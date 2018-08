Trots frågetecknen - United vinner premiären

Höjdaren - 1. Manchester United - Leicester

Trolig seger för United i premiären

Väntan är över! Premier League drar igång under fredagskvällen, och det gör världens mest sedda liga med en het batalj. José Mourinhos Manchester United tar emot 2016 års mästare Leicester på drömmarnas teater.

Det är ett United som känns relativt oberäkneligt. Att de mesta mästarna ska kunna utmana rivalen City om titeln känns långsökt. Däremot ska United kunna återupprepa fjolårets andraplacering, även om Liverpool känns snäppet starkare.

Truppen är så gott som intakt från i fjol. En stor värvning har dock gjorts då den kreativa innermittfältaren Fred har hämtats in från Shakhtar Donetsk för cirka 600 miljoner. Brassen har sett intressant ut under försäsongen och väntas gå rakt in i Mourinhos startelva under fredagen.

Annars finns det en hel del frågetecken hos United inför premiären. Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Jesse Lingard och Ashley Young har inte funnits med under försäsongen då de fått ledigt efter att ha gått långt i VM. Dessutom dras flera spelare med skador såsom Nemanja Matic, Antonio Valencia och Eric Bailly. Det öppnar upp för en spelare som Victor Nilsson Lindelöf. Det skulle förvåna om svensken inte finns med i Uniteds startelva under fredagen.

Leicester slutade på en nionde plats i fjol och har en relativt slagkraftig trupp. Offensiven med Jamie Vardy i spetsen håller hög klass. En som imponerat under försäsongen är även den nigerianske talangen Kelechi Iheanacho. 21-åringen har stått för fyra mål de tre senaste matcherna och kan mycket väl slå igenom på allvar i höst.

Annars har Riyad Mahrez som bekant gått till City, något som naturligtvis lämnar ett stort hål. James Maddison från Norwich och Ricardo Pereira från Porto har bland annat plockats in för att täppa igen hålet efter den kreativa algeriern.

Leicester har historiskt haft det extremt tufft på Old Trafford. Enbart vid ett tillfälle under 2000-talet, guldsäsongen 2015/16, har The Foxes lyckats ta poäng på The Theatre of Dreams. 1-1 slutade det då. Förra säsongen vann United komfortabelt med 2-0 efter att Marcus Rashford och Marouane Fellaini målat för hemmalaget. Trots Uniteds frånvarosituation talar det mesta för en premiärseger under fredagen. Ettan är trolig och en fullt gångbar spik.

Missar matchen

Nemanja Matic, Manchester United (magproblem)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

Sergio Romero, Manchester United (knäskada)

Matthew James, Leicester (hälskada)

Osäker till spel

Antonio Valencia, Manchester United (vadskada)

Eric Bailly, Manchester United (vristskada)

Ander Herrera, Manchester United (lårskada)

Demarai Gray, Leicester (muskelskada)

Jonny Evans, Leicester (muskelskada)

Nampalys Mendy, Leicester (oklart)

Spiken - 2. Dalkurd - Malmö FF

Tre säkra poäng för MFF!

Malmö FF är alltjämt obesegrade under nya tränaren Uwe Rösler. Nio matcher med tysken vid rodret har slutat med sex vinster och tre oavgjorda resultat. Tisdagens 1-1 hemma mot MOL Vidi i Champions League-kvalet var dock en rejäl missräkning.

Det mötet är också anledningen till att skåningarna ställs mot Dalkurd på Gavlevallen redan under fredagen. Matchen skulle egentligen ha spelats 16.00 under lördagen men har tidigarelagts för att MFF ska få bästa möjliga uppladdning inför returmötet i Ungern på tisdag.

Fredagens möte är ack så viktigt om de regerande mästarna ska kunna komma ut i Europa även nästa säsong. Efter en bedrövlig vår har de himmelsblå sex poäng upp till IFK Norrköping på Europa League-plats. Närmare 30 poäng kommer troligen krävas de återstående 14 omgångarna för att Malmö ska få spela i Europa även 2019.

I tisdagens match mot MOL Vidi var Malmö det bättre laget och förtjänade segern. Andreas Christiansen gav skåningarna ledningen, men ett snöpligt insläppt mål med 20 minuter kvar att spela gör dock att det är fördel ungrarna inför returen. Formstarka Carlos Strandberg saknades då på grund av en lårskada och det syntes tydligt i MFF:s offensiv då ersättaren Marcus Antonsson inte stod för samma hot.

Strandberg kommer med största sannolikhet vilas även mot Dalkurd för att kunna komma till spel på tisdag. Detsamma gäller Arnór Ingvi Traustason. Malmö har dock fullgoda ersättare och det ska inte vålla några som helst bekymmer mot den allsvenska jumbon. Nyförvärven Marcus Antonsson och Romain Gall får troligen chansen från start.

Dalkurd har inte haft det lätt den senaste tiden. De gröna åkte på en tung 1-2 förlust borta mot Brommapojkarna senast och har nu förlorat tre raka matcher. Än värre är att skyttekungen, Mohamed Buya Turay, som burit laget offensivt har lämnat för belgiska Sint-Truiden. Utan honom är nykomlingarnas offensiv kraftigt försvagad och nu talar så gott som allt för att sejouren i Allsvenskan blir ettårig för Johan Sandahls manskap.

Uwe Rösler och Malmö FF är väl medvetna om betydelsen av denna match även om den kommer i kläm i Champions League-kvalet. Skåningarna kommer inte lämna något åt slumpen och då ska Dalkurd inte ha något att sätta emot. Så länge de himmelsblå inte underskattar motståndet ska detta inte kunna sluta med något annat än en bortaseger.

Missar matchen

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (knäskada)

Osäker till spel

Stefan van der Lei, Dalkurd (brutet finger)

Carlos Strandberg, Malmö FF (lårskada)

Arnór Ingvi Traustason, Malmö FF (smäll mot huvud)