Skrällen - Djurgården löser poäng

Efter en hektisk helg går vi nu in i ett landslagsuppehåll. Det märks på måndagens Topptips som är stöpt i annorlunda form. Det finns dock spänning i Damallsvenskan, Ettan Södra och League One. Via en vända i Danmark går kupongen sedan i mål i Sydamerika. Nu åker vi!

Skrällen! - 1. Djurgården - Kristianstad

Kristianstad övervärderas grovt (till Topptipset)

På herrsidan kickade landslagsuppehållet igång denna måndag. På damsidan drar klubblagsfotbollen igång igen efter världsmästerskapet i Australien och Nya Zeeland. Sverige nådde som bekant medaljerna efter segern i bronsmatchen mot Australien och det är inte alls otänkbart att framgången ger eko hela vägen till Damallsvenskan. Under måndagen ska den 18:e omgången gå i mål när bland annat Djurgården tar sig an Kristianstad.

Sett till både tabellen och Expected Points är detta två aktörer med vitt skilda förutsättningar som ska duellera. Djurgården slåss i botten av tabellen och hoppas undvika negativt kval medan Kristianstad inte har gett upp hoppet om att komma ikapp Hammarby på tredjeplatsen. Topp 3 ger som bekant möjligheten att kvala till Champions League vilket är en enorm morot för gästerna från Skåne.

Med det sagt är Kristianstad ett lag hemma i Skåne och ett annat utanför hemtrakterna. På resande fot har KDFF bara skrapat ihop tre segrar på åtta bortamatcher och jag ser inte trippen till Stockholms Stadion som en given trepoängare. Framför allt inte när Évelyne Viens lämnat för Roma. Anfallaren – som startade en VM-match för Kanada – var Kristianstads klart bästa målskytt och utan henne är gästerna försvagade.

Vad gäller Djurgårdens truppläge finns det också en hel del nytt att ta hänsyn till. Talbert har lånats in från West Ham för att ersätta Lindahl och till de bakre leden har även Kollmats hämtats in från Roma. Marcelo Fernández, ny på tränarposten sedan i somras, har även fått se den gamla Kristianstad-spelaren Åsland krita på för Djurgården. Hon kommer att bli ett tillskott för offensiven.

Det vändande mötet slutade hela 4-1 till KDFF, men det ska sägas att matchbilden var helt jämn. Hemma i Stockholm tror jag att Djurgården kan bjuda upp till bättre dans. Fördelen av hemmaplan är vital i Damallsvenskan och jag anser även att den största motivationsfaktorn finns hos värdinnorna. Inte minst med tanke på läget i tabellen. Den spelvärda vänstersidan är således oerhört lockande. Jag drar en rövare och lämnar tvåan utanför.

Notabla avbräck

Portia Boakye, Djurgården (avstängd)

Flavine Mawete, Djurgården (okänt)

Emma Petrovic, Kristianstad (okänt)

Höjdaren! - 3. Cambridge - Reading

Ovisst i Cambridgeshire (till Topptipset)

League One är sällan så aktuellt som under ett landslagsuppehåll. Åtminstone inte på en poolspelskupong. När lagen i Premier League och The Championship kvitterar ut lite semester fortsätter tredjeligan och resterande lägre engelska divisioner att ticka på. Reading tillhörde i fjol The Championship, men efter ett gäng svaga säsonger var det till slut omöjligt att undvika degradering.

The Royals fick börja om i League One och föga förvånande skedde mängder av förändringar i både ledning och spelartrupp inför denna säsong. Rubén Sellés, i fjol i Southampton, är ny på tränarbänken och under spanjorens ledning har de blåvita hunnit med att blanda högt med lågt. 4-0-segern i Ligacupen mot Millwall har bland annat varit en höjdpunkt.

Två raka förluster på bortaplan i ligaspelet är dock ett kvitto på att gästerna har att jobba på. Sett till underliggande statistik är Reading på rätt väg och i bland andra Kelvin Ehibhatiomhan finns ett framtidsnamn att bygga laget runt. Den 20-årige mittfältaren är en urkraft när han får komma rättvänd och håller Cambridge inte honom i schack kan det gå undan i omställningarna.

The U’s, som värdarna kallas, var i fjol bara en poäng ifrån att trilla ur tredjeligan. 2-0-segern i den sista omgången mot Forest Green Rovers räddade kontraktet och de hemmahörande hoppas givetvis undvika samma scenario den här säsongen. Noterbart är att Cambridge torskade sina två inledande matcher i vilka de vann bollinnehavet. Å andra sidan vann de båda där merparten av bollinnehavet lämnades över till motståndarna.

Förra helgens 0-2 mot Leyton Orient var dock ett rejält snedsteg. Nykomlingen lirade brallorna av grabbarna från universitetsstaden och lyckas de orangeklädda inte komma upp i högre nivå denna måndag blir Reading en jobbig uppgift. Med gästernas resultat på främmande mark i åtanke vill jag samtidigt inte utesluta ettan. Vänstertecknet går först, tvåan hänger med på större system.

TILL TOPPTIPSET