Tuff bortamatch väntar Guidettis Alavés

Toppmötet - 2. Sheffield Wednesday - Middlesbrough

Poäng för Boro på Hillsborough!

Sheffield Wednesday och Middlesbrough är två klassiska engelska klubbar med flertalet säsonger i Premier League bakom sig. Båda lagen har också inlett säsongen respektingivande och är med i toppen av tabellen. Under fredagen ställs de alltså mot varandra på Hillsborough Stadium i en härlig drabbning.

Wednesday har inte spelat i Premier League sedan millenniumskiftet (1999/2000) men inledningen på säsongen har gett fansen förhoppningar. The Owls står på 19 poäng efter tolv spelade omgångar och innehar den sista playoff-platsen. På hemmaplan har de blåvita imponerat och är hittills obesegrade. Fyra av sex matcher i stålstaden har dock slutat oavgjort.

Steven Fletcher är den mest namnkunniga spelaren hos hemmalaget, men det finns fin kvalitet i offensiva hot som Fernando Forestieri, Atdhe Nuhiu och Lucas Joao. Den sistnämnda stod för båda målen i 2-1 segern borta mot Bristol City och portugisen är med sina fem ligamål Sheffields bästa målskytt.

Middlesbrough har ett starkt lag men har ingen spelare som gjort fler mål än så. Boros signum är en solid defensiv. Inte konstigt med tanke på att Tony Pulis styr skutan. De rödvita har hittills bara släppt in sex mål på tolv omgångar och är med det klart bäst i The Championship. Längst bak återfinns den irländska landslagsmannen Darren Randolph och överlag ser backlinjen väldigt synkad ut med flera rutinerade herrar.

Trots enbart 14 mål framåt finns det också massvis med kvalitet framåt. Danske Martin Braithwaite har gjort det bra så här långt och målade med landslaget i veckans 2-0 seger mot Österrike. Britt Assombalonga, som stod för 14 fullträffar i fjol, är dock den som i huvudsak ska stå för målen. Etablerade namn som Jonathan Howson och Stewart Downing tål även att nämnas.

Överlag ser Middlesbrough snäppet bättre ut och med ligans bästa försvar förlorar de ytterst sällan. Precis som Wednesday är Boro dock relativt kryssbenägna och det gör att tvåan bör garderas tidigt. Trots det blåvita hemmalagets facit på Hillsborough känner jag mig ändå tämligen säker med X2.

Draget - 4. Celta Vigo - Alavés

Säker hemmaseger i Galicien!

I ett varmt Vigo på den spanska västkusten välkomnar hemmalaget Celta John Guidettis Alavés till Balaídos. En minst sagt speciell match väntar för den svenske anfallaren som tillbringade drygt två säsonger i Galicien med de ljusblå.

Guidettis Alavés kommer till denna tuffa bortamatch med strålande självförtroende. För första gången sedan 2000 lyckades de blåvita slå tillbaka Real Madrid när de vann med 1-0 inför hemmafansen. Stor matchvinnare blev inhopparen Manu García när han nickade in matchens enda mål från nära håll i den 95:e minuten.

Den segern innebär att baskerna står på fina 14 poäng efter åtta omgångar. Med det ligger Alavés på en lysande sjätteplats, att jämföras med fjolårssäsongen då de slutade åtta hack längre ner i tabellen. Verkligheten bör dock komma ikapp Abelardos mannar då Alavés inte har en trupp för att ligga på den övre halvan.

Det har däremot Celta Vigo med spelare som Pione Sisto, Maximiliano Gómez och inte minst stekheta Iago Aspas. Den 31-årige landslagsmannen är i sin kanske bästa form någonsin och har öppnat med fem mål de åtta inledande omgångarna.

Laget har gått något sämre och återfinns på en mittenposition i tabellen. Fem raka matcher utan seger skrämmer knappast men bakom siffrorna döljer sig ett relativt tufft spelschema. Insatsen mot Sevilla innan uppehållet (1-2) lovade gott och där förtjänade Célticos en pinne.

Betydligt lättare motstånd under fredagen när Celta är tillbaka i sin hemmaborg. Där har de hållit nollan de tre senaste gångerna mot Alavés och ännu inte förlorat under 2018. Lägg därtill att gästerna har ett tungt avbräck på det givna förstavalet mellan stolparna, Fernando Pacheco, så talar det mesta för det ljusblå hemmalaget. Ettan ser i skrivande stund ut att erbjuda fint värde och är en given spik om den finns under 50 procent!

Missar matchen

Nestor Araujo, Celta Vigo (avstängd)

Mathias Jensen, Celta Vigo (lårskada)

Rodrigo Ely, Alavés (korsbandsskada)

Fernando Pacheco, Alavés (vristskada)

Osäker till spel

Maximiliano Gómez, Celta Vigo (vristskada)

Robert Mazan, Celta Vigo (ljumskskada)

Emre Mor, Celta Vigo (influensa)

Kevin Vázquez, Celta Vigo (vristskada)

Patrick Twumasi, Alavés (vristskada)