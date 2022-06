"Tabellderbyt - målrik match väntar"

Medan det hoppades runt midsommarstången till tonerna av “Små Grodorna” passade jag på att jobba in fredagens Topptips. Åtta rätt satt som en smäck och jag hoppas spinna vidare på inslagen väg denna måndag. Allsvenskan, Superettan, Söderettan och Premier Division bidrar med underhållning till en kupong som dessutom är laddad med 250.000 i extrapengar. Häng med!

Skånederbyt! - 1. Malmö FF - Helsingborg

MFF spänner musklerna

Det blåser upp till säsongens första Skånederby i Allsvenskan. Malmö FF tar emot Helsingborg på Eleda Stadion och jag har tidigare skrivit speltips om just denna match som ni finner på Fotbollskanalens hemsida. Där är jag inne på att de himmelsblå växlar upp efter en ganska sömnig vår och även om ettan streckas hårt viker jag inte för den åsikten när det kommer till Topptipset heller.

Fem blygsamma trepoängare på elva försök innebär att MFF har en bit upp till den absoluta toppstriden, men när det vankas Champions League-kval runt hörnet brukar mesta mästarna höja sig ett par hack. Milos Milojevic och övriga i ledarstaben har dessutom fått se flera spelare återkomma efter skadehelvetet som störde Malmö under våren. Adi Nalic är som bekant borta resten av säsongen medan Oscar Lewicki dras med frågetecken, men i övrigt ska värdarna kunna ställa fullt manskap på benen.

Då får Helsingborg ruskigt svårt att stå emot. Toivonen, Birmancevic och Kiese Thelin är alla spelare som kan avgöra derbyt på egen hand och det råder inga större tvivel om att MFF kommer ta tag i taktpinnen. Lyckas Milojevic motivera sina adepter till en insats likt den hemma mot IFK Göteborg får gästerna på andra sidan mycket att stå i. “Di Röe” valde som bekant att entlediga Jörgen Lennartsson inför matchen mot AIK, men nyligen tillsatta tränarduon Lindström/Santos lyckades inte guida HIF till några poäng.

Prestationen var det inget större fel på, men det syntes samtidigt att de tillresta har mycket att jobba på. Till skillnad från sportchef Granqvist anser jag inte att truppen borde ligga betydligt högre upp än vad den gör. Under uppehållet har viktige Loeper varit tillbaka i träning, men även om kantlöparens samarbete med Van den Hurk är vasst räcker det inte för att lägga ärkerivalen på rygg.

Bara Varberg gjorde färre mål än Helsingborg under våren och med tanke på den defensiva soliditet som MFF visade upp innan alla skador tror jag att de rödblå får svårt att hitta nätet på fientlig mark. Malmö ska i sin tur inte ha några problem med samma uppgift och får värdföreningen bara igång sitt maskineri ser jag detta rinna iväg till en mer än bekväm trepoängare. Väl medveten om att tipparna är inne på samma linje som mig själv ser jag inte hur HIF ska kunna rubba storfavoriten. Ettan singlas!

Missar matchen

Adi Nalic, Malmö FF (knäskada)

Brandur Hendriksson Olsen, Helsingborg (knäskada)

Osäker till spel

Oscar Lewicki, Malmö FF (okänt)

Armin Gigovic, Helsingborg (okänt)

Andreas Landgren, Helsingborg (okänt)

Ali Suljic, Helsingborg (fotskada)

Tabellderbyt! - 3. Sirius - IFK Göteborg

Det luktar målrikt i Uppsala

Två lag som blandade och gav under våren ska mäta svärd i Uppsala. Bortsett trion i botten släppte Sirius in flest mål av samtliga i Allsvenskan där stjärnsmällen mot Djurgården (0-4) var ett lågvattenmärke. Efter den försluten fick dock Daniel Bäckström ordning på de blåsvarta som efter sju poäng mot Varberg, Elfsborg och AIK såg ut att gå på uppehåll med studs i dojan. Då kom Häcken och vände upp och ner på värdarnas verklighet.

Getingarna gick vinnande (4-3) ur en alldeles galen strid där Sirius lyckades med konststycket att släppa in 3-4-målet trots att de var en man mer på banan. Bäckströms framåtlutade filosofi är underbar att skåda när hans mannar lyckas spela sig ur motståndarnas press, men när de kör fast tenderar otroligt billiga baklängesmål att hänga i luften.

Kouakou och Zeidan är två spelare som kan vända ut och in på IFK Göteborgs backlinje på egen hand. Den förstnämnda visade gryende storform innan uppehållet med mål i tre raka matcher och det är alltid något speciellt att ställas mot sin gamla arbetsgivare. När dessa herrar kommer rättvända måste Änglarna vara på tå. 2-0-segern mot Sundsvall var ett viktigt trendbrott och en viktig trepoängare innan uppehållet, men trots den spelmässiga dominansen hade Blåvitt svårt att komma till klara målchanser.

Det är dock något som inte borde vara några problem på Studenternas. Sirius ibland naiva uppbyggnadsspel har jag redan nämnt och med en smart presspelare som Marcus Berg blir jag inte förvånad om Blåvitt bjuds på ett par gratislägen på konstgräset. Får gästerna bett på sitt försvarsspel går Sirius att störa, men under flertalet matcher under våren hade gästerna svårt att orka jobba över hela banan under 90 minuter.

Kroknar spelarna även denna afton blir Sirius livsfarliga. I fjol slutade de två inbördes mötena 2-2 och 3-3 och jag lutar åt att ännu en målrik tillställning ligger i vassen denna måndag. Motivationen kommer att vara på topp efter ett långt uppehåll och med rådande förutsättningar i åtanke tror jag att vi får se en vinnare i Uppsala. Krysset lämnas således därhän till förmån för ”gubben” (etta-tvåa).

Missar matchen

Patrick Nwadike, Sirius (knäskada)

Andreas Murbeck, Sirius (knäskada)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (knäskada)