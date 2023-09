Succélaget fortsätter - "Inte mycket som ska stå i vägen"

Efter Champions League kommer Europa League och Europa Conference League. Det är sedan gammalt. Torsdagens höjdpunkter hittas bland annat i Amsterdam och Bratislava där ett tungviktsmöte samt sensationen Klaksvík ska in i elden. Hur jag benar ut kupongen följer i nedanstående analys. Mycket nöje

Höjdaren! - 1. Ajax - Marseille

Det luktar målfest i Amsterdam (till Topptipset)

Två storklubbar som det så här långt verkligen inte slagit gnistor om drabbar under torsdagen samman i Amsterdam. Att kategorisera Marseille som ett herrskap med sval inledning kan tyckas hårt då fransmännen ännu inte gått på pumpen i Ligue 1, men det betyder inte att det är frid och fröjd hos gästerna. I dagarna lämnade Marcelino in sin avskedsansökan från tränarposten vilket knappast är optimalt inför mötet med Ajax.

Huruvida det accepteras eller inte återstår att se, men enligt fransk media står Jean-Pierre Papin redo att ta över om Marcelino inte hänger med till tulpanriket. Hur som haver råder inte harmoni hos Les Olympiens som missade möjligheten att ta sig till Champions League-gruppspelet. Panathinaikos blev övermäktiga i CL-kvalet och blott en seger på de fyra senaste ligamatcherna är inte heller mycket att skryta med.

På Johan Cruijff Arena får Marseille klara sig utan Ismaïla Sarr som dras med en skada. Senegalesen är det kanske allra vassaste hotet i offensiv riktning och utan honom går det inte lika snabbt när besökarna ställer om. Istället är det spelare som Vitinha, Aubameyang och Correa som får bära ett stort lass på sina axlar vad gäller anfallsspelet. Det är inga dussinlirare, men Sarr hade onekligen behövts.

Med det sagt ska Marseille inte darra i knäskålarna över torsdagens motståndare. Jag tyckte att Ajax såg hyperintressanta ut under inledningen av säsongen, men därefter försvann Kudus till West Ham. Det är ett tapp av ännu större mått än vad Sarr är för Marseille. Sedan Kudus flytt har nederländarna förlorat med 0-1 mot Ludogorets, spelat 0-0 mot Fortuna Sittard samt gått på pumpen med hela 1-3 mot Twente.

Det är siffror som talar sitt tydliga språk och även om hemmaplan är en fördel mot Marseille anser jag att ettan streckas för hårt. Lyckas fransmännen styra matchbilden dit de vill är det inte otänkbart att publiken börja vända sig emot Ajax. Något som skett i tidigare nämnda ligamatcher. Jag förväntar mig en böljande tillställning i Amsterdam där “gubben” (etta-tvåa) sticker ut som ett klokt val.

Notabla avbräck

Geronimo Rulli, Ajax (axelskada)

Ahmetcan Kaplan, Ajax (knäskada)

Ismaïla Sarr, Marseille (muskelskada)

Pape Gueye, Marseille (avstängd)

Favoriten! - 3. Brighton - AEK Aten

Brighton är förtjänta av det stora förtroendet (till Topptipset)

Kupongens tveklöst största favorit är ett lag som aldrig någonsin gjort en Europamatch. En historisk afton är att vänta på Amex Stadium där Roberto De Zerbi lotsar sitt Brighton i klubbens första kontinentala tillställning någonsin. Trots titeln som nybörjare i sammanhanget är det bara Liverpool som bollas upp som större favoriter att gå hela vägen. Det säger väldigt mycket om vad De Zerbi åstadkommit sedan han tog över skutan.

Italienaren och dennes adepter kommer närmast från en imponerande skalp mot Manchester United på Old Trafford. Trots en klart b-betonad uppställning var det The Seagulls som styrde och ställde i Manchester där United stundtals fick agera statister. Brighton lyckades dra isär The Red Devils väldigt centrerade press flera gånger och när det sedan begav sig inne i offensivt straffområde var de blåvita ständigt i numerära överlägen.

Jag tror inte att AEK Aten kommer att försöka störa engelsmännen lika högt upp i banan som United gjorde, men det bör samtidigt inte spela alltför stor roll. Mitoma och Adingra är experter på att slå sin gubbe på respektive kant och jag tror inte att Marchs frågetecken ska hämma värdarnas offensiv. Nämnas bör dessutom att Estupinán troligen är tillbaka i startelvan efter att ha missat mötet med United.

Det är ett stort plus för Brightons vänstersida där ecuadorianen bildar en snuskigt giftig duo tillsammans med Mitoma. AEK Aten behöver vara väldigt vaksamma med nämnda lirare samtidigt som Almeydas gäng är effektiva när lägen för omställningar ges. Den sistnämnda delen hämmas dock rejält av att Levi García ser ut att missa denna tillställning. Anfallaren dras med en skada och hade behövts för att förutsättningarna skulle vara optimala.

Det är såklart aldrig roligt att ta rygg på en favorit som målas upp i trakter omkring 85-90 procent, men jag ser inte mycket som ska stå i vägen för Brighton denna torsdag. Jag tycker snarare att “Fiskmåsarna” hör hemma i Champions League och har De Zerbis lirare en godkänd afton kommer AEK Aten ha väldigt lite att säga till om. Det finns bättre skrällägen på annat håll. Brighton singlas.

Notabla avbräck

Julio Enciso, Brighton (knäskada)

Paulo Fernandes, AEK Aten (hälskada)

Mijat Gacinovic, AEK Aten (muskelskada)

Osäker till spel

Solly March, Brighton (muskelskada)

Levi García, AEK Aten (lårskada)

Rodolfo Pizarro, AEK Aten (okänt)

