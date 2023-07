"Sundgrens Maccabi Haifa stor favorit i Champions League-kvalet"

Att det börjar röra på sig i fotbollseuropa märks under tisdagen då det är dags för Champions League-kvalet att göra entré. I väntan på Häckens möte med The New Saints ska vi denna afton titta till stora drakar som Maccabi Haifa och Ferencváros. Kupongen går sedan i mål med Liga Profesional och Copa Sudamericana. Mycket nöje!