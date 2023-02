Skrällchans när storklubben spelar

Höjdaren! - 2. Braga - Benfica Benfica ska ses med bra chans att avancera (till Topptipset) Benfica har varit makalöst stabila under hela säsongen och har faktiskt bara torskat en enda match i alla tävlingar som de har deltagit i. Det var en ligamatch på just denna arena när Braga vann med 3-0. Det bör således finnas en del revanschlusta hos Örnarna som säkerligen vill visa vad de går för. Goncalo Ramos saknades i helgens ligamatch och är ett osäkert kort nu också på grund av en lättare muskelskada. Troligen chansar inte de rödklädda med sin superstriker, det väntar trots allt slutspel i Champions League där det gäller att ha bästa laget tillgängligt. Goncalo Guedes är dock en fin ersättare och med Neres, Joao Mario och Aursnes strax bakom finns det sannerligen spets i detta Benfica. Då finns dessutom aviga lirare som Draxler och Musa att plocka in från bänken. När Braga besegrade Benfica med 3-0 i ligan var Ricardo Horta, som fanns med i den portugisiska VM-truppen, strålande. Han har dock saknats i tre raka matcher på grund av en skada. I veckan har det dock kommit rapporter om att anfallaren tränar för fullt och bör vara redo för spel här. Frågan är bara hur många minuter han får. Det är inte alltid det är en bra ide att spela 90 minuter efter en muskelskada.

TILL TOPPTIPSET

Under januarifönstret har offensiven dessutom försvagats då Vitinha gått till Marseille. Å andra sidan har Pizzi, med ett långt förflutet i Benfica, och Bruma plockats in och det är spelare med näsa för mål. Den sistnämnda hoppade in och satte två bollar i sin debut för klubben när Famalicao slogs tillbaka med 4-1. Det var dock siffror som inte speglade matchbilden och innan dess fick Braga stryk med 0-5 av Sporting.

Ärkebiskoparna, som hemmalaget kallas för, hänger med i toppen av ligan och har en högkvalitativ trupp. Spelmässigt har det dock hackat en del mot slutet och mot ett ruggigt stabilt Benfica lär de få problem. Jag tror att gästerna gärna gör ett statement här efter storförlusten i ligan. Börja med tvåan och med X2 är vi helt i mål. Missar matchen Goncalo Ramos, Benfica (muskelskada) Osäker till spel Ricardo Horta, Braga (muskelskada)

Skrällchansen! - 5. Twente - Ajax Ajax överstreckas rejält (till Topptipset) Sju raka seriematcher utan seger är inte bra nog om man är Ajax. Schreuder fick som ett resultat av detta lämna sin post som tränare och istället har den gamle storbacken John Heitinga kommit in som interim. Han har fått fart på de rödvita som har tagit sex poäng till en total målskillnad på 9-1 mot Excelsior och Cambuur. Heitinga har dessutom fått besked om att han får fortsätta leda laget åtminstone säsongen ut. Det finns trots allt fortfarande väldigt mycket kvalité i huvudstadsklubben, inte minst offensivt där Berghuis, Bergwijn, Brobbey, Tadic och Kudus alla är alternativ. Bakåt ser det något tunnare ut efter att Daley Blind lämnade för Bayern München. Timber, Álvarez och Rensch är visserligen skickliga försvarare, men det finns inte speciellt mycket täckning. 21 insläppta mål på 20 ligamatcher är dessutom rätt svagt för att vara Ajax. Det lag som släppt in klart minst antal mål i Eredivisie är de som ställs mot Ajax i denna cupmatch. 13 baljor i baken på 20 omgångar är sensationella siffror och Twente är verkligen välorganiserade. Unge Mees Hilgers har slagit igenom stort de senaste åren och bildar ett urstarkt mittbackspar tillsammans med Robin Pröpper. Den duon behöver spela på topp igen. Det centrala mittfältet är hårt arbetande och det är enkelt att förstå varför Sadilek och Zerrouki är landslagsmän i Tjeckien och Algeriet. Framåt finns det dessutom den x-faktor som behövs. Ricky van Wolfswinkel har fått sin karriär på rätt köl igen i Twente och är en riktig målskytt som ständigt är på rätt plats i straffområdet. Vaclav Cerny, som kom fram i Ajax för några år sedan, är en annan spelare som kan göra det lilla extra. Dessa två lag möttes i Amsterdam i Eredivisie i mitten av januari och då slutade det 0-0. Faktum är att Twente bara har torskat två av de fem senaste inbördes mötena och känslan är att denna cupmatch betyder mer för hemmalaget än vad den gör för de något mätta besökarna. När tvåan streckas högt är det ett måste att få med vänstersidan. Helgardera och gå vidare. Missar matchen Julio Pleguezuelo, Twente (oklart) Osäker till spel Dimitrios Limnios, Twente (knäskada)

Wout Brama, Twente (oklart)

Youri Baas, Ajax (oklart)

Ahmetcan Kaplan, Ajax (knäskada)

Florian Grillitsch, Ajax (oklart)

TILL TOPPTIPSET