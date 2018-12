Spik - Sheffield United fortsätter leverera

Höjdaren - 1. Sheffield United - West Bromwich

United tar fin skalp

West Bromwich lyckades lösa en poäng i derbyt mot Aston Villa förra veckan efter att ha kvitterat på tilläggstid. Som brukligt bjöds det på många baljor när The Championships mest målglada gäng var i farten. Publiken på Bramall Lane väntas även få se en hel del strutar under fredagen när deras rödvita krigare ställs mot just WBA i ett toppmöte.

Sheffield United gjorde det strålande som nykomlingar redan i fjol men föll då ihop under våren. Nu har laget från stålstaden återigen stått för en stark höst och med nyförvärv som John Egan och David McGoldrick ska detta kunna hålla hela vägen till playoff. Chris Wilders gäng placerar sig på en finfin tredjeplats knappt halvvägs in i säsongen.

Flera spelare har varit tongivande, bland annat de två nämnda nyförvärven. Rutinerade Billy Sharp är dock den som stuckit ut mest. När fjolårets skyttekung Leon Clarke haft problem med målskyttet har 32-åringen klivit fram och redan stått för elva fullträffar. Med det placerar sig anfallaren på en fjärdeplats i skytteligan.

West Bromwich har också pålitliga målskyttar i form av Jay Rodriguez och Dwight Gayle. Båda dessa herrar stod för målen i 2-2 matchen mot Aston Villa och är nu uppe i tio mål vardera. På bortaplan har dock Gayle haft svårt att leverera då faktiskt bara en av dessa baljor kommit utanför The Hawthorns.

Tabellfemman West Bromwich har i grunden en något starkare trupp men detta är en av säsongens tuffaste bortamatcher. The Baggies har inte imponerat speciellt mycket på resande fot och väntas få problem på Bramall Lane. Håller sig ettan omkring 35 procent finns det fint värde på United. Då är det en tänkbar spik. Gardera med krysset om pengarna räcker till.

Osäker till spel

Jake Wright, Sheffield United (ansiktsskada)

Leon Clarke, Sheffield United (höftskada)

Ben Woodburn, Sheffield United (smäll mot huvud)

Hal Robson-Kanu, West Bromwich (knäskada)

James Morrison, West Bromwich (muskelskada)

Kyle Bartley, West Bromwich (knäskada)

Skrällen? - 2. Celta Vigo - Leganés

Leganés kontrar bort Celta?

I Galicien inleds den 16:e omgången av La Liga när Celta Vigo välkomnar Leganés till Balaídos. Det är två formstarka lag som ställs mot varandra på den spanska Atlantkusten. Celta Vigo målas dock upp till skyhöga favoriter på kupongen.

Senast tog de ljusblå en tung seger på östkusten när Villarreal slogs tillbaka med 3-2. För ovanlighetens skull stod inte stjärnan Iago Aspas för något av målen. Uruguayanen Maximiliano Gómez stod däremot för sin åttonde strut för säsongen. Matchens stora spelare var annars 21-årige Brais Méndez som fått sitt stora genombrott den här säsongen. Yttermittfältaren gjorde där ett mål och två assist.

Överlag har dock Celta Vigo agerat ojämnt. 28 mål framåt är givetvis ett fint facit men 24 insläppta är inte speciellt smickrande siffror. Prestationerna pendlar väldigt mycket vilket gör Miguel Cardosos lag svårtippat.

Betydligt enklare är det att veta vad man får av Leganés. Huvudstadslaget står för en solid defensiv där samtliga spelare jobbar stenhårt för varandra. Det har bland annat räckt till en triumf mot självaste Barcelona den här säsongen. Formen är dessutom strålande hos gurkodlarna med fem raka matcher utan nederlag.

Mauricio Pellegrino, som floppade i Southampton men gjorde underverk med Alavés, styr numera laget och han har sakta men säkert satt sin prägel. Här har den argentinska tränaren dock ett bekymmersamt läge med flertalet spelare borta. Ruben Pérez och Allan Nyom är båda avstängda samtidigt samt att ett antal namn finns på skadelistan.

Trots detta ska gästerna inte räknas bort. De kommer lägga sig lågt och satsa på omställningar. Det kan mycket väl falla väl ut mot ett defensivt svagt Celta Vigo. Ettan är långt ifrån en tillförlitlig spik och streckas alltför högt. Helgardera och jobba in skrällen!

Missar matchen

Ruben Pérez, Leganés (avstängd)

Allan Nyom, Leganés (avstängd)

Ezequiel Muñoz, Leganés (ljumskskada)

Alexander Szymanowski, Leganés (lårskada)

Osäker till spel

Recio, Leganés (vadskada)

Diego Rolan, Leganés (magproblem)

Rodrigo Tarín, Leganés (muskelskada)

Michael Santos, Leganés (oklart)