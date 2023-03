Stockholmsderby - fördel Hammarby mot AIK

Derbyt! - 1. Hammarby - AIK Fördel Hammarby på konstgräset (till Topptipset) Det väntar ett stekhett derby i huvudstaden denna måndag och det är Hammarby som drar på sig favoritkepsen. Nio poäng och 15 gjorda mål i gruppspelet var ett skönt kvitto om att allt är på rätt väg och 8-0 mot GIF Sundsvall var en överkörning utan dess like. 17-årige Montader Madjed stod för ett hattrick då och ser ruggigt intressant ut. Räkna med att tonåringen kommer få chansen fler gånger under året. Här lär Kurtulus kliva in i mittförsvaret och den landslagsmeriterade backen har mycket att ge. Bajens stora konkurrensfördel hittas dock på mittfältet. Mot Giffarna startade Besara, Sadiku och nye Tekie som spelat i Eredivisie de senaste åren. Det kanske spelskickligaste mittfältet i hela Sverige och på bekant underlag bör de kunna diktera villkoren. AIK inledde gruppen svagt genom att kryssa mot Västerås, men tog därefter två raka 3-0-segrar mot Östersund och Varberg. John Guidetti nätade i båda de matcherna och strikern ser lättare ut än förra säsongen. Når U21-hjälten från 2015 upp till sin högsta nivå under 2023 kommer vi få se en hel del fullträffar från hans fötter. Nye Omar Faraj lär starta bredvid Guidetti i detta derby, precis som han gjorde mot Varberg. Gnaget har gjort en av de bästa värvningarna under vintern när Viktor Fischer plockats in. Den danske mittfältaren, som är på lån från Antwerp, har kapacitet att vara topp 3 på sin position i Allsvenskan. Minst! Fischer har också sett vass ut och bör starta tillsammans med Jimmy Durmaz och Bilal Hussein centralt. Det är ett minst sagt meriterat mittfält. Bakåt har jag däremot vissa frågetecken kring hur Papagiannopoulos och Milosevic klarar av att hantera Bajens flödande offensiv. AIK brukar leva mycket på fysik och intensitet där de trycker tillbaka sina motståndare. Egenskaper som inte kommer till sin rätt på plastgräs där det är svårare att komma upp i press. Underlaget spelar stor roll i en match som denna och jag tror inte Hammarby förlorar detta på Tele2 Arena. Ettan är en tänkbar spik, men jag väljer att låsa in matchen med ett kompletterande kryss på större system. Osäker till spel August Mikkelsen, Hammarby (oklart)

Adi Nalic, Hammarby (oklart)

Bubacarr Trawally, Hammarby (oklart)

Dennis Collander, Hammarby (oklart)

Jon Gudni Fjóluson, Hammarby (oklart)

Zack Elbouzedi, AIK (oklart)

Abdussalam Magashy, AIK (oklart) TILL TOPPTIPSET Spiken! - 4. Milan - Salernitana Milan vinner enkelt (till Topptipset) Milan tog sig till kvartsfinal i Champions League genom att slå ut Tottenham med totalt 1-0. Skönt för Pioli att få ett kvitto på att försvarsspelet fungerar. Kalulu och Tomori såg i vanlig ordning stabila ut i norra London. Dessutom var Tonali majestätisk på mitten och han är helt ovärderlig för Rossoneris sätt att spela fotboll. Mot Spurs fick han sällskap av Krunic och Messias centralt, men då den sistnämnde är skadad bör Bennacer kliva in nu. Framåt hände det inte så mycket mot Tottenham och nu finns det en del som tyder på att Milan får in en riktig joker från start. Det rapporteras nämligen om att Zlatan Ibrahimovic mycket väl kan få inleda denna match. Det hade såklart varit oerhört spännande för oss svenskar att få se Zlatan från start igen. Den viktigaste offensiva komponenten är dock Rafael Leao som i sina bästa stunder är omöjlig att stoppa. Salernitana har hållit nollan i två raka matcher och tagit fyra pinnar på dessa fajter. Det gör att det finns luft ner till lagen under nedflyttningsstrecket och visst är gästerna tillräckligt bra för att lösa förnyat kontrakt i Serie A. Speciellt ser besökarna intressanta ut offensivt där Candreva och Piatek är givna. Dessutom finns lirare som Dia, Botheim och Bohinen att tillgå från bänken. Bakåt finns inte alls samma klass och här riskerar Salernitana att få klara sig utan Federico Fazio och William Troost-Ekong som båda dras med känningar. Det går att argumentera för att det är lagets två bästa försvarare och givetvis kommer det märkas om den duon saknas. Gyömbér, Pirola och Daniliuc är ingen trio som ger speciellt stort förtroende. Det gör däremot målvakten Ochoa som varit strålande mellan stolparna sedan mexikanen kom till klubben i vintras. Milan har möjlighet att gå upp på samma poäng som ärkerivalen Inter efter de blåsvartas nederlag mot Spezia i början av helgen och den chansen missar inte hemmalaget. Rossoneri vann höstens möte på bortagräs med 2-1 och det blir större siffror hemma på San Siro. Ettan kommer såklart streckas hårt, men det finns bättre skrällchanser på annat håll. Plocka med alla tecken. Missar matchen Junior Messias, Milan (lårskada)

William Troost-Ekong, Salernitana (benskada) Osäker till spel Federico Fazio, Salernitana (vadskada)

