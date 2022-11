Traditionsklubbens svaga form fortsätter

Spiken! - 1. Santa Clara - Estoril Santa Clara löser tre poäng hemma på Azorerna Santa Clara ligger i botten av Primeira Liga och har haft en hel del problem med målskyttet under säsongen. Åtta baljor på tolv omgångar är inget vidare. Tolv insläppta är däremot en stark notering och senast Santa Clara lirade hemma tog de faktiskt poäng mot självaste Porto. Mittbacken Kennedy Boateng stod för målet i den 1-1-fajten och har varit en jätte i de bakre leden under hela hösten. Brassen Gabriel Batista har tagit plats mellan stolparna mot slutet och storspelat. Den uppställningen ska ses med bra chans att hålla tätt under måndagen. Framåt finns det som sagt en del att slipa på. Kyosuke Tagawa gör sin andra säsong i klubben och spelar med mycket energi. Han måste bara bli effektivare i sitt spel. Bruno Almeida har också mer att ge än vad han har visat hittills. Estoril har tagit sex poäng mer under hösten, men har bara spelat in en pinne under de tre senaste omgångarna. Förra veckan ställdes de mot storlaget Benfica och då hade Estoril inte skuggan av en chans. Det blev stryk med hela 1-5 och då kom ändå lagets egna mål i den 91:a minuten. Samma Benfica väntade i cupen för några dagar sedan och då blev det stryk igen, denna gång med 0-1. Kameruanen Léa Siliki, som har ett förflutet i Rennes och Middlesbrough, finns i klubben och det är en anfallare med mycket att ge, även om han bara har hittat nätet två gånger under säsongen. Gilson Tavares, från Kap Verde, är en annan striker som hemmaförsvaret behöver hålla i strama tyglar. I övrigt är detta ett ganska mediokert lag och jag tror inte Estoril kommer hamna på den övre halvan som de gjorde i fjol. Estoril är faktiskt ett av hela seriens allra bästa bortalag hittills och det är något man ska ha respekt för. Detta är dock ingen vanlig bortamatch. Det är en bit att åka från fastlandet till Azorerna och här fick Estoril stryk med 0-2 senast de var på besök. Ettan är en vettig spik på denna mycket luriga kupong. Missar matchen Costinha, Santa Clara (hälseneskada)

Tomás Domingos, Santa Clara (oklart)

Paulo Henrique, Santa Clara (oklart)

Bruno Jordao, Santa Clara (oklart)

Jyllands-derbyt! - 1. Sönderjyske - Vejle Sönderjyske tar poäng av serieledarna Sönderjyske och Vejle var de två lag som fick lämna den danska högstaligan i våras och nu har de börjat om en trappa ner. Vejle har fått en kanonstart på säsongen och leder tabellen. De gjorde dock en slät figur senast mot Hilleröd i en match som slutade med en 1-2-förlust. Inte nog med det, greken Dimitrios Emmanouilidis visades ut och är därmed avstängd denna måndag. Det är verkligen inga bra nyheter för gästerna då det är lagets bästa målskytt. Åtta baljor och två assist har det blivit under hösten och det är starka siffror. I övrigt är det värt att notera att detta Vejle är ett riktigt hopplock till lag. Mot Hilleröd startade bara två danskar och hela tio nationaliteter fanns representerade i elvan. Bland annat Chile genom den gamle malmöiten Miiko Albornoz. Lucas Hägg Johansson är en annan gammal allsvensk lirare som finns i truppen, även om han lär nöta kvist. Sönderjyske var i final i den danska cupen både 2020 och 2021 och vann den första gången. Den enda stora titeln i klubbens historia. I fjol gick det däremot så illa att det blev degradering. Gänget från Haderslev har haft småjobbigt under hösten och inte riktigt kunnat hänga på Vejle längst upp. Tre förluster på de fyra senaste omgångarna oroar, men samtidigt ska vi ha med oss att spelare för spelare är detta tveklöst ett av seriens bästa lag. 0-1-förlusten senast mot Fremad Amager var inte alls speciellt rättvis. Sönderjyske hade det allra mesta av spelet och vid ställningen 0-0 brände Peter Christiansen en straff. Rasmus Wikström, tidigare i Blåvitt, startade då i försvaret medan tonårige Lukas Björklund fick hoppa in mot slutet. Två blågula krigare som säkerligen kommer få speltid även denna gång. Vejle har haft problem på bortaplan mot slutet och bara tagit poäng i en av sina fyra senaste fajter på resande fot. Med sin skyttekung avstängd lär de få problem även här. Det skiljer bara sex mil mellan Haderslev och Vejle vilket ger denna match lite derbykaraktär. Då tror jag att hemmapubliken för fram sitt lag till minst en pinne. 1X räcker. Missar matchen Dimitrios Emmanouilidis, Vejle (avstängd)