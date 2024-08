"Svenskduellen i England - lätt fördel för Isak"

Höjdaren! - 6. Nottingham - Newcastle

Jag vågar inte lita på Newcastle - till Topptipset

När Nuno Espírito Santo tog över Nottingham i fjol höjde han den cyniska auran så till den grad att Forest till slut klarade kontraktet i Premier League. På tal om cynism var helgens 1-0-seger mot Southampton en stilstudie i tight försvarsspel och vassa omställningar från Espírito Santos manskap. Nottingham hade under 40 procent bollinnehav men radade trots det upp flera högkaratiga målchanser medan Southampton hade svårt att komma till.

Sanningen att säga kunde siffrorna blivit ännu större och när Sherifferna vänder hem till City Ground för Ligacupen mot Newcastle är självförtroendet boostat. Jag blir heller inte förvånad om Nottingham står för ytterligare en stark insats denna onsdag. I fjol var Forest nämligen sylvassa i båda de inbördes mötena i Premier League. 3-1-segern på St James’ Park var en av säsongens bästa insatser och Forest var dessutom bättre än The Magpies trots 2-3-förlusten på hemmaplan.

Som jag ser det har värdarna alla nödvändiga förutsättningar som krävs för att bjuda upp till dans i denna cupmatch. Gibbs-White, Elanga och den som startar av Wood eller Awoniyi blandar en kompott av egenskaper som Newcastle inte kommer klara av att hålla borta från farliga lägen. Särskilt inte när Schär och Botman fortfarande saknas. Duon missade även helgens möte med Bournemouth där “Skatorna” stundtals var illa ute.

Eddie Howe kan å andra sidan glädjas åt att Sandro Tonali är tillgänglig för spel efter sin långa avstängning, men det lär dröja ett tag innan italienaren är i full fysisk form. Joelinton och Guimaraes ligger förmodligen nära startplatser på mitten men då behöver duon steppa upp. Ingen av brassarna kom upp i nivå mot Bournemouth som gång efter annan kunde knycka bollen av framför allt Joelinton för att sedan gå på kontringar.

Jag ser detta som en på förhand böljande tillställning och vill därför inte sitta utan den lågt streckade ettan. Nottingham älskar den här typen av matcher och Newcastle imponerar sällan på främmande mark när de förväntas föra en matchbild. Spelare för spelare har dock gästerna en bredare trupp vilket gör att jag inte vågar sitta utan tvåan. “Gubben” (etta-tvåa) är det naturliga valet.

Notabla avbräck

Danilo, Nottingham (ankelskada)

Fabian Schär, Newcastle (avstängd)

Lewis Miley, Newcastle (fotskada)

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (knäskada)

Callum Wilson, Newcastle (ryggskada)

Draget! - 7. West Ham - Bournemouth

West Ham är en favorit i fara - till Topptipset

Julen Lopetegui har hunnit bli två omgångar gammal på West Hams tränarbänk och det skulle vara taskigt mot spanjoren att dra några större växlar efter bara två prestationer. Men det skiter jag i. The Hammers inledde Premier League med att gå på pumpen på hemmaplan mot Aston Villa och följde sedan upp det med 2-0 i helgens Londonderby mot Crystal Palace.

Synonymt för fighterna är att det blandats högt med lågt under 90 minuter. Ju oftare Kudus har bollen och ju oftare West Ham får in Soucek i boxen ser det farligt ut, men jag är inte helt såld på vad jag sett av de bakre leden. När en hel drös nyförvärv ska skolas in i ett nytt lag med en ny tränare får saker och ting lov att ta tid, men Premier League-motstånd väntar samtidigt inte på någon.

West Ham borde ha blivit straffade även mot Crystal Palace och när ett taktiskt välorganiserat Bournemouth gästar London Stadium ser jag faror över horisonten för de hemmahörande. The Cherries har fått smida vidare på Andoni Iraolas varma järn från fjolåret och till skillnad från tipparna blir jag inte förvånad om de rödsvarta lyckas se till att detta blir en jämnare cupmatch än vad streckningen säger.

Bournemouth fungerar numera i flera olika typer av matchbilder och sammansättningen av gästernas trupp är en som faller mig i smaken. Huijsen, Evanilson och Araújo har alla kommit in med spets till de rödsvarta som också kan rotera på ett par positioner utan att helhetsbetyget sjunker. Det är ett fint kvitto på både gott sportcheferi och Iraolas tränargärning.

Hemmaplan och stärkt självförtroende är faktorer som talar för West Ham denna onsdagsafton, men jag tycker inte att det räcker för att rättfärdiga den häftiga streckningen i västerled. Bournemouth ges ungefär 55 procents chans av oddsmarknaden att klara minst ett oavgjort resultat. När det svenska folket säger att drygt 45 procent på X2 vore rimligt drar jag öronen åt mig och spelar utan West Ham. Avslag på ettan.

Notabla avbräck

Enes Ünal, Bournemouth (tåskada)

David Brooks, Bournemouth (axelskada)

Tyler Adams, Bournemouth (ryggskada)