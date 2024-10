"Stora frågetecken - stjärnduon är osäker till spel"

Innan helgens jackpotfeber drar igång ska vi ge oss i kast med fredagens Topptips. Sju olika högstaligor finns med på menyn där jag finner störst intresse i Premier League och Serie A. Det tornar dessutom upp ett spännande drag i The Championship. Let’s go!

Höjdaren! - 1. Leicester - Nottingham

Tight på King Power Stadium - till Topptipset

Två lag som med sina mått mätt fått en klart godkänd inledning i Premier League går i klinch på King Power Stadium. Leicester är så här långt den klart bästa nykomlingen med sina nio poäng och efter två raka segrar mot Bournemouth samt Southampton råder gryende toppform hos Steve Coopers gäng. Vändningen från 0-2 till 3-2 mot Southampton lär ha gjort underverk för moralen.

Vardy och Buonanotte stod för varsitt mål i nykomlingsmötet och tillsammans med firma Fatawu/Mavididi kommer duon att spela enorma huvudroller i Leicesters jakt på överlevnad. Faes och Hermansen är dessutom två klasspelare att luta sig mot i de bakre leden, men jag vill också höja ett varningens finger för att Leicester fått med sig för många poäng sett till prestationerna.

Tolv gjorda mål på under 10,0 xG och “bara” 14 insläppta mål på över 20,0(!) xGA är siffror som borde göra ledningen i The Foxes fundersamma. Nykomlingar har en tendens att öppna starkt och jag menar att det bara är en tidsfråga innan Leicester faller in i en mörk period. Otänkbart är det inte att vinden vänder denna fredag när Nottingham gästar King Power Stadium.

Forest är tillsammans med topp 5-lagen noterade för endast en förlust efter åtta omgångar och jag är den första att hylla Nuno Espírito Santos förmåga att styra upp försvarsspelet. Sels är en duktig sista utpost och framför sig har belgaren ett av ligans allra bästa mittlås i form av Milenkovic och Murillo. Duon kompletterar varandra utmärkt och så länge mittbacksparet får vara skadefria behöver gästerna inte oroa sig för bottenstriden.

Offensiven frontas sedan av ständigt underskattade Wood, men denna afton kan fyrtornet tvingas klara sig utan vapendragarna Gibbs-White och Hudson-Odoi. Duon dras med frågetecken och skulle båda missa fredagens uppgift blir Nottinghams redan torftiga offensiv inte alls lika slagkraftig. Jag spår en låst matchbild med få målchanser och utgår därför från krysset. Tvåan hänger med på större system.

Notabla avbräck

Hamza Choudhury, Leicester (axelskada)

Patson Daka, Leicester (ankelskada)

Ibrahim Sangaré, Nottingham (knäseneskada)

Danilo, Nottingham (ankelskada)

Osäker till spel

Morgan Gibbs-White, Nottingham (ankelskada)

Callum Hudson-Odoi, Nottingham (smäll)

Draget! - 4. Torino - Como

X2 prioriteras i Turin - till Topptipset