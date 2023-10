Skrällen - experten chansar i Ligacupen

Att tänka på

Lincoln har bara förlorat en av sina sex hemmamatcher. Utan chans står inte värdarna mot Oxford.

Jag förväntar mig en målrik match när Wigan och Charlton – två av den undre halvans mest målglada lag – strålar samman.

Wycombe är segerlösa i sina tre senaste ligamatcher.

Kaiserslautern har gjort flest mål i hela Zweite Bundesliga.

Spikförslag

Mansfield - League Two mot League One ligger i korten när Mansfield och Port Vale drabbar samman i Ligacupen. Att det skiljer en division mellan lagen tror jag dock inte blir uppenbart på One Call Stadium. Mansfield är hittills obesegrade(!) i League Two och var redan i fjol nära att få kvala mot tredjeligan. Nigel Clough är en erfaren tränare och jag blir inte förvånad om sonen till legendaren, Brian Clough, lotsar sitt Mansfield till triumf denna tisdag. Port Vale har inte vunnit en ligamatch sedan mitten på september och tog sig med nöd och näppe förbi Sutton i föregående vända av Ligacupen. Mansfield är ett betydligt bättre lag som ger grabbarna från Stoke-on-Trent en omgång. Ettan spikas till fin procent.

Avstängningar på tipset

Joe Low (Wycombe)