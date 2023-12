Stormöte - svenska stjärnan i centrum

Flera spännande matcher huserar på måndagens Topptips som tar avstamp i Portugal. “Dragoes vs Leoes” stundar i Primeira Liga som kan få en ny tabelletta efter toppmötets slut. Andra höjdpunkter hittas i The Championship och La Liga innan kupongen går i mål under tisdagen. Nu åker vi!

Höjdaren! - 1. Sporting - Porto

Fördel Sporting i Lissabon - till Topptipset

Sent under söndagsaftonen slog Benfica tillbaka Braga med 1-0 i norra Portugal. “Örnarna” tog således över förstaplatsen i Primeira Liga. Åtminstone tillfälligt. Under måndagen tar sig vinnaren mellan Sporting och Porto upp i ensamt majestät. “Dragoes vs Leoes” ligger i korten i Lissabon där det inte kommer att sparas på krutet i duellspelet. Något som en viss svensk gynnas av.

Viktor Gyökeres har övertygat enormt sedan flytten till den portugisiska huvudstaden. Svensken har bara Simon Banza före sig i skytteligan och hoppas givetvis närma sig denne under måndagen. Sett till Expected Points är Sporting det bästa laget i Primeira Liga och jag gillar förutsättningarna för “Lejonen”. Framför allt i egen borg där de grönvita vunnit sju av sju fighter i ligaspelet.

Rúben Amorim styr sitt Sporting med den äran och det är minsann inget halvdant spelarmaterial som den gamla mittfältaren förfogar över. Diomande och Inácio är två blivande jätteaffärer till mittbackar medan Gyökeres, Edwards, Goncalves och Paulinho är företagsamma i de främre leden. Kommer nämnda herrar upp i närheten av sin högstanivå får Porto problem.

Med det sagt finns en psykologisk fördel för gästerna. Porto har nämligen vunnit fem raka inbördes möten med Sporting i alla tävlingar. En annan faktor att ta i beaktande är att “Drakarna” fått en dags längre vila än Sporting som var i farten så sent som i torsdags. Bägge lagens Europaspel slutade lyckligt då Sporting slog Sturm Graz med 3-0 medan Porto besegrade Shakhtar Donetsk med 5-3, men jag brasklappar lite lagom för att gästerna fått längre återhämtning.

Det kan å andra sidan kvitteras ut av att Porto spelar på bortaplan. 6-0-1 kan tyckas som starka siffror utanför hemtrakterna, men då ska det noteras att Conceicaos mannar haft enkelt motstånd. Förlusten kom mot Benfica som också är det enda topplaget de blåvita stött på i sitt resande. Denna måndag står ett annat topplag för motståndet och då betvivlar jag Portos poängchans. Fler än en pinne blir det inte. 1X räcker.

Notabla avbräck

Jerry St. Juste, Sporting (muskelskada)

Iván Fresneda, Sporting (axelskada)

Gabriel Veron, Porto (lårskada)

Iván Marcano, Porto (knäskada)

Osäker till spel

Geny Catamo, Sporting (muskelskada)

Draget! - 2. Birmingham - Leicester

Heltäckt på St Andrew’s - till Topptipset

Efter lite fler än 20 avverkade omgångar är det fortfarande Leicester som toppar The Championship. Enzo Marescas manskap ser överlag ut som det bästa herrskapet i den engelska andraligan, men efter bara en seger på de fyra matcherna som spelades i november har Ipswich nästan ätit sig ikapp. Inför måndagen står Leicester och Ipswich båda noterade för 52 poäng.

Då mötet med Birmingham stänger den 22:a omgången kan The Foxes gå upp i ensam serieledning, men jag är inte helt övertygad om att de lyckas. Tre vinster på lika många försök i december kan låta som en formtopp, men bortsett från 4-0 mot Plymouth har det varit väldigt jämna kamper mot både West Bromwich och Millwall. I de sistnämnda fighterna har Leicester exempelvis vunnit xG med minsta möjliga marginal.

Marescas väldigt tydliga filosofi gör att italienaren inte är extremt beroende av enskilda spelares medverkan, men det är ändå värt att notera Leicesters ansatta truppläge. Doyle är borta med en knäskada medan frågetecken finns för Akgün, Iheanacho, Vardy samt McAteer. Kommer ingen av dessa lirare till spel gillar jag inte när tvåan smyger upp mot 70 procent.

Wayne Rooney har inte heller hela truppen tillgänglig, men efter 1-0 borta mot Cardiff anser jag att “Blånäsorna” inte kunde ställts mot Leicester vid ett bättre tillfälle. Hemmaplan är alltid en faktor att ha i bakhuvudet och med två hållna nollor på de tre senaste tycks Rooney åtminstone ha styrt upp värdarnas defensiv. Sunjic, Bielik och Sanderson är en defensiv trio som inte passeras hur som helst.

Jag förväntar mig att Rooney drar hem sitt manskap i en kompakt köttmur på egen planhalva för att sedan satsa på omställningar. Leicester har haft problem mot detta spelsätt tidigare och jag stänger inte dörren för en skräll i rikets näst största stad. Lyckas Birmingham störa “Rävarna” så som jag hoppas är 1X tecken som ska räknas tidigt. Hela spannet och skrälljobb blir min rek.

Notabla avbräck

Kevin Long, Birmingham (vadskada)

Ethan Laird, Birmingham (ljumskskada)

Tyler Roberts, Birmingham (vadskada)

Keshi Anderson, Birmingham (muskelskada)

George Hall, Birmingham (muskelskada)

Marc Albrighton, Leicester (knäskada)

Callum Doyle, Leicester (knäskada)

Osäker till spel

Cody Drameh, Birmingham (smäll)

Harry Souttar, Leicester (sjukdom)

Yunus Akgün, Leicester (okänt)

Kelechi Iheanacho, Leicester (okänt)

Jamie Vardy, Leicester (smäll)

Kasey McAteer, Leicester (smäll)