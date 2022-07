"Stornationen vinner enkelt"

Spiken! - 1. Frankrike - Belgien Frankrike vinner enkelt Det var svårt att bli något annat än väldigt imponerad av Frankrikes premiärinsats mot Italien. Corinne Diacre – som var kraftigt ifrågasatt inför turneringen – beordrade sina adepter till full gas i offensiv riktning och Les Bleues hade avgjort dusten redan efter 45 minuter. Grace Geyoro stack ut allra mest med sitt hattrick, men det fanns fler än PSG-spelaren som visade att fransyskorna blir att räkna med i England. Marie-Antoinette Katoto bidrog med en strut till skörden och anfallaren har en kuslig förmåga att så gott som alltid vara på rätt plats i straffområdet. När bollen söker sig mot Antoinette luktar det nätrassel lång väg och strikern kan inte klaga på sitt sällskap längst fram. Cascarino och Diani är två av EM:s allra skickligaste lirare i en mot en-spelet och det går sannerligen undan när duon sätter fart längs kanterna. Som om inte det vore nog är Geyoro/Bilbault/Toletti ett mittfält utan egentliga svagheter och Italien hade stora problem med att hävda sig mot den franska offensiven. Jag tror inte att Belgien lyckas bättre med sitt försvarsspel. “De röda flammorna” hade faktiskt problem i sin premiärmatch mot Island där framför allt Wolfsburg-spelaren Jónsdóttir sprang åttor runt belgiskornas bakre led. Över 20 (!) avslut mot det egna målet var oroande siffror för de svartröda som får det betydligt tuffare emot på Aesseal New York Stadium i Rotherham. Ives Serneels lär förmodligen försöka forma en försvarsmur framför det egna målet för att sedan satsa på omställningar, men över 90 minuter kan jag inte se Belgien mäta sig med det övermäktiga motståndet på andra sidan. Att spika av kupongens största favorit till runt 90 procent får inte klackarna att slå i taket, men här anser jag fransyskorna som en ytterst befogad spik. Det råder klasskillnad på i princip varenda position och även om firma Cayman/Wullaert är skickliga damer har de inget att sätta emot Frankrikes anfallskraft. Hamra in ettan och gå vidare.

Draget! - 5. KR Reykjavík - Pogon Szczecin Polackerna har råd att förlora Jens Gustafsson kopplas titt som tätt samman med diverse tränarjobb i Allsvenskan. För alla som undrar var svensken befinner sig just nu hittas svaret i kvalet mot Europa Conference League. Gustafsson tog nyligen över de regerande polska bronsmedaljörerna Pogon Szczecin och trots kort tid på jobbet lotsade den gamla Falkenberg-mittbacken sina adepter till en kanonfin start i kvalet. 4-1-segern hemma mot KR Reykjavík var maffig och betyder troligtvis att dubbelmötet är avgjort redan innan returen har spelats. Sebastian Kowalczyk hade en bra dag på jobbet då han med ett hattrick i framspelningar regisserade polackernas 3-0-ledning i halvtid på egen hand. 23-åringen är dock inte “Hamnarbetarnas” enda lirare med ett brett offensivt register i trollerilådan. Luka Zahovic – son till Zlatko, Sloveniens främsta målskytt genom tiderna – agerade spjutspets mot islänningarna och hittade rätt med en balja. Kamil Drygas var en annan herre som trivdes med tillvaron då han stod för två mål. Samtliga nämnda herrar besitter spetsegenskaper som inte motsvaras hos KR Reykjavík och Gustafssons mannar får snart ännu mer förstärkning då Pontus Almqvist är klar på lån från Rostov. Med det sagt stundar premiär i Ekstraklasa redan på söndag och med tanke på utgångsläget inför denna drabbning tror jag inte Gustafsson ställer bästa möjliga startelva på banan. Visst ska det till ett smärre mirakel för att KR Reykjavík ska vända på steken, men är det någonstans värdföreningen ska kunna rå på de övermäktiga polackerna är det hemma på KR-völlur. Här kommer islänningarna ha publiken i ryggen och även om avancemang blir svårt att nå ska vikten av en god prestation inte underskattas inför framtiden. Jag misstänker att tipparna kan förblindas av resultatet i det vändande mötet och ge gästerna större förtroende än de förtjänar i huvudstaden. Då slår jag ett slag för att fokus kan finnas på annat håll och i en fight som Pogon Szczecin inte behöver vinna lockar inte över 50 procent på tvåan. Måla tvärs över och jobba in 1X!