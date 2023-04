Storklubben tar livsviktiga poäng

Sju länder och åtta olika ligor ska besökas när Topptipset tar oss med på en sedvanlig fredagstur. Några av matcherna känner ni igen från gårdagens Europatips medan bland annat toppmötet från The Championship mellan Middlesbrough och Norwich är en ny bekantskap. Åttlingen ska in och vägen dit börjar nu!

Höjdaren! - 1. Spezia - Lazio

Lazio streckas på tok för högt (till Topptipset)

Lazio har verkligen visat klassen mot slutet med segrar mot bland annat Roma, Napoli och Juventus. Det är framför allt det stabila försvarsspelet som har legat till grund för framgången. Romagnoli och Casale har varit mer eller mindre felfria under stora delar av säsongen och mellan stolparna har Ivan Provedel glänst. Detta blir en speciell match för honom då Provedel kom från just Spezia under sommaren.

Marusic och Hysaj lär lägga beslag på ytterbackspositionerna medan Milinkovic-Savic är en vass tvåvägsmittfältare. Framåt är Ciro Immobile tillbaka från sin skada och det betyder såklart massor för huvudstadslaget. Lazio är formstarka och ligger tvåa i tabellen, men det är inget lag som kör över sina motståndare. Endast en gång på de nio senaste tävlingsmatcherna har Lazio vunnit en match med två bollar (2-0 mot Monza) och då förlorade de ljusblåa xG ganska klart.

På hemmaplan ska Spezia definitivt inte ge slaget förlorat på förhand. Värdarna har tagit poäng i fem av sina sex senaste ligamatcher och med fyra poäng ner till Hellas Verona under nedflyttningsstrecket behöver de alla poäng de kan få. Emil Holm har dragits med en skada en längre tid och finns troligen inte med här heller, men blågult bör vi få i startelvan ändå i form av rutinerade mittfältaren Albin Ekdal.

Svensken kommer få ta ett tungt ansvar på det defensiva mittfältet och hjälpa sina mittbackar Nikolaou och Ampadu. Offensivt ser det däremot riktigt spännande ut i hemmalaget. Gyasi och Nzola hittar varandra i sömnen och är en duo som mycket väl kan skjuta serietvåan i sank. Då finns dessutom Shomurodov, Verde och Maldini att tillgå. Inga dussinlirare direkt.

Sedan Spezia tog sig upp till Serie A har Lazio vunnit samtliga fem möten mellan lagen och visst är de ljusblåa favoriter nu också. Här streckas dock tvåan på tok för högt. Får arrangörsklubben till en fullträff kan de mycket väl störa besökarna från huvudstaden. Jag börjar med en klassisk gubbgardering (ett-två) och fyller på med krysset på större system. En Spezia-vinst hade sannerligen satt sprutt på utdelningen.

Missar matchen

Simone Bastoni, Spezia (avstägd)

Petar Zovko, Spezia (muskelskada)

Kevin Agudelo, Spezia (oklart)

Osäker till spel

Mattia Caldara, Spezia (oklart)

Emil Holm, Spezia (oklart)

Viktor Kovalenko, Spezia (sjuk)

Julius Beck, Spezia (oklart)

Jacopo Sala, Spezia (sjuk)

Joao Moutinho, Spezia (muskelskada)

Bottenmötet! - 4. Schalke 04 - Hertha Berlin

Schalke tar sig upp på kvalplats (till Topptipset)

Jumbon Schalke 04 tar emot nästjumbon Hertha Berlin i Gelsenkirchen i en match som betyder så oerhört mycket. Schalke visade fin form under delar av 2023 med poäng i åtta raka omgångar. Nu har de dock noll poäng och 0-5 i målskillnad på de två senaste matcherna. Det finns minst sagt mycket att arbeta på, men de blåklädda värdarna har en ryggrad som åtminstone håller hyfsad klass.

Ralf Fährmann är en rutinerad målvakt och framför honom hittas meriterade japanen Maya Yoshida. På mittfältet tar den tjeckiska landslagsmannen Alex Král plats och längre fram i banan finns Bülter och Frey. Dessutom är Simon Terodde, som gjorde 30 mål på lika många matcher i Zweite Bundesliga förra säsongen, ett alternativ när anfallsspelet gått i stå. Något det gjort under större delen av säsongen.

Hertha Berlin befinner sig bara en pinne före Schalke 04 i tabellen och upp till säker mark är det fyra poäng. Huvudstadslaget har tio raka säsonger i det tyska finrummet men var nära på att ryka i fjol då det krävdes kval mot Hamburg för att hänga kvar. Hertha har fem raka omgångar utan seger och även om det bara blev förlust mot RB Leipzig med 0-1 i den senaste omgången var Hertha aldrig riktigt nära då.

Den matchen spelades dessutom i den tyska huvudstaden och det är enbart där som gästerna presterar. De är seriens sämsta bortalag med en enda seger på hela säsongen. Kanga, Lukebakioo, Serdar, Jovetic och Niederlechner är en helt okej offensiv uppställning, men bakåt läcker det rejält. Kempf, Dárdai och Uremovic är en direkt svag backlinje som kommer få problem att freda sin kasse.

Det stinker ångest lång väg i Gelsenkirchen och känslan är att första målet blir oerhört viktigt i detta möte. Hemmapubliken kan definitivt spela en roll här och jag tror att Schalke 04 bärs fram av sina supportrar på Veltins Arena. Hertha krymper flera storlekar på bortaplan och här går de på pumpen igen. Trolig etta som spikas.

Missar matchen

Leo Greiml, Schalke 04 (oklart)

Moritz Jenz, Schalke 04 (höftskada)

Kenan Karaman, Schalke 04 (muskelskada)

Soichiro Kozuki, Schalke 04 (vristskada)

Jere Uronen, Schalke 04 (ljumskskada)

Sebastian Polter, Schalke 04 (knäskada)

Justin Heekeren, Schalke 04 (knäskada)

Jean-Paul Boëtius, Hertha Berlin (axelskada)

Chidera Ejuke, Hertha Berlin (knäskada)

Kelian Nsona, Hertha Berlin (knäskada)

Osäker till spel

Rune Jarstein, Hertha Berlin (oklart)

TILL TOPPTIPSET