Trots de stora avbräcken - världsmästarna visar styrka

VM rullar vidare med oförtruten kraft och vi bjuds på fyra matcher från Qatar på tisdagens Topptips som avslutas under onsdagen. Marocko och Japan kan mycket väl skrälla medan Australien och Costa Rica får det tuffare. Kamper från de brittiska öarna tar oss sedan hela vägen i mål. Du hänger väl med?

Spiken! - 1. Frankrike - Australien

Frankrike vinner enkelt

Det är få nationer i detta VM, om än något, som åkt på fler skador än Frankrike. Kanté, Pogba, Kimpembe och Nkunku saknas alla samtidigt som Varane dras med skadebekymmer, även om Manchester Uniteds försvarare har börjat träna med laget. I veckan kom dessutom beskedet att Benzema, som nyligen utsetts till världens bästa spelare, inte kan delta i mästerskapet. Enorma avbräck såklart, men Deschamps har minst sagt hyfsade ersättare.

På topp lär trion Giroud, Griezmann och Mbappé få förtroendet precis som i Ryssland där Les Bleus gick hela vägen. Mittfältet måste byggas om, men Fofana, Tchouaméni och Camavinga är stora talanger. Bakåt ser det tryggt ut även om Varane vilas. Upamecano och Saliba finns tillgängliga och den sistnämnda har varit bättre än Varane under Premier League-hösten.

Australien slutade trea i sin kvalgrupp en bra bit bakom Japan och Saudiarabien. Efter det väntade ett nervigt kvalspel mot Förenade Arabemiraten innan det avslutande playoffet mot Peru stundade. Där var det en oerhört nervig tillställning som avslutades med en straffläggning. Då satte australiensarna dit fem av sex elvametare och tog sig på så sätt till Qatar.

Truppen ser ut som en av de svagaste i turneringen där Celtics Aaron Mooy får sägas vara den mest meriterade pjäsen. På mittfältet finns även Hrustic, McGree och Irvine som håller helt okej klass. Backlinjen är däremot riktigt svag och att de ska lyckas hålla Mbappé borta från målet ser jag som uteslutet. Framåt finns Mabil och Leckie, men det kommer inte vara någon match för baguetternas försvar.

Frankrike är överlägsna på alla positioner och det finns inte en enda i Australiens lag som ens hade tagit plats bland Frankrikes reserver. Målvakten Mathew Ryan, tidigare i Brighton och Arsenal, kommer få jobba hårt, men kan inte lösa poäng åt Socceroos. Given etta som bara är att spika av.

Osäker till spel

Jules Koundé, Frankrike (muskelskada)

Raphaël Varane, Frankrike (muskelskada)

Överstreckningen! - 6. Marocko - Kroatien

Kroatien övervärderas av tipparna

Kroatien tog som bekant ett silver i VM för fyra år sedan och hoppas få ett lika härligt mästerskap nu. Genrepet mot Saudiarabien, där Kramaric prickade in matchens enda mål med tio minuter kvar att spela, såg inget vidare ut, men det ska sägas att de schackrutiga från Balkan inte var i närheten av att mönstra sitt starkaste lag från start i den tillställningen. Det kommer de såklart göra nu.

Nyckeln till denna match, och till hela mästerskapet, är att mittfältstrojkan Brozovic, Kovacic och Modric spelar på sin högsta nivå. Då är det få lag som kan hänga med i svängarna. Dessutom måste någon kliva fram och skicka bollarna i nät. Kramaric, som avgjorde mot saudierna, är en kandidat till att vara den spelaren. Högstanivån är fortsatt hög hos de rödvita, men det är inget omöjligt landslag att rubba.

Marocko fick ett perfekt genrep när de krossade poplaget Georgien med klara 3-0. En-Nesyri, Ziyech och Boufal stod för målen då och det är den trion som ska ta hand om offensiven under mästerskapet, speciellt nu när Amine Harit tvingats lämna samlingen med en skada. Samtidigt såg det lugnt och tryggt ut bakåt där West Hams Nayef Aguerd höll rent framför Sevillas keeper Bono.

Hakimi, Mazraoui, Saïss och El Yamiq är fyra andra defensiva kuggar som kommer se till att det inte blir enkelt att göra mål på nordafrikanerna. Marocko tog sig till detta mästerskap genom att slå ut Demokratiska Republiken Kongo i playoff utan några som helst bekymmer och nu vill de göra ett bättre VM än för fyra år sedan då de bara tog en poäng i gruppen. Samtidigt ska vi ha med oss att de då spelade 2-2 mot Spanien och även lirade jämnt mot Portugal trots 0-1 i baken.

Den uppmärksamme läsaren har säkerligen koll på att jag har rekat ut Kroatien att vinna gruppen till tre gånger pengarna, men här gäller det att hålla isär de olika tipsen. Det är fortfarande ett bra odds och Kroatien är fortfarande favoriter i detta möte. När tvåan streckas över 50 procent är jag dock inte speciellt intresserad av det tecknet i ett poolspel. 1X är därför en spännande lösning här, även om tvåan kan åka med i det stora andelssystemet.

