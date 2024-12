"Trots negativ spiral - Barcelona vinner stormötet"

Champions League fortsätter under onsdagen och precis som kvällen innan är Topptipset laddat med 250.000 i extrapengar. De största höjdpunkterna hittas i Turin respektive Dortmund där jag tror att Manchester City kan få problem medan Barcelona tornar upp som en häftig spik. Du hänger väl med?

Draget! - 1. Juventus - Manchester City

Det går inte att lita på City

Två drakar som ännu inte kommit ur startblocken den här säsongen drabbar samman i Turin. Juventus drömde om en ljusare och estetiskt vackrare framtid under Thiago Motta, men så här långt har “Den gamla damen” inte sett särskilt mycket bättre ut än under Max Allegris pragmatiska ledning. Jag kommer inte att döma ut Motta då förändring tar tid, men som Juve uppträder just nu ska de vara nöjda om de når en playoff-plats i Champions League.

Manchester City fick i sin tur framtiden utstakad när Pep Guardiola förlängde sitt kontrakt med 1+1, men för tillfället är The Citizens en skugga av sitt forna jag. Om ens det. Vinnarmentaliteten som ledde till en trippel säsongen 2022/23 ser ut att ha blåst bort med Darragh och jag kan inte komma på senast det kändes så osäkert som när den ljusblå maskinen beträder en fotbollsplan.

Pep Guardiolas speluppbyggnad är ett bolltapp som väntar på att hända och när det väl händer skär motståndarna genom Citys ryggrad som en varm kniv genom smör. Crystal Palace hade inga större problem att göra två mål på Manchester City den gångna helgen. Samma Crystal Palace hade dessförinnan bara gjort tolv mål på 14 Premier League-matcher.

City skapar fortfarande målchanser i parti och minut, men mot ett defensivt kompakt Juventus blir det svårt för Haaland och De Bruyne att hitta de nödvändiga kvadratmeterna som behövs. Är det något Thiago Motta lyckats behålla intakt är det Bianconeris förmåga att freda det egna målet, men det har också gått ut över offensiven som, med handen på hjärtat, inte ser särskilt skräckinjagande ut.

Dusan Vlahovic var med det sagt tillbaka i helgens 2-2-match mot Bologna där serben bidrog med en assist. Har Vlahovic en bra dag kan Juventus såra Manchester City i omställningsspelet och även om jag skriver under på britternas favoritskap är det knappast ett jag vill hålla i handen. Hemma i Turin ska Juve respekteras och på större system väljer jag att använda mig av samtliga tecken. X2 inleder.

Notabla avbräck

Bremer, Juventus (knäskada)

Andrea Cambiaso, Juventus (benskada)

Juan Cabal, Juventus (knäskada)

Arkadiusz Milik, Juventus (knäskada)

Rodri, Manchester City (knäskada)

Mateo Kovacic, Manchester City (muskelskada)

Nathan Aké, Manchester City (knäseneskada)

Oscar Bobb, Manchester City (benskada)

Osäker till spel

Douglas Luiz, Juventus (muskelskada)

Nicolás González, Juventus (lårskada)

Weston McKennie, Juventus (muskelskada)

John Stones, Manchester City (fotskada)

Phil Foden, Manchester City (sjukdom)

Manuel Akanji, Manchester City (smäll)

Spiken! - 2. Dortmund - Barcelona

Barca vinner toppmötet i Tyskland

Borussia Dortmund är ett lag jag har svårt att sätta fingret på den här säsongen. Nuri Sahins trupp är fylld av talang och spets som borde kunna svetsas ihop till ett mer slagkraftigt lagbygge, men jag ser i ärlighetens namn inte högre höjd i dagens Dortmund än under Edin Terzic ledning. Snarare tvärtom. Fram till förra veckans Der Klassiker mot Bayern München hade BVB vunnit åtta raka hemmamatcher i alla tävlingar, men i tungviktsmötet tog trenden slut.

Dortmund fick visserligen med sig 1-1, men sett till matchbilden var det ett rivalmöte som Bayern München förtjänade att vinna. Denna onsdag står ytterligare ett förstklassigt lag på andra sidan och då tror jag att det kan vara dags för Dortmund att inkassera sin förlust på Signal Iduna Park. Framför allt då Nuri Sahin har ett ganska ansatt truppläge att förhålla sig till.

Süle och Anton saknas i de bakre leden medan Beier ådrog sig en skada senast mot Mönchengladbach. Anfallaren kommer därför inte till spel och vill det sig riktigt illa kan även firma Brandt/Adeyemi tvingas följa mötet med Barcelona från sidan. Skulle så bli fallet ger jag inte jättemycket för tyskarnas offensiv. Guirassy, Gittens och Malen kan åstadkomma mycket på egen hand, men upp till Barcelonas arsenal skiljer det en hel del.

Katalanerna är inne i en negativ spiral i La Liga med blott en seger på de fem senaste, men jag känner mig trots det inte orolig för Barcelonas prestationsnivå. Är det någon som kan tyska lag som ett rinnande vatten är det Hansi Flick. Tysken blev uppvisad på läktaren i helgens möte med Real Betis, men kan Flick bara hålla sig i skinnet denna tisdag tror jag att hans adepter gör detsamma.

Barcelona besitter alla nödvändiga förutsättningar som krävs för att kunna såra Dortmund på flera olika sätt. Inte minst genom Lewandowski, Raphinha eller Yamal. Eller Pedri. Eller Olmo. Barcas offensiv är snudd på overklig och när gästerna får klockverket att ticka har de få övermän på planeten. Medan Dortmund fortfarande kämpar med identiteten surfar katalanerna fram till sin femte seger på sex försök. Jag gillar spiktvåan.

Notabla avbräck

Niklas Süle, Dortmund (ankelskada)

Waldemar Anton, Dortmund (ljumskskada)

Maximilian Beier, Dortmund (smäll)

Marc Bernal, Barcelona (knäskada)

Marc-André ter Stegen, Barcelona (knäskada)

Osäker till spel

Karim Adeyemi, Dortmund (knäseneskada)

Julian Brandt, Dortmund (knäseneskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäseneskada)

Andreas Christensen, Barcelona (hälskada)

Ronald Araújo, Barcelona (muskelskada)