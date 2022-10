Trots avbräck - tuff match väntar Sverige

Höjdaren! - 1. Spanien - Sverige Tuff match för Sverige Det känns konstigt att vara så besviken på Sveriges insats i EM då de trots allt tog sig till semifinal, men sanningen är att de bra prestationerna var lätträknade och så fort Blågult ställdes mot tufft motstånd i semifinalen mot England krackelerades fasaden fullständigt. Mycket är sig likt sedan i somras, men Stina Lennartsson är en ny spännande spelare som gjort det bra i Linköping under säsongen. Lindahl finns inte med och det gör inte heller Jennifer Falk som väntar tillökning i familjen och då lär det vara Musovic som vaktar målet. Gerhardsson lär starta med en fembackslinje här där Eriksson, Sembrant, Björn och Ilestedt är alternativ som mittbackar. Beroende på hur Sverige vill spela kan antingen Jonna Andersson, som var riktigt vass i Europamästerskapet, eller Fridolina Rolfö ta plats till vänster. Till höger får Blågult göra en förändring då Hanna Glas opererat sig och därmed inte finns med. Amanda Nildén har tagit stora kliv de senaste åren och bör vara ett hett alternativ där, även om Schough tog den platsen i VM-kvalet mot Finland. I mitten saknas såklart den stora härföraren Seger, men Rubensson var ruggigt bra i Häckens Champions League-kval mot PSG och bör ta plats bredvid Angeldal. Offensivt har Sverige en uppsjö av fina spelare och troligen startar Gerhardsson med Blackstenius, Hurtig och Asllani. Spaniens förbundskapten Jorge Vilda bygger nytt och det är inte helt självförvållat. Flera spelare har varit missnöjda med förutsättningarna i landslaget och 15 lirare har tackat nej till att spela för Spanien. Bland dessa finns Caldentey, Mapi León och Pina. Som om inte det vore nog saknas de två största stjärnorna Putellas och Hermoso på grund av skador. Trots detta är det en spännande trupp som ställs mot Sverige. Esther González gör det bra i Real Madrid och unge Athenea del Castillo är en spelare den svenska backlinjen får se upp med. Alba Redondo är tredje länk i den kedjan som kan hitta luckor på vilket försvar som helst. Det kommer bli en match mellan teknik och fysik och ett mer ordinarie Sverige ska hållas något högre. Efter noggrant övervägande väljer jag att klicka i X2.

Revanschen! - 2. Tyskland - Frankrike Stormöte i Dresden Tyskland gick hela vägen till final i sommarens Europamästerskap där de föll mot England efter förlängning. Den stora anledningen till att tyskarna gick hela vägen dit var Alexandra Popp och den största anledningen till att de inte vann hela turneringen var för att Popp skadade sig. Den väldige anfallaren var helt magisk under Europamästerskapet och sänkte bland annat Frankrike i semifinalen med dubbla fullträffar. Popp är med i truppen nu, men har nyligen kommit tillbaka från skadan hon ådrog sig i EM och är knappast i fullt slag. Lea Schüller och Svenja Huth får då dra ett tungt lass i offensiven, speciellt när Freigang tvingats lämna återbud. Det har även Däbritz och Magull tvingats göra och det var två ordinarie mittfältare under sommarens mästerskap. Lena Oberdorf finns dock med och hon gjorde stor succé i det mästerskapet. I övrigt noteras att Giulia Gwinn är en annan viktig pjäs som tvingats lämna återbud. Frankrike började matchen mot Tyskland klart bäst i EM-semifinalen, men kunde inte hantera Popp som mosade de franska försvararna i straffområdet. Dessutom saknades en riktig målskytt när Katoto hade skadat sig och hon finns inte med nu heller. Trots det tycker jag att Frankrike har ett komplett lag. Malard och Diani lär starta på topp och det är en duo som ska kunna sniffa upp målchanser även utan Katoto. På mittfältet saknas skadade Toletti, men Bilbault och den målfarlige fältaren Geyoro lär starta och det är en minst sagt skicklig duo. Bakåt handlar det mesta som vanligt om kapten Wendie Renard som åtminstone har fysiken till att stångas med Popp. Dessutom är hon ett hiskeligt vapen på fasta situationer där bollen söker sig som en magnet till Renards skalle. Räkna med att hon kommer vara sist på bollen på de allra flesta hörnsparkarna. När Tyskland vann semifinalen för några månader sedan var det en helt jämn match som hade kunnat gå åt vilket håll som helst. När tyskarna får klara sig utan några bärande spelare, inte minst på mittfältet, tycker jag det är fördel gästerna. Det väntas storpublik i Dresden och jag tror inte de får se sitt landslag vinna matchen. Strecka från höger!