Skrällen - nytt poängtapp för Elfsborg

Efter Malmö FF:s vinst mot Degerfors är det upp till Elfsborg att försöka haka på i guldstriden under måndagen. Boråsarnas möte med Halmstad samt Värnamo - Sirius inleder Topptipset. Övriga besök görs i England, Grekland, Spanien, Island och Irland. Mot åtta gröna böckar!

Skrällen! - 1. Halmstad - Elfsborg

Elfsborg streckas för hårt (till Topptipset)

Jag misstänker att det knöts ett par nävar i Borås när alla med anknytningar till Elfsborg noterade Häckens förlust mot Kalmar. Trots att Getingarna dominerade matchbilden var det smålänningarna som drog det längsta strået. På Stora Valla var det andra bullar. Malmö FF kontrollerade tillställningen mot Degerfors och kunde lämna bruksorten med samtliga poäng. Det är således upp till Jimmy Thelin och company att ta rygg på MFF denna måndag.

Boråsarna kommer till Örjans Vall utan Bernhardsson och Frick som dras med skador, men i övrigt har Thelin tillgång till bästa möjliga lag. Truppen lär dessutom vara fylld av revanschlusta efter förlusterna mot Värnamo och Kalmar. Totalt 0-4 i brakan på dessa tillställningar är inte prestationer som doftar SM-guld, men det finns förutsättningar för att kunna studsa tillbaka.

I sin roll som “tia” tycker jag att Baidoo är en klasspelare och längs med kanterna fyller Hult och Larsson ständigt på i offensiven. Längst fram finns det mer att kräva av lirare som Okkels, Hedlund och Gudjohnsen, men det finns ingen större anledning till panik trots två raka förluster. Det som jag däremot oroar mig över är huruvida Elfsborg lyckas hantera den förmodade matchbilden.

Halmstad har normalt ingenting emot att falla tillbaka i lågt försvarsspel för att sedan försöka såra sina motståndare via omställningar. Via ungefär samma metodik opererar även Elfsborg. Att matchen därför ska avgöras via en eller flera kontringar känns inte omöjligt och även Halmstad har bra tryck i sina omställningar. Cooper-Love, Mohammed och Karlsson kan alla skapa oreda med sin löpstyrka och nämnas bör även att Ahlstrand är tillbaka från avstängning.

Det ger hallänningarna ytterligare en dimension i offensiven och på den egna gräsmattan vill jag inte skriva bort värdarna hur som helst. Framför allt inte när Elfsborg övervärderas ganska grovt. Så länge tvåan dansar runt 65 procent är jag snarare benägen att gå all in på den spelvärda vänstersidan. 1X känns som en vettig utgång, tillåter plånboken kan tvåan hänga med på större system.

Notabla avbräck

Malkolm Nilsson Säfqvist, Halmstad (personliga skäl)

Alexander Bernhardsson, Elfsborg (fotskada)

Per Frick, Elfsborg (höftskada)

Spiken! - 2. Värnamo - Sirius

Jag tar ställning för Värnamo (till Topptipset)

För inte längesedan – närmare bestämt inför återstarten av Allsvenskan – var Värnamo i allra högsta grad indragna i bottenstriden. Sedan det blågula finrummet tinades upp efter sommaruppehållet har dock smålänningarna visat en helt annan sida av sig själva. 6-2-3 på de elva senaste har sett Kim Hellbergs gäng avancera i tabellen och inför måndagens match skiljer det nio poäng ner till den negativa kvalplatsen.

Tio poäng på de fyra senaste är delat bäst i klassen tillsammans med Malmö FF och IFK Göteborg och det borde råda en rejäl moralboost efter vinsterna mot Elfsborg och Djurgården. Visserligen hjälptes Värnamo av en utvisning i mötet med boråsarna, men att neutralisera Djurgården på Tele2 Arena såsom Kamraterna gjorde förra helgen är oerhört respektingivande.

Kanske kan det även ha lossnat för Ajdin Zeljkovic. 25-åringen har haft stora problem med målskyttet sedan han anslöt från Örgryte, men med en doppietta såg Zeljkovic till att bli matchvinnare mot Djurgården. En annan positiv grej var även att Gustav Engvall var tillbaka efter skada. Den interna skytteligaledaren gavs en halvtimmes speltid i huvudstaden och blir en viktig ingrediens i den fortsatta jakten på nytt kontrakt.

Ett annat herrskap som är på jakt efter en likadan biljett är Sirius. Gästerna från Uppsala befinner sig på den negativa kvalplatsen och hade inför förra helgen en dyster svit på blott en seger på de sju senaste. Matchen mot Varberg vände dock upp och ner på de blåsvartas verklighet. På mindre än 40 minuter hade Matthews, Heier, Persson och Abou-Ali avgjort bottenmötet. 5-0 i halvtid blev sedan 7-0 efter 90 minuter.

Boosten var välbehövlig inför fortsättningen, men redan denna måndag tror jag att Sirius stöter på problem. Mattiassons gäng har bara vunnit två av elva bortamatcher och mot ett slugt spelande Värnamo riskerar de ibland naiva besökarna att gå bort sig. Hemmaplan samt underlaget på densamma anser jag talar för Värnamo och så länge ettan inte valsar upp över 50 procent hugger jag tag i hammaren. Spikad etta.

Notabla avbräck

Jakob Tånnander, Sirius (knäskada)

Andreas Murbeck, Sirius (knäskada)

Filip Olsson, Sirius (knäskada)

Patrik Karlsson Lagemyr, Sirius (knäskada)

Osäker till spel

Netinho, Värnamo (okänt)

Patrick Nwadike, Sirius (okänt)

