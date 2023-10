Skrällen - storklubben åker på ett oväntat poängtapp

Fredagens Topptips är denna vecka tillbaka i vanlig skrud. Det vill säga en rundvandring på kontinenten där sju olika länder ska besökas. Jag letar skrällar i Bundesliga och The Championship medan spikarna tornar upp i Spanien och på Irland. Mot åtta gröna bockar!

Skrällen! - 1. Dortmund - Werder Bremen

X2 bäddar för maffigt kupongrens (till Topptipset)

För den med kort minne var Borussia Dortmund bara en hårsmån från ligatiteln i fjol. Kanske till och med mindre än så. I den sista omgången tappade Terzic och company sensationellt greppet om guldet och fick se Bayern München lyfta ännu en pokal mot skyn. Under inledningen av den här säsongen tyckte jag att Dortmund var påverkade av debaclet, men trots det står BVB utan förlust efter sju omgångar.

17 av 21 möjliga poäng är mer än godkänt, men det ska också sägas att de gulsvarta haft en hel del marginaler på sin sida. Sett till Expected Points borde skörden varit klenare än vad den är och de gånger jag gett Dortmund tv-tid slås jag inte sällan av att det är väldigt öppet i de bakre leden. 3-1-segern mot Hoffenheim var inte rättvis och värdarna hade problem även mot Union Berlin.

Den sistnämnda tillställningen slutade till slut 4-2 i BVB:s favör, men trots att de hemmahörande gick in i uppehållet med gott gry tror jag att även Werder Bremen kan orsaka svårigheter för Terzic defensiv. Inte minst då personalstyrkan är ett frågetecken. Hummels, Süle, Brandt och Füllkrug har alla varit iväg med det tyska landslaget som natten mot onsdagen spelade 2-2 mot Mexiko i USA.

Med hänsyn till rådande tidsskillnad och den korta vilan blir det allt annat än enkelt att ställa om såväl kroppar som hjärnkontor inför fredagens batalj. Füllkrug lär vara sugen på att skjuta sina gamla kamrater i sank, men jag litar inte gärna på ett skakigt Dortmund. Framför allt inte när ettan riskerar att överstiga 80 procent när det vankas spelstopp.

Werder Bremen har inte rosat marknaden så här långt, men trots att Markus Rosenbergs gamla lag bara står noterade för två segrar har de gjort minst två mål i sina fem senaste ligamatcher. Offensiven sitter således där den ska och i en viss Ducksch finns en lirare som kan vinna den eventuella matchen i matchen mellan honom och Füllkrug. När streckningen far åt vänster garderar jag hela vägen i hopp om en knall.

Notabla avbräck

Thomas Meunier, Dortmund (lårskada)

Osäker till spel

Naby Keïta, Werder Bremen (höftskada)

Amos Pieper, Werder Bremen (muskelskada)

Niklas Stark, Werder Bremen (ljumskskada)

Draget! - 4. Rotherham - Ipswich

Jag försöker fälla Ipswich (till Topptipset)

I vanliga fall är en nykomling, oavsett division, ett lag som först och främst har siktet inställt på att fixa nytt kontrakt. Undantag ploppar dock upp titt som tätt och i Ipswich fall är det inte tal om att kriga för sin existens på den undre halvan. Snarare tvärtom. The Tractor Boys var i fjol det bästa laget i League One trots att de inte vann ligan och gaspedalen har inte släppts i The Championship.

Kieran McKenna har kopplat ur hela bromssystemet och lotsat sina adepter till toppstrid i den engelska andraligan. Ipswich spelar en otroligt underhållande fotboll där spelare som Chaplin, Broadhead och Hirst flyger fram i offensiven. Leif Davis – vilket namn! – och Brandon Williams fyller på längs med kanterna och i mitten bildar firma Luongo/Morsy ett av ligans bästa mittfältspar.

Sett till Expected Points har Ipswich tagit för många poäng, men när det handlar om väldigt bra lag är det inte ovanligt att den totala skörden är rikligare än vad mätverktygen säger. Jag tror att Ipswich är i toppen för att stanna hela säsongen och det ska bli otroligt spännande att följa gästernas framfart. Med det sagt är de blåklädda inget lag som bara åker och städar av sina opponenter utan vidare på resande fot.

Även om McKennas manskap ännu inte förlorat utanför Portman Road drar jag öronen åt mig när tvåan målas upp till himlen i South Yorkshire. På tal om underliggande statistik är Rotherham sämst i klassen och det skulle inte förvåna om The Millers får ta klivet ner i League One när The Championship går i mål. Är det någonstans värdföreningen ska hålla sig flytande är det dock på hemmaplan.

Viktor Johansson har en förmåga att kunna stå på öronen mellan stolparna och i bland annat Green och Hugill finns spetsegenskaper som kommer fram vid omställningar. Just kontringar är Rotherhams största chans till att kunna såra Ipswich och i denna enskilda tillställning stämmer streckningen inte överens med verkligheten. Alla tecken och skrälljobb är definitivt rätt väg att gå på New York Stadium.

Notabla avbräck

Shane Ferguson, Rotherham (ljumskskada)

Cameron Humphreys, Rotherham (muskelskada)

Jamie Lindsay, Rotherham (hälskada)

Osäker till spel

Sean Morrison, Rotherham (vadskada)

Lee Evans, Ipswich (knäskada)

Wes Burns, Ipswich (axelskada)

