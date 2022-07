"Sverige stora favoriter"

Sverige och Nederländerna delade på kakan i den moraliska gruppfinalen och båda nationerna ska in i elden igen denna Topptips-onsdag. Blågult och Oranje är bara ett par av många vettiga storfavoriter på kupongen och då rekommenderas ett mindre system kombinerat med ökad radinsats. Champions League-kval och ett stekhett rivalmöte från skotska Ligacupen tar oss i mål!

Sargat Schweiz får svårt att räcka till

Det är svårt att inte känna medlidande med det schweiziska landslaget. Under måndagen fick Sveriges kommande motståndare ställa in sin träning efter att hela 19 (!) personer insjuknat. Åtta av dessa var spelare och det är fortfarande väldigt oklart vilket manskap förbundskapten Nielsen kan ställa på benen. Som om inte det vore nog berättade också bästa målskytten genom tiderna, Crnogorcevic, att hon dragits med stora problem innan turneringen.

Att sitta och fnula på en schweizisk startelva blir en gissningslek, men kan alplandet ställa upp med lirare som nämnda Crnogorcevic och Ramona Bachmann finns åtminstone spets i offensiv riktning. Duon har tillsammans gjort långt över 100 mål i landslaget och Sveriges backlinje behöver onekligen vara på sin vakt när dessa kommer rättvända mot Hedvig Lindahl mellan stolparna.

Blågults premiär mot Nederländerna blev precis så jämn som förväntat. Gerhardssons gäng tog ledningen efter ett mönsteranfall där Asllani tunnlade en orangeklädd försvarare innan hon hittade Jonna Andersson på den bortre stolpen. Wingbacken gjorde inga misstag och kunde kyligt placera bollen i mål. Sverige hade bud på mer både innan och efter ledningsmålet men jag har samtidigt svårt att argumentera emot 1-1 som ett rättvist slutresultat.

I början av den andra halvleken vek Miedema in från vänster och kunde därifrån hitta Roord som med en klassaktion vände tillbaka sitt avslut otagbart för Lindahl. Som helhet stod svenskorna för en godkänd insats och kan Gerhardsson se till att bolltempot skruvas upp är jag övertygad om att det kan bli ännu bättre. Stina Blackstenius fick känna på EM-tempen med 20 minuter kvar att spela och i henne har Sverige ett sparkapital som heter duga.

Schweiz är en uppgift som Blågult normalt ska kunna lösa och med rådande sjukdomsbekymmer i opponenternas trupp ligger tre svenska poäng i luften. Mycket kan dock hända fram till spelstopp och det är inte alls dumt att försöka lämna in sin kupong så sent som möjligt för att ta del av all möjlig information. Ettan är högst trolig i Sheffield, men när den ser ut att nosa på 90 procent är det lockande att smyga med ett kryss om plånboken tillåter.

Osäker till spel

Eseosa Aigbogun, Schweiz (sjukdom)

Svenja Fölmli, Schweiz (sjukdom)

Seraina Friedli, Schweiz (sjukdom)

Rahel Kiwic, Schweiz (sjukdom)

Lara Marti, Schweiz (sjukdom)

Sandrine Mauron, Schweiz (sjukdom)

Julia Stierli, Schweiz (sjukdom)

Riola Xhemaili, Schweiz (sjukdom)







Spiken! - 2. Nederländerna - Portugal

Klasskillnad i Leigh

Nederländerna gick som bekant hela vägen i EM 2017 och de regerande mästarinnorna inledde en ny guldjakt med att ta sig an Sverige i premiären. Oturen grinade de orangeklädda i ansiktet i den första halvleken där vassa keepern van Veenendaal blev golvad efter en kollision i eget straffområde. Smällen tog så illa att hon tvingades utgå och axelskadan var tydligen så pass allvarlig att van Veenendaal gjort sitt i EM.

Nederländerna ska dock inte misströsta alltför mycket då Daphne van Domselaar visade att hon är en duglig ersättare. 22-åringen var en starkt bidragande faktor till att Twente knep ligatiteln och kan hon fortsätta på inslagen väg är mycket vunnet. Mindre än 20 minuter efter det framtvingade bytet var det dags igen. Chelsea-mittbacken Nouwen vred sin ankel kraftigt vilket återigen tvingade förbundskapten Parsons till ett byte.

Marisa Olislagers, till vardags i Twente, kom in i Nouwens frånvaro och visade att Nederländerna har det gott ställt även i de centrala delarna av backlinjen. Emellan de två bytena passade Sverige på att ta ledningen med 1-0, men Oranje lät inte det blågula övertaget stå särskilt länge. Vivianne Miedema tog stundtals tag i matchbilden på egen hand och mindre än tio minuter in i den andra halvleken drev superstjärnan upp ett anfall på vänsterkanten.

Bollen hamnade sedermera hos skicklige Roord som med ett konststycke satte bollen i nät bakom en chanslös Lindahl i målet. 1-1 blev också slutresultatet i premiären och kan Nederländerna visa samma disciplin under återstoden av turneringen blir de jobbiga att tas med. Jackie Groenen är en annan lirare som kommer att missa mötet med Portugal på grund av Corona, men jag tycker trots det att Oranjes segerchans ska anses som ypperlig.

Portugal visade moral när de hämtade upp 0-2 till 2-2 mot Schweiz, ett resultat som inte alls var orättvist sett till matchbilden. Här kommer dock sydeuropéerna få bekänna färg och det blir allt annat än enkelt att tampas med Nederländernas skickliga offensiva led. Även om ettan streckas hårt är det likväl en stabil spik att luta sig mot.

Missar matchen

Sari van Veenendaal, Nederländerna (axelskada)

Aniek Nouwen, Nederländerna (ankelskada)

Jackie Groenen, Nederländerna (sjukdom)