Trots kaoset - United vinner

Spiken - 3. Hoffenheim - Manchester City

City segrar i Tyskland!

Det är tidig avspark på Rhein-Neckar-Arena denna tisdag. 18.55 blåser den meriterade domaren Damir Skomina i pipan. Otroligt viktiga poäng står på spel för Pep Guardiolas City efter att överraskande ha förlorat Champions League-premiären mot Lyon.

Bortsett från förlusten mot Lyon har de regerande mästarna övertygat i säsongsinledningen. I och med 2-0 segern mot Brighton i helgen, samtidigt som Chelsea och Liverpool spelade oavgjort står City återigen högst upp i Premier League-tabellen. Där är facit imponerande 10-0 på de tre senaste matcherna.

Förlusten mot Lyon gör dock att engelsmännen är pressade när de reser till sydvästra Tyskland. En seger krävs i Sinsheim för att oddsfavoriterna till Champions League-titeln ska få arbetsro även i mästarturneringen.

Det mesta tyder på att så blir fallet. Hoffenheim stod förvisso för en stark debut i CL när de spelade 2-2 borta mot Shakhtar, men City är ett motstånd av en helt annan dignitet. Julian Nagelsmann har gjort underverk med sitt lag, men sett spelare för spelare är det ingen i det tyska laget som går in i The Citizens startelva.

Närmast är kroaten Andrej Kramaric som är Hoffenheims viktigaste spelare offensivt. 27-åringen bidrog till Kroatiens sensationella VM-silver och var tungan på vågen till Die Kraichgauers tredjeplacering i Bundesliga i fjol med sina 13 ligamål.

Ett hungrigt och fullt motiverat City kommer inte lämna något åt slumpen här. Även om Kevin de Bruyne alltjämt saknas och det finns frågetecken för Sergio Agüero och Benjamin Mendy ska det inte vara något snack. Peps manskap bärgar säsongens första trepoängare i Champions League. Solklar tvåa!

Missar matchen

Nadiem Amiri, Hoffenheim (tåskada)

Lukas Rupp, Hoffenheim (korsbandsskada)

Dennis Geiger, Hoffenheim (lårskada)

Kevin de Bruyne, Manchester City (knäskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Osäker till spel

Håvard Nordtveit, Hoffenheim (lårskada)

Kevin Vogt, Hoffenheim (lårskada)

Benjamin Hübner, Hoffenheim (hjärnskakning)

Ermin Bicakcic, Hoffenheim (vadskada)

Sergio Agüero, Manchester City (hälskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (fotskada)

Eliaquim Mangala, Manchester City (knäskada)

Höjdaren - 8. Manchester United - Valencia

Fint spelvärde på United!

Det är allt annat än positiva tongångar kring Old Trafford och Manchester United för stunden. Den senaste veckan har bjudit på uttåg ur Ligacupen mot Derby och en försmädlig förlust mot West Ham i Premier League. Zinedine Zidane har ryktats in som ny tränare och José Mourinhos dagar i den anrika klubben kan mycket väl snart vara räknade.

Redan under tisdagen väntar nästa match när Valencia kommer på besök till Old Trafford. I Champions League fick faktiskt The Red Devils en pangstart när Young Boys besegrades med 3-0 i Bern. Där hade Paul Pogba stor show men nu är frågan om fransmannen ens vill spela. Efter att Mourinho sagt att Pogba aldrig ska vara Uniteds kapten igen har konflikten mellan de båda nått nya höjder.

Uniteds stora akilleshäl så här långt har varit försvarsspelet. Fyrbackslinjen har inte alls hållit ihop och längst bak har David de Gea inte stått för de fantastiska räddningar han gjorde under fjolårssäsongen. Tolv insläppta mål på sju ligamatcher säger det mesta om att allt inte står rätt till.

Här ställs United mot ett Valencia som också haft en tung säsongsöppning. Det dröjde hela åtta tävlingsmatcher innan Los Che fick fira för första gången den här säsongen. Det gjorde laget i helgen när en tung 1-0 seger togs borta mot Real Sociedad.

I Champions League fick Valencia ett guldläge i premiären när Juventus Cristiano Ronaldo visades ut efter knappa halvtimmen på Mestalla. Det numerära överläget utnyttjade dock inte spanjorerna utan istället blev det en svidande 0-2 förlust. Det innebär att de måste få med sig något från England om hoppet om fortsatt spel i Champions League i hög grad ska leva vidare.

Det känns inte helt omöjligt men samtidigt ska Manchester United vara klara favoriter på Old Trafford. Truppmässigt är The Red Devils betydligt bättre och inför hemmapubliken ska det normalt inte vara något snack. När United samtidigt streckas till så lite som 45 procent i skrivande stund är ettan en strålande spik. Champions League-mästarna från 2007/08 repar mod och tar andra raka i Europaspelet!

Osäker till spel

Marcos Rojo, Manchester United (knäskada)

José Luis Gayà, Valencia (höftskada)

Santi Mina, Valencia (knäskada)

Cristiano Piccini, Valencia (influensa)