Skrällen - därför övervärderas Real Madrid

Att tänka på

Real Betis har tagit poäng mot både Real Madrid och Real Sociedad i sina två senaste.

Real Sociedad är mållösa i sina två senaste ligamatcher.

Gent spelar under torsdagen sin tredje tävlingsmatch på bara åtta dagar.

Spikförslag

Derby - Tillsammans med Peterborough är Derby det just nu mest formstarka laget i League One. 13 inspelade poäng av de senaste 15 möjliga är ett kvitto på detta och jag blir inte förvånad om The Rams tar klivet upp i The Championship den här säsongen. Truppen håller nämligen skyhög nivå. Sibley, Collins och Mendez-Laing är bara några av lirarna som kan skjuta Lincoln i sank på egen hand. The Imps gör det bra som skuggar playoff-platserna, men av samtliga lag inom topp 10 är gästerna det herrskap med den sämsta offensiven. Jag tror inte att de räcker till på Pride Park Stadium. Ettan spikas.

Avstängningar på tipset

Isco (Real Betis)

Ismaël Kandouss (Gent)

Richie Sagrado (OH Leuven)