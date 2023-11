Tuff europamatch för svensklaget

Ett tomrum skapades när Allsvenskan gick i mål under söndagen. Malmö FF bärgade sitt 23:e SM-guld på ett dramatiskt vis och från och med denna måndag står ett landslagsuppehåll för dörren. Innan det drar igång ska vi titta till måndagens Topptips som löper över två dagar. Under tisdagen ska Rosengård ge sig in i damernas Champions League!