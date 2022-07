Tre säkra poäng för Hammarby

Spiken! - 1. Varberg - Hammarby

Hammarby tar tre säkra poäng

Hammarby har verkligen växlat upp de senaste veckorna och kommer från två raka 3-0-segrar, mot Elfsborg och IFK Göteborg. Matcher som Bajen har dominerat totalt. De grönvita från Stockholm har också värvat friskt under sommaren och ett av nyförvärven, Abdelrahman Saidi, fick öppna sitt målkonto mot Elfsborg. Annars var det Nahir Besara (två assist) och Gustav Ludwigson (två mål) som låg bakom det mesta i anfallsväg.

Varken Loret Sadiku eller Edvin Kurtulus fanns med mot boråsarna, men båda ska vara redo för spel nu. Då har Cifuentes ett tufft jobb framför sig, Concha, Pinas och Vagic knackar också på dörren till startelvan. Gott om alternativ med andra ord och det lär vara bra tryck på träningarna. Bajen har inte speciellt långt upp till serieledarna och det kan bli en rolig höst för söders hjältar.

Varberg kommer få jobba hårt för att undvika nedflyttning och ska de lyckas med den saken krävs det att Jocke Persson hittar någon magisk trollformel igen medan alla nyckelspelare finns tillgängliga. Det är verkligen inte fallet nu. Birkfeldt och Stanisic startade i backlinjen i 0-0-matchen mot Helsingborg, men drog båda på sig gula kort vilket gör att de är avstängda under måndagen. Med Zackrisson skadad sedan tidigare ser det minst sagt mörkt ut defensivt.

Inte är läget speciellt mycket ljusare längre fram i banan. Oliver Alfonsi och Robin Simovic varnades också i den tuffa matchen mot HIF och sitter även de på botbänken. Tashreeq Matthews är visserligen tillgänglig, men han är en skugga av den spelare som sydafrikanen var i fjol. Des Kunst och Alexander Johansson lär kliva in i deras ställe och det är inga spelare som välter berg.

Hammarby är betydligt bättre på alla positioner och kommer dessutom med hög svansföring efter de fina resultaten mot slutet. Visst är gräs inte deras föredragna underlag, men de vann här med 3-1 förra året och när Varberg får klara sig utan så många nyckelspelare lär det barka åt samma håll igen. Tvåan kommer streckas ohyggligt hårt, men det kan inte hjälpas. Leta skrällar på annat håll och spika på!

Missar matchen

Jon Birkfeldt, Varberg (avstängd)

Oliver Alfonsi, Varberg (avstängd)

Robin Simovic, Varberg (avstängd)

Oliver Stanisic, Varberg (avstängd)

Hampus Zackrisson, Varberg (fotskada)

Jón Guðni Fjóluson, Hammarby (knäskada)

Richard Magyar, Hammarby (fotskada)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Osäker till spel

Bubacarr Trawally, Hammarby (oklart)

Kamratmötet! - 2. IFK Norrköping - IFK Göteborg

Fördel Peking i Östergötland

IFK Göteborg är nere på jorden igen efter två spelmässigt helt bedrövliga insatser. Usla 0-3 mot Hammarby följdes upp av 1-1 mot Mjällby i en match där de blåvita var mer eller mindre blåsta av banan hemma på Gamla Ullevi. Micke Stahre fäktar med armarna som en väderkvarn nere på sidlinjen, men det verkar mer förvirra spelarna än något annat. Det finns inga tydliga linjer och när Markus Berg inte har dagen (eller är avstängd som mot Mjällby) har den forna storklubben ingenting alls att komma med.

Ett av få glädjeämnen under säsongen har varit Carl Johanssons vinnarskalle och resoluta försvarsspel. Han är nu avstängd. Johan Bångsbo kan kliva in i hans ställe, men även fast det är en fin talang är det ett steg ner i kvalité. Hosam Aiesh är även han avstängd, men det svider inte lika mycket då dribblingsfantasten stoppar upp anfallen med sitt ideliga fintande. Hussein Carneil kan kliva in istället och vad han går för fick vi se en glimt av i matchen mot Mjällby där Carneil stod för ett par dragningar innan han smällde iväg en riktig bomb i ribbans underkant.

IFK Norrköping är samtidigt ett av de lag som underpresterat mest under den första halvan av Allsvenskan och de ligger gott och väl på den undre halvan av tabellen. Bromsklossen Rikard Norling har åtminstone fått foten och det var på tiden. Det hjälpte visserligen inte i den förra omgången när de regerande mästarna Malmö FF var på besök, men spelmässigt såg det inte så pjåkigt ut.

Nye Shabani startade då tillsammans med Nyman och Levi på topp och det är en trio som jag tror kommer springa åttor runt IFK Göteborgs skakiga backlinje. Anton Eriksson, som är ny från GIF Sundsvall, startade också mot MFF tillsammans med Ekpolo och Wahlqvist i backlinjen. Med Jansson i mål och Skúlason/Sema på mittfältet är detta ett manskap som lär klättra under andra halvan av säsongen.

IFK Göteborg har på pappret ett starkt spelarmaterial, men vad gör väl det när spelare som Gustav Svensson och Oscar Wendt ser ut att ha åldrats 10 år de senaste månaderna. Blåvitt vann faktiskt senast de var här och spelade boll, men jag har väldigt svårt att se det hända igen. Ettan är troligast och är en tänkbar spik. På större system säkrar jag dock upp det helt och hållet med ett kryss.

Missar matchen

Carl Johansson, IFK Göteborg (avstängd)

Hosam Aiesh, IFK Göteborg (avstängd)

Osäker till spel

Bernardo Vilar, IFK Göteborg (oklart)

Tom van Assema, IFK Göteborg (oklart)

Lucas Kåhed, IFK Göteborg (oklart)

Suleiman Abdullahi, IFK Göteborg (ej i matchform)