"Skrälljobb är rätt väg att gå"

Toppmötet! - 3. Räppe - FC Rosengård

Räppe undervärderas

Så gott som samtliga lag har gått på uppehåll i Division 2 Södra Götaland, men för två aktörer återstår en sista kraftmätning innan det är dags att sätta kurs mot strandhäng och grillkvällar. Räppe kommer närmast från 3-1 mot Asarum vilket var värdarnas fjärde triumf på de fem senaste matcherna. Trots det får grabbarna från Växjö snålt med förtroende av svenska folket.

En stor förklaring till detta ligger i att serieledarna FC Rosengård står på andra sidan, men det ska sägas att toppskiktet är vansinnigt jämnt i den södraste av samtliga Division 2-serier. Från ettan Rosengård skiljer bara fem poäng ner till åttan Kristianstad och på samma poäng som de sistnämnda parkerar Räppe in. Våren har varit en godkänd sådan för smålänningarna som bara förlorat en enda match i egen borg.

Gustav Ahrn, Alexander Henningsson och Andreas Birgersson har tillsammans bidragit med 18 av Räppes totalt 25 kassar. Trion kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite och här får Rosengård se upp. Malmöiterna vann det vändande mötet, tillika seriepremiären, med 1-0 efter ett sent avgörande av skyttekungen Ismael Hussein. Matchbilden som sådan var dock helt jämn och även om Hussein nu är åter efter avstängning drar jag öronen åt mig när tvåan dansar upp över 45 procent.

Marco Whittles mannar har varit seriens mest stabila lag över 14 omgångar och förtjänar sin serieledning. Kasper Harletun – som för övrigt heter Zidane i mellannamn – har växt ut till ett klockrent komplement åt Linus Fridolf i mittförsvaret. Tillsammans har duon sett till att FCR bara släppt in ett mål på de tre senaste. Förutom tidigare nämnda Hussein är även spelmotorn Ekendahl en viktig pjäs i gästernas offensiv, men här tror jag trots allt att Rosengård får det tufft emot.

Räppe har revansch att utkräva från förlusten i seriepremiären och värdarna gynnas dessutom av att de fick en betydligt enklare resa än Rosengård i föregående omgång. Pågarna från Malmö gick en stentuff seriefinal mot Ariana (0-0) till mötes och det är inte omöjligt att den fighten fortfarande sitter i benen hos de tillresta. Jag ser det här som en oviss drabbning och väljer därför att måla tvärs över redan på mindre system.

Helgarderingen! - 5. New York Red Bulls - Atlanta United

Bra skrälläge på Manhattan

Det blåser upp till ett högoktanigt möte i MLS östra konferens där New York Red Bulls och Atlanta United ska mäta svärd på Red Bull Arena. På sin hemmabana inledde Hasse Backes gamla lag med sex raka utan seger varpå ett allvarligt kvartssamtal följde. Efter detsamma har “Tjurarna” höjt sig avsevärt och inför torsdagsnattens batalj har värdarna fyra raka tävlingssegrar på egen mark.

Det ska dock påpekas att två av dessa kommit i US Open Cup. Hade jag haft sympatier för läsklaget hade jag varit smått orolig inför framtiden. Gerhard Strubers mannar blandar högt med lågt och jag blev inte särskilt imponerad av insatsen i stormötet med LAFC i den senaste omgången. Där visade Red Bulls att de är sårbara vid defensiva omställningar, något som gästande Atlanta också ska kunna utnyttja.

Lewis Morgan är en spelare som de tillresta får se upp med, men å andra sidan kan de möjligen slippa viktige Luquinhas som missade den senaste matchen på grund av sjukdom. Atlanta har i sin tur fått tillbaka målmaskinen Josef Martínez från sin långtidsskada. Anfallaren målade direkt i comebacken mot Inter Miami och är tillsammans med Araújo ett reellt hot för samtliga motståndarförsvar i det amerikanska finrummet.

Har dessa herrar en bra afton framför sig får grabbarna från “The Big Apple” mycket att stå i. Atlanta har faktiskt inte vunnit en bortamatch i något sammanhang sedan de slog DC United med 1-0 i april, men här anser jag att den förmodade matchbilden är en som ska kunna passa The Five Stripes utmärkt. Fjolårets vändande möte slutade 0-0 och när ettan springer upp mot 70 procent börjar jag omgående att fundera på garderingar.

Firma Martínez/Araújo besitter egenskaper som få MLS-lag kan matcha och jag blir inte förvånad om sydamerikanerna hittar nätet. När högersidan skapar korsdrag bland kuponghögarna väljer jag att måla tvärs över gatan i hopp om en knall. Alla tecken och skrälljobb är rätt väg att gå!

Missar matchen

Wikelman Carmona, New York Red Bulls (fotskada)

Andres Reyes, New York Red Bulls (fotskada)

Lucas Monzon, New York Red Bulls (knäskada)

Brooks Lennon, Atlanta United (knäskada)

Osvaldo Alonso, Atlanta United (knäskada)

Dylan Castanheira, Atlanta United (hälskada)

Brad Guzan, Atlanta United (hälskada)

Miles Robinson, Atlanta United (hälskada)

Andrew Gutman, Atlanta United (lårskada)

Osäker till spel

Aaron Long, New York Red Bulls (sjukdom)

Luquinhas, New York Red Bulls (sjukdom)

Jason Pendant, New York Red Bulls (sjukdom)

Ronald Hernandez, Atlanta United (knäskada)

Santiago Sosa, Atlanta United (sjukdom)