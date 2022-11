Gruppfinalen! - 1. Japan - Spanien

Oväntat tuff uppgift för Spanien

Japan hade ett jätteläge att avancera från den mycket tuffa gruppen efter att ha besegrat Tyskland med 2-1 i sin premiär, men trots ett enormt övertag mot Costa Rica i matchen efter åkte Samurajerna på en chockartad 0-1-förlust. Tufft för de blåklädda som nu måste vinna mot ännu en stornation för att ta sig vidare. Vi kan nämligen räkna med att Tyskland krossar Costa Rica och då målskillnad går före inbördes möte kommer fyra poäng inte räcka för avancemang från gruppen.

Japans förbundskapten Moriyasu får en del kritik i hemlandet för sina laguttagningar och jag får erkänna att jag fattar ingenting när han ställer ut sina elvor. Tomiyasu, som har varit en stabil pjäs hos överlägsna Premier League-ledarna Arsenal, sitter på bänken till förmån för spelare som Yoshida, Nagatomo och Yamane. Oerhört märkligt. Det gör även kvalets bästa målskytt Minamino och Brightons succéman Mitoma. Två spelare som hade behövts från start mot Costa Rica.

Samtidigt finns det mycket kvalité i detta intensivt pressande Japan och Spanien kommer verkligen inte få det lika enkelt nu som de fick i 7-0-segern över Costa Rica. I söndags spelade så spanjorerna 1-1 mot Tyskland i en sevärd match där Morata hoppade in och satte dit målet för La Furia Roja. Skönt för Morata att återigen näta efter sitt utskällda Europamästerskap för ett drygt år sedan.

Offensivt var det annars Dani Olmo som stod för det mesta av det bästa. RB Leipzig-liraren har fått stort förtroende av Luis Enrique och tackat genom att visa fin form. Japan kommer få jobba hårt i defensiven, men det svåraste blir att hantera Barcelona-trion Busquets, Pedri och Gavi på mittfältet. Den trion kan slå passningstrianglar i sömnen och kan de bara lösa upp Japans förmodade höga press kommer Spanien få ytor att operera på.

Spanien ska såklart gälla som favoriter i detta möte och kommer de upp i sin högstanivå vinner Enriques manskap detta. Samtidigt är Japan ett lag som förtjänar respekt. Spelar Moriyasu för en gång skull bara sina bästa spelare är det ett gäng som kan luckra upp vilket försvar som helst i världen med sitt snabba kombinationsspel. De kommer också försöka löpa sönder Spanien och blir gänget från den iberiska halvön för arroganta kan det leda till bolltapp i farliga ytor. Jag vågar inte räkna bort japanerna helt och hållet och väljer därför att ta med alla tecken på större system där ettan rensar magiskt.

Spiken! - 2. Costa Rica - Tyskland

Tyskland vinner enkelt

Tyskland har satt sig själva i en prekär sits i VM efter att bara ha spelat in en poäng på två omgångar. En vinst mot Costa Rica bör dock räcka för att ta sig vidare till åttondelsfinal. Det enda som då står i vägen är om Spanien torskar mot Japan då det blir en målskillnadsaffär mot La Furia Roja. Då Spanien besegrade Costa Rica med 7-0 skulle Tyskland behöva göra något liknande nu för att känna sig helt säkra på avancemang.

Vi lär få se en framåtlutad startelva där Sané, Musiala och Müller alla bör ta plats. Dessutom är Füllkrug ett hett alternativ längst fram efter hans fina inhopp mot Spanien som kulminerade i det vackra 1-1-målet. Bakom dessa herrar fyller Kimmich och Goretzka på från mittfältet och det är två väldigt spelskickliga herrar. Vi kan dessutom räkna med att ytterbackarna Raum och Kehrer fyller på från kanterna.

Det kommer bli tufft för Costa Rica att hantera den anstormningen, inte minst då de får klara sig utan Francisco Calvo som är avstängd efter att ha dragit på sig gula kort i båda de inledande matcherna. Till vardags lirar han i Konyaspor och det är kanske den viktigaste spelaren i hela truppen. Hans frånvaro kommer märkas. Duarte, som till vardags spelar i saudiska Al-Wehda, får dra ett ännu tyngre lass.

I övrigt behöver Celso Borges göra en jättematch på mitten medan Joel Campbell behöver visa gammal god form. Dessutom finns det en intressant spelare i unge Jewison Bennette, till vardags i Sunderland, som gjorde ett fint inhopp mot Japan. Vi ska inte glömma av att Costa Rica faktiskt har möjligheten att ta sig vidare till åttondelsfinal och att ett kryss här mycket väl kan räcka till det.

Vi lär därför få se ett riktigt igelkottsförsvar som har elva man bakom bollen hela tiden. Costa Ricas anfall kommer vara lätträknade och Tyskland får säkert ett bollinnehav runt 80 procent. Skulle Flicks manskap misslyckas med att få in bollen under de första 45 minuterna skulle det kunna sprida sig viss panik i laget, men jag tror att de får hål på Keylor Navas tämligen omgående. Costa Rica har varit helt utspelade av både Spanien och Tyskland och kommer vara satta under hårt tryck igen. Detta vinner tyskarna enkelt. Tvåan spikas.

Missar matchen

Francisco Calvo, Costa Rica (avstängd)

Avgörandet! - 7. Serbien - Schweiz

Fördel Serbien när det ska avgöras

Serbien släppte in 0-1 på en fast situation mot Kamerun och då de torskade premiären mot Brasilien låg de illa till i gruppen. De visade dock klass och vände på steken till 3-1. Mitrovic och Milinkovic-Savic fanns bland målskyttarna och det är två lirare av väldigt hög klass. Trots det fick inte Serbien njuta av en seger då de på något märkligt sätt lyckades tappa in två bollar till slutresultatet 3-3.

Milenkovic hade en mardrömsmatch och upphävde offsiden vid både 2-3 och 3-3, men det ska också sägas att det var svårt att förstå taktiken serberna använde sig av under matchens sista halvtimme. De stod extremt högt med sin backlinje i ett läge där de hade 3-1 att gå på. Lite mer säkerhetsmarginaler hade inte skadat. Nu har Serbien ett läge där de måste gå för seger i den avgörande matchen mot Schweiz och visst borde en spelare som Dusan Vlahovic få några minuter, även om han sliter med en ömmande ljumske.

Schweiz stod upp bra mot Brasilien i sin senaste match, men kunde inte stå emot Casemiros kanon. 0-1 slutade den matchen, men då alpnationen besegrade Kamerun med 1-0 innan dess står de på tre poäng inför avgörandet. Nu har de rödvita därför ett delikat utgångsläge. Seger och de är definitivt vidare, men även kryss kan räcka så länge inte Kamerun besegrar Brasilien.

Defensivt ser Schweiz lugna och trygga ut. Akanji och Elvedi förstår varandra väl i mittförsvaret och med Rodriguez och Widmer på kanterna är detta ett svårt lag att bryta ner. Inte minst då de dessutom får bra täckning av Xhaka och Freuler på mittfältet. Framåt handlar det mesta om Embolo som behöver ha en bra dag på jobbet. Shaqiri och Seferovic är inte vad de var för några år sedan.

Detta är ett riktigt häftigt möte där båda lagen har möjlighet att ta sig vidare, men där de också kan åka ur turneringen om det vill sig illa. Lite speciella förutsättningar och det är något jag tror att Serbien kommer hantera bäst. Balkan-nationen har en väldigt stark trupp och med Mitrovic på topp får Schweiz täta backlinje något att bita i. 1X är tillräckligt på större system.