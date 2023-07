"Trots bedriften - Häcken klart bättre än Klaksvík"

Kvalet mot Champions League fortsätter under onsdagen när Häcken tar sig an succélaget Klaksvík på Färöarna. Jag ger Getingarna god chans att åka hem med ett övertag från den blåsiga ön. Förutom kontinentalspelet ska även Úrvalsdeild och Copa do Brasil analyseras innan höjdaren USA - Nederländerna tar oss in över mållinjen. Let’s go!