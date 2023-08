Trots den tunga skadan - City är favoriter

Att tänka på

Kupongen går i mål natten mot torsdagen.

Solihull Moors tappade poäng i 17 av 23 bortamatcher i fjol.

Santa Clara trillade ur Primeira Liga i fjol.

Flamengo vann den första cupsemin mot Gremio med 2-0. De rödsvarta behöver således inte vinna returen.

Spikförslag

Hässleholms IF - Det vankas seriefinal i Division 2 Södra Götaland denna onsdag. För två månader sedan skulle Hässleholms IF mätt svärd med Rosengård hemma på Österås IP, men då regnade seriefinalen bort. Två månader senare är aktörerna tio poäng före tabelltrean Räppe och jag skulle bli ytterst förvånad om dessa lag inte slutar topp 2. Burim Rexhepis Hässleholm har seriens bästa defensiv med blott nio insläppta mål. Offensiven har dessutom fått ett lyft sedan Ekström återvänt från Olympic. Rosengårds anfallsled går heller inte av för hackor, men trots två raka segrar i inbördes möten tror jag att Nichlas Schöns gamla lag får problem. Inte minst då spelmotorn Roos är avstängd. Ettan ser ut att streckas förmånligt och då tar jag tillfället i akt. Hässleholms IF spikas!

Avstängningar på tipset

Timmy Abraham (Boreham Wood)

Jonathan Roos (Rosengård)

Walter Kannemann (Gremio)