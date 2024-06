Skrällen - storfavoriterna åker på oväntat poängtapp

Skrällen! - 7. Panama - USA

USA garderas i jakten på storkovan - till Topptipset

Panama drabbades av ett blytungt avbräck inför starten av Copa América när lagkaptenen, Aníbal Godoy, gick sönder. Det defensiva mittfältsankaret lämnar ett stort hål efter sig både på och utanför planen och föga förvånande hade Panama inte mycket att sätta emot Uruguay i premiären av turneringen. 1-3 i nacken var rättvisa siffror, men det betyder inte att gästerna står chanslösa mot USA.

I egenskap av värdland finns all press på jänkarnas axlar och jag tror att värdarna riskerar att vaggas in i ett falskt självförtroende efter viktorian mot Bolivia. 2-0 var i paritet med matchbilden och resultatet kunde för all del sprungit iväg ännu mer, men det är något med The Stars and Stripes i spelförande kostym som inte faller mig i smaken. Det bevisades redan i VM i Qatar och jag tror att det kan bli ett problem även mot Panama.

Thomas Christiansens manskap är oerhört aggressiva i duellspelet och när Panama lyckas vinna boll går det undan i omställningarna. Puma, Fajardo och Barcenas är alla spelare med bra tryck under galoscherna som USA får se upp med. Guerrero är dessutom en lirare som kan komma in och påverka matchbilden från bänken. Har nämnda herrar en bra dag går USA inte säkra.

Spelare för spelare är amerikanerna såklart ett bättre lag, men det finns pjäser som är mer eller mindre avgörande för att Berhalters gäng ska fungera. Pulisic är den som sticker ut kanske allra mest. Den offensiva mittfältaren är hela kugghjulet i USA:s offensiv och hans betydelse bevisades inte minst i premiären där ett mål och en assist krattade manegen för den fina starten.

Lyckas Pulisic lika bra på Mercedes-Benz Stadium kommer det att gå undan, men till över 75 procent är jag inte intresserad av att kasta mig över tvåan. Någonstans måste de större pengarna jagas och det råder inget tu tal om att det är mer troligt att USA tappar poäng än att Uruguay skjuter blankt mot Bolivia. Jag helgarderar och försöker jobba in minst delad pott och kupongrens.

Banken! - 8. Uruguay - Bolivia

Odiskutabel etta i East Rutherford - till Topptipset

Tillsammans med värdlandet USA gavs Uruguay ett på förhand enormt favoritskap i kampen om topp 2 i Grupp C. Marcelo Bielsas manskap gjorde ingen besviken i premiären där Panama lades på rygg med 3-1 efter en övertygande insats. Just Panama är det laget jag ser utmana de två drakarna om de har sin dag. Bolivia är dock ett landslag jag inte ger mycket för.

Antonio Carlos Zagos mannar är i min bok det klart svagaste laget i det sydamerikanska VM-kvalet där den höga höjden i La Paz är det enda som gör de grönklädda slagkraftiga. När den faktorn inte följer med Bolivia till Copa América i USA finns det inte mycket att be för. Premiären slutade i moll efter 0-2 i nacken mot USA och jag ser inte hur bolivianerna ska ha mer att hämta mot Uruguay.

Sedan Marcelo Martins lade skorna på hyllan finns ingen offensiv spets – truppens just nu bästa målskytt är Ramallo med sina sju baljor på 41 landskamper – och natten mot fredagen handlar egentligen enbart om att försöka hålla siffrorna nere. Något jag inte tror att Bolivia lyckas med. Uruguay är ett övermäktigt lag på precis samtliga positioner och kommer att styra och ställa som de vill i East Rutherford.

När Bielsas mannar bestämmer sig för att gå framåt går det onekligen undan och de blåsvartas trupp vimlar av spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Genombrottskraften hos spelare som Bentancur, Pellistri och de Arrascaeta saknar motsvarighet i Bolivias lag och jag skulle inte bli förvånad om någon ur trion finns med i poängprotokollet.

Ytterligare ett hack upp på kvalitetshyllan hittas spelare som Araújo, Vina, Ugarte, Valverde och Núnez. Samtliga tillhör turneringens bästa spelare på sina respektive positioner och hur gärna jag än vill gardera en 90-procentig favorit känns det överflödigt att försöka höja Bolivia till något de inte är. Ettan är lika klar som streck och odds antyder. Spika av Uruguay och leta skrällar på annat håll.