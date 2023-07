"Svenskbekantingarna får det svårt med Derry City"

Höjdaren! - 1. Riga FC - Víkingur Reykjavík

Sällsynt höjdare i Riga (till Topptipset)

Riga FC grundades så sent som 2014 men har trots det hunnit lägga tre lettiska ligatitlar på hög. I fjol skiljde bara fyra poäng upp till mästarna Valmiera som i tisdags gick på pumpen mot Olimpija Ljubljana i den första kvalrundan mot Champions League. Under torsdagen är det dags för Riga att hålla den lettiska fanan högt när de går in i kvalet mot Europa Conference League.

Säsongen 2021/22 åkte letterna ut i Champions League-kvalet mot Malmö FF, men i fjol var de på vippen att ta sig in i sin första stora turnering. Först i den tredje kvalrundan blev det respass ur Europa Conference League sedan Gil Vicente blivit övermäktiga. RFC närmar sig således sitt första europeiska gruppspel någonsin och jag är övertygad om att Rigas Futbola Skolas (ärkerivalen) deltagande i fjolårets upplaga av denna turnering har givit motivation åt de hemmahörande.

Första hindret på vägen mot ECL stavas Víkingur Reykjavík och jag är den första att skriva under på Riga FC:s favoritskap. Topplagen i den lettiska ligan besitter ett större kunnande än ditona på Island och spelare för spelare anser jag att RFC har den bättre truppen. Babec, Aurélio samt Milos Jojic bildar ett rutinerat och spelskickligt mittfält. Framför trion återfinns dessutom Rezga som har ett öga för mål.

Jag blir inte förvånad om anfallaren gör livet surt för Víkingur Reykjavík. Islänningarna stod i ropet när de i fjol var på vippen att slå ut Malmö FF ur Champions League-kvalet, men sedan dess har gästerna snarare tappat i slagstyrka än tagit kliv framåt. Hansen och Ingason är spelare som Riga FC får se upp med, men här får Víkingur trots allt finna sig i att slå ur underläge.

Lyckas letterna spela sig ur de tillrestas förmodat höga presspel är mycket vunnet och hur jag än vrider och vänder på detta kan jag inte se något annat än att Víkingur har ett underläge att försöka vända på i returen. Oddsen på ettan har sjunkit sedan det släpptes och jag betvivlar inte marknadens rörelse. Så länge ettan understiger 60 procent spikas vänstertecknet.

Notabla avbräck

Gustavo Dulanto, Riga FC (knäskada)

Mohamed Ouadah, Riga FC (knäskada)

Ousseynou Niang, Riga FC (knäskada)

Draget! - 6. HB Tórshavn - Derry City

Derry City undervärderas (till Topptipset)

Två lag som är mitt inne i respektive ligaspel drabbar samman på ett blåsigt Färöarna. HB Tórshavn får troligtvis sikta in sig på att slåss om andraplatsen med ärkerivalen B36 Tórshavn i Premier League. Detta sedan Klaksvík radat upp 16 raka segrar sedan ligan drog igång. De hemmahörandes trupp är fylld av färöiska spelare där bland andra den före detta HIF:aren Davidsen sticker ut.

Vänsterbacken är med färöiska mått mätt en väldigt skicklig kantspringare som inte sällan hittar skallen på anfallare som Mads Borchers och Mikkel Dahl. Den danska dynamitduon behöver prestera på topp för att maximera chanserna till ett bra resultat i den första akten mot Derry City. En annan lirare som behöver ha en av sina bättre dagar är den sittande mittfältaren Emil Berger.

Svensken har ett förflutet i bland annat Degerfors och Dalkurd och är med sina bollvinnaregenskaper en viktig pjäs på HB Tórshavns mittfält. Med det sagt är det inga duvungar som står på andra sidan denna torsdag. Derry City skuggar Shamrock Rovers i den absoluta toppstriden av irländska Premier Division där nordirländarna har en oerhört solid defensiv att luta sig mot.

I fjol åkte gästerna ur detta skede av Europa Conference League mot Riga FC, men den här gången blir det inte lika tufft emot. Med hänsyn till bortaplan förväntar jag mig inte full körning från de tillresta, men det kan likväl räcka långt med att ligga rätt i sina positioner. HB Tórshavn har vräkt in mål på hemmaplan i ligaspelet och kommer givetvis att gå för segern denna afton.

Jag ställer mig däremot frågande till om det räcker och när ettan streckas utom reson är jag betydligt mer intresserad av högersidan. Derry har vad som krävs för att stå upp på Färöarna och i firma McEneff/Doherty - den förstnämnda med ett förflutet i Arsenal - finns en duo som kommer att trivas med ytorna för omställningar. Vänstervriden streckning innebär att ettan lämnas utanför. X2 liras.

Notabla avbräck

Ciaron Harkin, Derry City (knäskada)

Colm Whelan, Derry City (knäskada)

