ord inte speciellt svårt att utse det största hotet hos gästerna. En Kiese Thelin i form håller landslagsklass och han kommer ha lekstuga med de veka försvararna Hausner och Bångsbo. I övrigt kommer Christiansen i vanlig ordning styra malmöiternas spel medan Pena röjer runt på mittfältet. Håll dessutom ett extra öga på Hugo Larsson som snart är förlorad för svensk fotboll.

Blåvitt besegrade faktiskt Malmö FF på Gamla Ullevi i höstas, men jag har svårt att se blixten slå ner på samma ställe två gånger. Kamraternas försvar, där Wendt är direkt långsam och Bångsbo är en skugga av den spelare han var i fjol, räcker inte till mot motstånd från den högre skolan. Malmö ska ses med vettig chans att göra värdarnas kris ännu djupare. Utgå från tvåan och gardera med ett kryss på större system enbart för värdets skull.

Missar matchen

Gustav Svensson, IFK Göteborg (muskelskada)

Abundance Salaou, IFK Göteborg (knäskada)

Pontus Dahlberg, IFK Göteborg (fotskada)

Mahamé Siby, Malmö FF (höftskada)

Osäker till spel

Emmanuel Lomotey, Malmö FF (hälskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

