Storklubben övervärderas - nytt poängtapp för Liverpool?

Champions League rullar vidare under onsdagen där vi bland annat bjuds på ett riktigt ödesmöte på Camp Nou. Barcelona behöver ta revansch på Inter för att inte hamna efter i gruppen. Fajter från The Championship och spanska Segundan tar oss sedan hela vägen i mål och med 250.000 kronor i extrapengar finns det ännu mer att se fram emot. Vamos!

Höjdaren! - 1. Barcelona - Inter

Barcelona tar en nödvändig trepoängare

Barcelonas fantastiska offensiva uppställning har med rätta hyllats under hösten, men nu har det sett lite sämre ut i en dryg vecka. Två mål totalt på de tre senaste tävlingsmatcherna imponerar föga och senast mot Inter kom katalanerna bara upp i 0,70 i xG. Väldigt lågt för att vara Xavis manskap. Samtidigt nådde de blåsvarta endast upp till 0,16 i samma statistik och försvaret har åtminstone fungerat väl mot slutet.

Barca har bara släppt en boll förbi sig på de tre senaste kamperna och det var just i 0-1-förlusten mot Inter. Visst var de stundtals satta under hårt tryck i helgens ligamatch mot Celta Vigo, men Pique och company red ut stormen. Veteranförsvararen lär få speltid här också då Christensen, Koundé och Araújo alla är skadade. En svaghet för Inter att utnyttja, men i övrigt ser Barca riktigt starka ut. Inte minst på mittfältet där Gavi, Pedri och Busquets huserar.

Inters mål i segern över Barcelona kom genom Calhanoglu som slog till med ett skott utifrån. En viktig trepoängare för italienarna som nu ligger tre pinnar före Barcelona i gruppen. En poäng här skulle sätta Milano-klubben i en bra sits inför avslutningen av gruppspelet. Samtidigt ska prestationen förra veckan inte höjas upp till skyarna. Inter skapade trots allt knappt en målchans i den tillställningen.

Romelu Lukaku har varit skadad en period och saknas verkligen på topp. Hans buffliga spelstil hade behövts mot de nätta spanjorerna. Belgaren är dock inte fit än och lär knappast kunna delta här. Även Correa finns på skadelistan vilket gör att Inter ser lite tunna ut framåt. Martínez och Dzeko har inte fungerat perfekt tillsammans men får troligen chansen från start i brist på alternativ.

Inter lär dock inte anfalla speciellt mycket utan istället fokusera på att hålla ihop laget och skydda sina tre mittbackar. Då kan de bli svåra att bryta igenom. Samtidigt har Barcelona gott om undantagsspelare i sitt lag som Raphinha, Dembélé och Fati som kan göra sin gubbe. Så fort bollen åker in i straffområdet är dessutom alltid Lewandowski på plats och han går inte mållös från denna batalj. Barca tar sig in i racet om avancemang igen via en stabil hemmaseger. Ettan spikas.

Missar matchen

Franck Kessié, Barcelona (muskelskada)

Andreas Christensen, Barcelona (vristskada)

Héctor Bellerín, Barcelona (benskada)

Ronald Araújo, Barcelona (höftskada)

Memphis Depay, Barcelona (knäseneskada)



Jules Koundé, Barcelona (knäseneskada)

Joaquín Correa, Inter (knäskada)

Marcelo Brozovic, Inter (knäseneskada)

Osäker till spel

Dalbert, Inter (knäskada)

Romelu Lukaku, Inter (lårskada)

Derbyt! - 4. Rangers - Liverpool

Liverpool övervärderas

Liverpool kommer från en tung förlust borta mot Arsenal i helgen där The Reds var mer eller mindre utspelade under 90 minuter. Klopps mannar torskade xG med klara 2,82 - 0,77 och spelare som Salah och Jota kom ingenstans. Det största hotet var tveklöst Luis Díaz, men han skadade sig allvarligt och kommer vara borta till VM-uppehållet. Tungt för Liverpool. På topp fick Darwin Núnez chansen och även fast han gjorde mål såg det mest ut som en uruguayansk Andy Carroll. Núnez var offside mest hela matchen.

Trent Alexander-Arnold åkte också på en skada och det kanske inte var lika illa för de rödtröjade då högerbacken blev helt bortkollrad av Martinelli innan han tvingades byta. Frågan är hur Klopp väljer att formera sitt lag nu. Det finns en del skavanker i truppen vilket gör att han inte har råd att rotera hur mycket som helst, men samtidigt väntar Manchester City i en ruggigt viktig ligamatch till helgen. En del tankar finns säkerligen redan nu på den tillställningen.

Rangers var helt chanslösa på Anfield Road för en dryg vecka sedan och enda anledningen till att skottarna endast torskade med 0-2 var att veterankeepern Allan McGregor var strålande mellan stolparna. Han kommer få en del att arbeta med i Glasgow också. Gruppspelet i stort har visat att Rangers inte platsar på den här nivån. Noll poäng och 0-7 i målskillnad talar sitt tydliga språk.

Framför sina minst sagt högljudda fans dyker de blåklädda dock alltid upp och det ska sägas att Rangers höll jämna steg med Napoli på hemmaplan innan Sands åkte ut i den 55:e minuten. Samtliga mål i 0-3-förlusten föll efter det röda kortet. Filip Helander är fortfarande skadad och det är ett avbräck för hemmalaget, men Sands är åtminstone tillbaka nu efter den avstängning han avtjänade på Anfield.

Längre fram i banan finns det ändå en del potential. Colak och Morelos är två riktiga måltjuvar och med Matondo och Sakala som jokrar utesluter jag inte att skottarna hittar nätet denna onsdag. Liverpool ska gälla som favoriter, men inte så stora som tipparna vill få det till. Speciellt inte med tanke på de skador som gästerna åkt på i kombination med helgens stormatch mot City. Jag väljer därför att gardera tidigt och helst med alla tecken.

Missar matchen

John Souttar, Rangers (oklart)

Tom Lawrence, Rangers (knäskada)

Filip Helander, Rangers (fotskada)

Nnamdi Ofoborh, Rangers (hjärtproblem)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (vristskada)

Luis Díaz, Liverpool (knäskada)Arthur, Liverpool (muskelskada)

Andy Robertson, Liverpool (muskelskada)

Osäker till spel

Kemar Roofe, Rangers (oklart)

Joel Matip, Liverpool (oklart)

Curtis Jones, Liverpool (skenbensskada)

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäseneskada)