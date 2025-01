"Succélaget kan åka på ett oväntat poängtapp"

Höjdaren! - 1. Wolverhampton - Nottingham

Jag räknar inte bort Wolves

Newcastle och Manchester City får ursäkta, men helgens stora vinnare i toppstriden i Premier League är så här långt Nottingham. Liverpool, Arsenal och Chelsea tappade samtliga poäng mot på förhand överkomligt motstånd vilket givit Forest en gyllene möjlighet att cementera sig inom topp 4 om de slår Wolverhampton på Molineux. Något jag inte är säker på att gästerna lyckas med.

Nuno Espírito Santo har guidat sina adepter på ett beundransvärt sätt med en relativt enkel spelstil, men det måste samtidigt föras till protokollet att Forest springer långt över sina underliggande siffror. Sett till Expected Points har Nottingham nästan tio poäng fler än vad prestationerna har lovat och jag skulle inte bli förvånad om de rödvita faller ifrån toppstriden under våren. Det är snarare en förutsättning.

Chris Wood gör mål på allt som rör sig medan Gibbs-White, Elanga och Hudson-Odoi är extremt skickliga kontringsspelare, men i det långa loppet kan jag inte bara se hur det ska räcka till en Europaplats. Mot lag som låter Nottingham ta hand om taktpinnen har gästerna problem och med hänsyn till hur Wolverhampton har agerat under Vítor Pereira ser jag detta som en klurig kväll för Forest.

Sju poäng på de tre senaste är väldigt starka papper för Wolves som har alla nödvändiga förutsättningar som krävs för att kunna såra Nottingham. Det ska naturligtvis påpekas att Cunha är ett stort avbräck, men med spelare som Hwang, Strand Larsen, Guedes och Aït-Nouri finns det väldigt gott om spets när det vankas omställningar. Fritt från avbräck är det inte heller hos gästerna.

Sangaré saknas alltjämt på grund av skada och vill det sig illa kan Espírito Santos kompani dessutom få klara sig utan Murillo och Hudson-Odoi som dras med skavanker. Till rådande förutsättningar är jag inte beredd att svälja över 50 procent på tvåan. Egentligen är jag sugen på att avslå besökarna helt och hållet, men vid en titt på kupongens övriga streck landar jag till syvende och sist i en helgardering. Minst en hemmapinne ska jobbas in!

Notabla avbräck

Matheus Cunha, Wolverhampton (avstängd)

Toti, Wolverhampton (knäseneskada)

Yerson Mosquera, Wolverhampton (knäskada)

Pablo Sarabia, Wolverhampton (vadskada)

Ibrahim Sangaré, Nottingham (knäseneskada)

Osäker till spel

Mario Lemina, Wolverhampton (muskelskada)

André, Wolverhampton (smäll)

Murillo, Nottingham (muskelskada)

Callum Hudson-Odoi, Nottingham (smäll)

Danilo, Nottingham (ankelskada)

Draget! - 2. QPR - Luton

QPR övervärderas grovt

Tabellen i The Championship har onekligen börjat sätta sig och jag skulle vilja påstå att lagen som befinner sig från och med 16:e-platsen och nedåt inte går säkra i jakten på nytt kontrakt. Spannet innefattar alltså Luton som så sent som i fjol trillade ur Premier League. Rob Edwards och company charmade det engelska finrummet med sin orädda fotboll, men det har inte alls gått vägen i andraligan den här säsongen.

Luton gör alldeles för få mål och när The Hatters dessutom släppt in hela 42(!) baklängesmål är det inte svårt att förstå varför Edwards manskap flirtar med degradering. De underliggande siffrorna är bättre än bottenstrid, men de är heller inte så pass bra att gästerna kan luta sig mot att variansen vänder förr snarare än senare. Då krävs en kraftigt förbättrad prestationsnivå.

Jämfört med i fjol – när Barkley och Lokonga bossade på det centrala mittfältet – ser det väldigt glest ut i planens centrala delar den här säsongen och när firma Morris/Adebayo har förtvivlat svårt att hitta nätet längst fram ges värdföreningen sällan några gratispoäng. Inför mötet med Queens Park Rangers saknas bland annat Doughty, Lockyer, Baptiste och Mengi, men jag vill trots allt höja ett varningens finger för gästerna.

Luton är bättre än vad tabellen säger och i grunden håller jag de tillresta som ett bättre fotbollslag än Queens Park Rangers. The Hoops, som värdarna kallas, har förstärkt sin trupp genom att låna in spännande mittbacken Ronnie Edwards från Southampton, men det är knappast ett tillskott som kommer att distansera de blåklädda från bottenstriden i The Championship.

Cook, Celar och Dembélé saknas samtliga inför måndagens sammandrabbning med Luton och jag vill slå fast att de två sistnämndas frånvaro påverkar offensiven i negativ bemärkelse. Andersen är dessutom ett frågetecken och jag kan inte för mitt liv förstå hur QPR kan nosa på hiskeliga 70 procent. Jag ser detta som mer eller mindre öppet och väljer därför att hålla värdet i österled i handen. X2 är ett enkelt val.

Notabla avbräck

Liam Morrison, QPR (benskada)

Steve Cook, QPR (fotskada)

Zan Celar, QPR (muskelskada)

Karamoko Dembélé, QPR (muskelskada)

Shandon Baptiste, Luton (vadskada)

Reece Burke, Luton (höftskada)

Tom Lockyer, Luton (hjärtproblem)

Teden Mengi, Luton (knäskada)

Alfie Doughty, Luton (ankelskada)

Osäker till spel

Lucas Andersen, QPR (smäll)