Skrällchansen! - 7. Tyskland - Japan

Japan kan få skjuts på utdelningen

Japan förlorade sin träningsmatch mot Kanada med 1-2 efter att ha dragit på sig en straff i matchens sista minut. En tillställning där de blåklädda endast stundtals visade upp sin enorma potential. Däremot fick vi se prov på det intensiva presspelet som många lag i turneringen kommer ha problem med. Det finns få nationer i detta mästerskap som kommer ta lika många maxlöpningar som Japan.

Vi ska också ha med oss att Japan spelade sina reserver mot Kanada (som visserligen också luftade truppen rejält). Här kommer Tomiyasu, Yoshida, Kamada och Mitoma komma in från start och det gör genast laget betydligt spetsigare. Den sistnämnde saknades helt och hållet i matchen mot Kanada och även i Brightons avslutande ligamatch mot Aston Villa. Sjukdom ska ligga bakom frånvaron men det ska inte vara någon fara med spel mot Tyskland.

Tyskland har ett otroligt talangfullt lag med sig till Qatar, men det finns ett stort lysande frågetecken. Vem ska egentligen göra målen? Träningsmatchen mot Oman för några dagar sedan gav inga svar då Die Mannschaft endast vann med 1-0. Füllkrug prickade in baljan i sin första landskamp och med en jättestark höst med Werder Bremen i ryggen är det inte omöjligt att 29-åringen kan få en del speltid i Mellanöstern.

Det mest anmärkningsvärda från den matchen var annars att Klostermann skadade sig och tvingades utgå redan i den första halvleken. Det återstår att se hur allvarlig den skadan är. I övrigt ska vi dock inte glömma bort att detta är ett Tyskland som har potential att vinna hela VM om de får till alla bitar fullt ut. Sané, Gnabry och Havertz kan mycket väl bomba in mål och mittfältet med Kimmich och Goretzka är ett av världens bästa.

Tyskland kliver in som rättmätiga favoriter i denna batalj, men ettan börjar krypa upp mot 75-80 procent och där går min gräns. Jag har tidigare utsett Japan till en dark horse i detta mästerskap och om Tyskland inte gör en maxprestation är segern verkligen inte given i premiären av VM. Jag väljer därför att plocka med alla tecken där högersidan rensar magiskt.

Osäker till spel

Lukas Klostermann, Tyskland (oklart)

Tomas Müller, Tyskland (höftskada)

Antonio Rüdiger, Tyskland (höftskada)

Niclas Füllkrug, Tyskland (sjuk)

Wataru Endo, Japan (hjärnskakning)

Storfavoriten! - 8. Spanien - Costa Rica

Spanien kommer ha ett stort bollinnehav

Vi kan förvänta oss en liknande matchbild i denna match som när Spanien ställdes mot Sverige i EM förra sommaren. Luis Enriques mannar kommer lira tiki-taka över hela planen och knappt ge bort bollen alls under 90 minuters spel. Pedri, Rodri och Busquets kommer styra spelet fullständigt i vanlig ordning. Samtidigt har La Furia Roja stundtals haft problem med att stoppa bollen i nät och det är en farhåga här också.

Álvaro Morata är mannen som ska göra det på topp och det känns inte direkt som att det är målgaranti när han kliver in på plan. Ferran Torres har ett bra målsnitt i landslaget, men frågan är hur formen är hos honom. Det har inte direkt varit förstavalet i Barcelonas anfall under hösten. Fati, Sarabia och Pino finns också med och inte heller det är några målsprutor.

Costa Rica kommer säkerligen ställa upp med en fembackslinje i denna match för att slå vakt om det egna målet och just försvarsspelet har sett fint ut under de senaste åren. Centralamerikanerna släppte bara in åtta mål på 14 kvalmatcher vilket bland annat var färre än USA. Det var också defensiven som löste VM-biljetten då playoff-mötet mot Nya Zeeland slutade 1-0.

Francisco Calvo från Konyaspor får ta ett stort ansvar i backlinjen, men även Duarte, Vargas och vänsterbacken Oviedo har mycket att ge. Dessutom hoppas Costa Rica att Keylor Navas ska vara fri från sina ryggproblem och finnas tillgänglig. Det är en minst sagt högkalibrig målvakt. I övrigt hänger mycket på att Celso Borges och Joel Campbell har bra dagar. Den duon måste leverera på topp.

Spanien kommer dominera detta från start till mål och det troligaste är såklart att de rödklädda vinner matchen. Samtidigt kommer de streckas högt och det finns trots allt en viss risk för 0-0 om krutet är blött hos Morata och company. Jag plockar därför med krysset som komplement på större system.

Osäker till spel

Hugo Guillamón, Spanien (oklart)

Keylor Navas, Costa Rica (ryggskada)