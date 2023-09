Skrällen - Red Bull-laget övervärderas

Att tänka på

Kupongen går i mål natten mot fredagen.

Al Wehda har släppt in sju mål på sina två senaste.

Santos är i eormt poängbehov medan Cruzeiro fastnat i mitten av tabellen. Jag lutar klart åt vänster i Sao Paulo.

Spikförslag

Coritiba - Coritiba ser allt annat än bra ut just nu. “Låren” har radat upp fem raka förluster och i de tre senaste av dessa har värdarna dessutom släppt in tre mål. Självförtroendet är således kört i botten, men när Bahia står på andra sidan anser jag att nivån på motståndet sjunker. Gästerna har bara en seger på sina fyra senaste och saknar Vitor Hugo på grund av avstängning. Som om inte det vore nog går det inte att poängtera fördelen av hemmaplan i ord i den sydamerikanska fotbollen. Är det någonstans Coritiba ska vända på den negativa trenden är det framför sin egen publik. Robson är en möjlig matchvinnare för tabelljumbon som är en fräck spik till under 40 procent.

Avstängningar på tipset

Jacob Vetter (Kolding)

Maycon (Corinthians)

Yeferson Soteldo (Santos)

Vitor Hugo (Bahia)

Ciro Rius (Platense)