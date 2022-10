"Svårt att sätta ord på roboten" - nytt målkalas ikväll?

Det är snabba pix mellan givarna i den europeiska toppfotbollen. VM stundar runt hörnet och denna vecka är Champions League tillbaka på kupongerna. Tisdagens Topptips domineras av högintressanta fighter från Mästarturneringen där drakar som Manchester City, Real Madrid och Milan ska in i elden. Kupongen går sedan i mål med två matcher från The Championship. Häng med på resan!

Gruppfinalen! - 1. Dortmund - Manchester City

Kan Dortmund ta revansch?

Det vändande mötet mellan Borussia Dortmund och Manchester City blev betydligt jämnare än vad jag på förhand trodde. Tyskarna åkte till Etihad med en noggrant planerad matchplan signerad Edin Terzic och var på vippen att lämna Eastlands med åtminstone en poäng. Underbarnet Jude Bellingham gav de gulsvarta ledningen i den andra halvleken och så långt var allt frid och fröjd för engelsmannen med kamrater.

Manchester City lyckades dock äta sig in i matchen och med tio minuter kvar att spela kvitterade John Stones. Bara fyra minuter senare karatesparkade gamla Dortmund-spelaren Haaland in vändningen på Zlatan-manér. Segern var lika mäktig för City som den var tung för Dortmund, men värdarna ska inte hänga läpp över resultatet. Prestationen var en att bygga vidare på och efter helgens 5-0-seger mot Stuttgart går Terzic gäng in i denna kamp med en stor skopa självförtroende.

Nämnas bör att rehabstugan ser ut att innehålla namn som Reus och Dahoud samtidigt som Özcan är avstängd, men det anser jag ändå inte ska vägas in för tungt. Bellingham, Brandt och Adeyemi kan på egen hand såga sig igenom det ljusblå försvaret som dessutom får se upp med Moukoko. 17-åringen har tagit rejäla kliv i sin utveckling den här säsongen och påminner ibland om den norska terminatorn på andra sidan i sitt spelsätt.

Erling Haaland sänkte i helgen Brighton med två mål och att sätta ord på roboten blir svårare för varje dag som går. Norrmannen är en av världens tveklöst bästa spelare och med honom som spjutspets kan engelsmännen mycket väl lägga beslag på den efterlängtade Champions League-titeln under våren. Med det sagt är Citys avancemang från denna grupp redan säkrat.

Det kan innebära sänkt motivation inför denna drabbning och skulle det vara likaläge med bara ett fåtal minuter kvar av matchen tror jag inte gästerna kommer gå all in för att bärga tre poäng. Redan på tidigt på lördag väntar en lurig resa till ett pånyttfött Leicester och jag blir inte förvånad om Dortmund bjuder upp till kamp framför den högljudda hemmapubliken. Jag helgarderar och försöker jobba in 1X. Bättre spikalternativ finns på annat håll.

Missar matchen

Sebastien Hallér, Dortmund (sjukdom)

Mahmoud Dahoud, Dortmund (axelskada)

Thomas Meunier, Dortmund (muskelskada)

Salih Özcan, Dortmund (avstängd)

Jamie Bynoe-Gittens, Dortmund (axelskada)

Sergio Gómez, Manchester City (avstängd)

Kyle Walker, Manchester City (muskelskada)

Kalvin Phillips, Manchester City (axelskada)

Osäker till spel

Donyell Malen, Dortmund (sjukdom)

Marco Reus, Dortmund (ankelskada)

Målfesten! - 2. RB Leipzig - Real Madrid

RB Leipzig behöver poäng i Sachsen

Det är bara att ställa sig upp och applådera Real Madrids inledning på säsongen. Carlo Ancelottis mannar är obesegrade i såväl Champions League som La Liga och har redan – för 26:e(!) gången i rad – säkrat avancemanget i den förstnämnda turneringen. Blygsamma 1-1 senast mot Shakhtar Donetsk säkrade biffen men övertygande var inte insatsen. Antonio Rüdigers bokstavligt talat blodiga kvittering i den 95:e minuten satt långt inne och jag lutar åt att “Marängerna” kan få problem även mot RB Leipzig.

Det vändande mötet dessa aktörer emellan var helt jämnt i 80 minuter innan Valverde och Asensio hittade rätt med varsin balja. Den förstnämnda spädde också på sin imponerande poängskörd den gångna helgen med ett stenhårt distansskott mot Sevilla, men denna afton får han av mycket att döma följa akten från sidan. Muskelkänningar sägs vara anledningen och uruguayanen är inte ensam om detta.

Luka Modric ser ut att gå samma öde till mötes och sedan tidigare är även nykrönte Ballon d’Or-vinnaren Karim Benzema borta från spel. Ancelotti saknar med det sagt inte ersättare men det råder inget tu tal om att trion är stora avbräck. Detta i kombination med att Real inte nödvändigtvis behöver vinna matchen på Red Bull Arena gör att jag drar mig för att blicka mot den ansatta tvåan.

RB Leipzig var som tidigare nämnts väl så bra som Real i Madrid och i den egna borgen ska tyskarna återigen kunna bjuda upp till schottis. Närmast kommer Marco Roses gäng från dubbla viktorior mot Celtic där den offensiva fabrikationen imponerat. Nkunku, Silva och Szoboszlai är en trio som kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite och skulle någon av dessa herrar få soppatorsk står Emil Forsberg redo att bidra från bänken.

Tre eventuella poäng sätter tyskarna i en guldsits inför den sista omgången men de kommer heller inte att vara missnöjda med en poäng. Att brottas med Shakhtar Donetsk på neutral mark är görbart även om “Tjurarna” blir tvingade att vinna den kampen. Med dessa förutsättningar i åtanke är jag inte blyg för att lämna tvåan utanför leken. Den motiverade vänstersidans smygvärde bockas i. 1X!

Missar matchen

Peter Gulácsi, RB Leipzig (knäskada)

Lukas Klostermann, RB Leipzig (ankelskada)

Konrad Laimer, RB Leipzig (ankelskada)

Karim Benzema, Real Madrid (muskelskada)

Dani Ceballos, Real Madrid (lårskada)

Mariano Díaz, Real Madrid (muskelskada)

Osäker till spel

Marcel Halstenberg, RB Leipzig (sjukdom)

Timo Werner, RB Leipzig (sjukdom)

Luka Modric, Real Madrid (muskelskada)

Federico Valverde, Real Madrid (muskelskada)