"Toppmöte - fördel formstarkt Dundalk"

Toppmötet! - 3. Dundalk - St. Patrick’s Fördel formstarkt Dundalk Dundalk hade några säsonger där de dominerade den irländska fotbollen. De vann serien 2014, 2015, 2016, 2018 och 2019. Dessutom slutade de tvåa 2017. Fjolårets sjätteplats var mot den bakgrunden en rejäl missräkning och nu siktar The Railwaymen högt igen. 16 inspelade poäng på de sex senaste omgångarna gör att de vitklädda hänger på i toppen av Premiership och har åtta poäng upp till serieledarna Shamrock med en match mindre spelad. Närmast kommer Dundalk från en 1-0-seger borta mot Finn Harps där Daniel Kelly noterades för matchens enda mål. Det var hans fjärde fullträff för säsongen och Kelly bildar en stark offensiv trio tillsammans med nyförvärvet Josh Martin och målkungen Patrick Hoban. Den sistnämnda ligger tvåa i skytteligan med sina åtta baljor och har varit lagets bästa spelare under flera år i rad. St. Patrick’s vann serien 2013 och det var då den första ligatiteln på 14 år. I fjol var huvudstadslaget hyfsat nära då de slutade tvåa i tabellen, men det ska sägas att det var långt upp till mästarna Shamrock. Andraplatsen var ändå en stor framgång för de rödvita som ska få kvala mot Europa under sommaren. Det gjorde de även för tre år sedan då St. Patrick’s torskade med totalt 1-4 i kvalet mot Europa League. Saints kommer närmast från en blytung 3-0-viktoria i derbyt mot Bohemians och det var en viktig framgång för laget. Innan dess hade de nämligen tre raka omgångar utan seger och St. Patrick’s började tappa mark på toppstriden. Tunde Owolabi satte dit samtliga tre mål i den tillställningen och visade att han förtjänar att få starta fler matcher. Det vore oväntat om inte belgaren för förnyat förtroende. Annars är det främst Eoin Doyle, som närmast kommer från Bolton, som ska göra det framåt. En spelare som värdarna får se upp med. St. Patrick’s har varit helt okej på resande fot under 2022, men Dundalk har varit strålande på hemmagräset där de har raden 6-2-0 efter åtta ligamatcher. De har dessutom bara förlorat en match mot Saints på Oriel Park under de senaste tio åren. Börja med ettan!

Derbyt! - 4. Shamrock - Shelbourne Lurig uppgift för Shamrock Det var Shamrock Rovers som bröt Dundalks dominans till sist under pandemisäsongen 2020. De grönvita vann sedan även ligan 2021 av bara farten och tronar allra högst upp även nu. Högstanivån är enorm och Shamrock är helt klart laget att slå denna säsong. Så som det brukar vara, det är trots allt Hoops som är mesta mästare med sina 19 ligavinster och de går för att få den andra stjärnan ovanför klubbmärket. Närmast kommer Shamrock från en frustrerande afton när det blev stryk med 0-1 mot Drogheda. Ett resultat som inte direkt speglade matchbilden. Allra mest frustrerad blev Daniel Mandroui som fick syna det röda kortet och därmed är avstängd här. Då han är lagets bästa målskytt under 2022 med sju fullträffar är det ett rejält avbräck. Lika många mål har Graham Burke noterats för och han får dra ett tungt lass här. Shelbourne vann andradivisionen i fjol och har därmed tagit sig upp till det irländska finrummet. Här tog det ett litet tag att acklimatisera sig, men nu har Shels verkligen hittat formen. Fyra raka segrar finns i bagaget och de rödvita har verkligen lämnat bottenstriden bakom sig. Närmast kommer Shelbourne från en stabil 2-0-seger i derbyt mot UC Dublin där Sean Boyd öppnade målskyttet från straffpunkten. Det var 23-åringens sjätte fullträff och därmed gör nyförvärvet från Finn Harps sin målmässigt bästa säsong någonsin. Det känns inte som att Shelbourne är någon slutstation i Boyds karriär. Flera behöver dock kliva fram för Shelbourne har bara mäktat med 17 mål framåt på lika många matcher. Det är bara bottenduon som har ett sämre facit. Å andra sidan är gästerna stabila bakåt. Shamrock har vunnit åtta av nio hemmamatcher så långt och ska såklart vara favoriter här också. Samtidigt var mötet i april, med Shelbourne som hemmalag, en helt jämn historia där Shamrock kunde avgöra i den 89:e minuten. Visst är Rovers svåra att rå på här på fina Tallaght Stadium, men detta är trots allt ett derby och besökarna kommer ge precis allt de har. Då väljer jag att plocka med alla tecken redan från start där X2 rensar fint. Missar matchen Daniel Mandoui, Shamrock (avstängd)