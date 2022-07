Höjdaren! - 1. Sverige - Belgien

Sverige rättmätiga storfavoriter

Sveriges spel var krampaktigt mot både Nederländerna och Schweiz där den tekniska nivån var alldeles för låg. Mot Portugal bjöd de blågula dock på de ytor som krävdes och spelade ut hela sitt register. 5-0 var ord och inga visor och kommer våra svenska hjältar upp i den nivån igen blir det tveklöst en semifinal mot England. Coronan härjar dock i den svenska truppen och det sår lite oro.

Hanna Glas och Emma Kullberg är bekräftade smittade medan Jonna Andersson, Hanna Bennison och Jennifer Falk alla isolerats med symtom. I skrivande stund har det inte kommit något svar på deras tester. Problem med ytterbackarna således och där har Gerhardsson en del att fundera på. Samtidigt förfogar Sverige över en bred trupp och Elin Rubensson har spelat ytterback förr. En spelare med stor rutin som alltid gör en stabil insats.

I övrigt är Seger ett osäkert kort på grund av en skadekänning. Mittfältet fungerade dock utmärkt utan henne mot Portugal när Björn lirade ihop med Angeldahl och Asllani. En trio som trivdes bra tillsammans. Längst fram startade då Blackstenius, Rytting Kaneryd och Rolfö och det är en högkapabel trident. Då finns dessutom Blomqvist, Schough, Hurtig och Jakobsson att tillgå. En bredd få andra landslag kan matcha.

Belgien kan det verkligen inte, men deras förstaelva är inte så dum. Under gruppspelet inledde de med att lira 1-1 mot Island. En match där målvakten Evrard räddade en straff. Det gjorde hon även i 1-2-förlusten mot Frankrike. En match där Belgien var totalt utspelade, men där de kämpade om varenda boll och till sist blev ganska svåra att bryta ned. I den avslutande, avgörande matchen mot Italien var Evrard säkerheten själv och höll nollan.

1-0 slutade den bataljen efter att De Caigny, som var den stora målskytten i kvalet till detta mästerskap, satt dit matchens enda mål med ett vackert skott utifrån. Hoffenheim-stjärnan är tillsammans med Anderlechts Tessa Wullaert och Lyons Janice Cayman de viktigaste kuggarna i detta lag och behöver dra ett tungt lass. Samtidigt är det spelare som knappt ens hade tagit plats i den svenska truppen.

Sverige är bättre på alla positioner och de blågula är inte rankade tvåa i världen (efter USA) för intet. Räkna med ett stort bollinnehav för Gerhardssons mannar medan Belgien ligger lågt och satsar på omställningar. Det bör räcka till svensk seger och ettan är tveklöst första tecken att rita ned. Samtidigt har Sverige haft problem mot igelkottsförsvar förr, minns bara hemmamatchen mot Irland (1-1) i VM-kvalet för några månader sedan. Krysset som rensar fint plockas därför med på större system.

Osäker till spel

Hanna Glas, Sverige (corona)

Emma Kullberg, Sverige (corona)

Jonna Andersson, Sverige (sjuk)

Jennifer Falk, Sverige (sjuk)

Hanna Bennison, Sverige (sjuk)

Caroline Seger, Sverige (oklart)

Premiären! - 2. Standard Liège - Gent

Oviss premiär i Liège

Den belgiska ligan ska sätta igång under fredagen och vi bjuds på en riktig höjdare direkt. Standard Liège hade ett tufft fjolår och slutade i botten av tabellen, men det är en klassisk storklubb med tio ligatitlar och 13 andraplatser genom historien. Under sommaren har Noah Ohio plockats in från RB Leipzig och den tonårige nederländaren har potential att slå igenom stort denna säsong.

Annars står hoppet främst till att Konstantino Laifis håller sig frisk. Cyprioten var skadad under stora delar av fjolåret och det var en stor anledning till de svaga resultaten. Dessutom är tanken att norrmannen Aron Dönnum ska ta ännu ett steg i sin utveckling och bli en drivande kraft på mittfältet. Någon medaljplats lär det knappast bli, men en placering på den övre halvan är något att sikta på.

Gent sopade hem femteplatsen under den förra säsongen, men det största som hände var att de tog hem den inhemska cupen. Den första titeln på sju år. Det gjorde att de fick äran att spela Supercupen mot Club Brugge förra helgen. En match som Gent förlorade med 0-1. Det ska dock sägas att prestationen var bra och det hade inte varit oförtjänt om de hade tagit matchen till förlängning.

Förra årets skyttekung Tissoudali startade då på topp tillsammans med Hjulsager och Cuypers. Den sistnämnde är ny från Mechelen och har potential att vara ett riktigt starkt tillskott. I fjol stod anfallaren för 13 mål och hela tio assist. Överhuvudtaget har Gent ett stabilt lag och trots bortaplan bör de ta tag i taktpinnen i detta möte. Det krävs dock att siktet är bättre inställt än senast mot Club Brugge.

Gent är ett bättre lag och kommer sluta högre upp i tabellen än Standard denna säsong också. Däremot är en premiär alltid en nervig historia och det finns gott om vettiga spikar på detta Topptips. Jag väljer därför att gardera i Liège redan från start. På större system är det till och med läge att plocka med alla tecken där vänstersidan ger bäst betalt.