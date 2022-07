Höjdaren! - 1. England - Sverige

Tufft läge för Sverige

Sverige har planenligt tagit sig till semifinalen av EM, men där väntar det klart tuffaste testet hittills. Värdnationen England gick igenom gruppspelet utan några som helst problem och visade karaktär i sin kvartsfinal mot Spanien. Där släppte de upphypade hemmaspelarna in 0-1 och fick därefter jaga. 1-1 kom efter en tilltrasslad situation med ett fåtal minuter kvar att spela och i förlängningen bombade Georgia Stanway in det avgörande målet från ganska långt avstånd.

Beth Mead och Ellen White hade svårt att komma till i den bataljen, men det är en av de stora styrkorna med detta landslag, hela truppen kan kliva fram och leverera. Russo, som bytte av just White, var till exempel spelaren som tryckte in 1-1. Hemp och Kirby är två andra lirare vi lär få se i de främre leden. Bakåt är Williamson och Bright två fysiska spelare som är bra i luftrummet, framför allt den sistnämnda. Det är dock inte världens snabbaste lirare och där finns det en svaghet för Sverige att utnyttja.

Sverige hade enorma problem med lilla Belgien i sin kvartsfinal, men lyckades till sist trycka in matchens enda mål på övertid. Det var mittbacken Linda Sembrant som klev fram när anfallarna inte levererade. Innan dess hade Blågult bombat på med totalt 33 avslut utan att hitta nätet. Den tekniska kvalitén var överlag för låg och Sverige har tidigare haft problem med att bryta ner lågt stående försvar. Som tur är lär de inte ha det problemet denna gång.

Troligen väljer Gerhardsson att gå ner på en fembackslinje mot ett England som förmodligen tar tag i bollinnehavet från start. Det innebär Sembrant, Eriksson och Ilestedt i mitten med Hanna Glas, som är tillbaka i truppen, till höger. Till vänster är det mer oklart vem som startar då Jonna Andersson ännu inte är friskförklarad. Samtidigt gjorde Amanda Nildén en bra match mot Belgien och skulle inte göra bort sig mot England heller. Även Elin Rubensson kan spela ytterback.

Längre fram i banan finns det fler frågetecken. Caroline Seger dras med en hälskada och Kosovare Asllani har inte tränat i veckan på grund av den stämpling på foten hon fick mot Belgien. Två av Sveriges största nyckelspelare, även om Björn och Angeldahl också är duktiga mittfältare. Längst fram är Stina Blackstenius given och vi får hoppas att hon slipper få några VAR-beslut mot sig. Fridolina Rolfö kommer också starta trots all kritik som Barcelona-spelaren har fått utstå för sina svaga prestationer under EM. Där finns det massor mer att ta av.

Sverige trivs bra med att ligga lite lägre och sedan sticka iväg på blixtsnabba omställningar med Stina Blackstenius i spetsen och därför kan en tillställning som denna paradoxalt nog leda till att Blågult gör sin bästa match i turneringen. Jag är dock tveksam till om det räcker. England har imponerat under mästerskapet och har dessutom fått två dagars längre vila. Något som garanterat kommer påverka spelarna som slitit ont i värmen. Det kombinerat med att flera tippare i vanlig ordning kryssar med hjärtat gör att jag helt klart lutar åt ettan. Jag börjar åtminstone där och fyller på med krysset på större system.

Osäker till spel

Jonna Andersson, Sverige (corona)

Kosovare Asllani, Sverige (fotskada)

Caroline Seger, Sverige (hälskada)

Skrällchansen! - 4. Viktoria Plzen - HJK Helsingfors

Tjeckerna streckas hårt

Viktoria Plzen står med ena benet i nästa kvalrunda efter att ha besegrat HJK med 2-1 i Helsingfors förra veckan. Tomas Chory och Jan Kopic stod för målen då och det är den duon som ska göra det framåt igen tillsammans med rutinerade Jan Sykora och colombianen Jhon Mosquera. En kvartett som tillsammans med resten av truppen har fått vila en vecka då deras liga inte startat än.

En fördel såklart med friska ben, men samtidigt kan det finnas en del ringrost och det syntes i Finland där Viktoria Plzen faktiskt nätade på sina enda två skott på mål varav en från elva meter. Prestationen i sig var faktiskt inget vidare trots att en spelare som den tjeckiske landslagsmannen Milan Havel spelade hela matchen. Det är inte bara att ställa ut skorna nu heller trots hemmaplan.

HJK roterade en del i helgens ligamatch mot Ilves som huvudstadslaget vann med 2-1. Därmed hänger de på i toppen av Veikkausliiga. Truppen ser faktiskt ganska spännande ut, inte minst offensivt där vi hittar flera spelare med svenskanknytningar. I första mötet mot Plzen startade Malik Abubakari, på lån från Malmö FF, tillsammans med AIK-lånet Bojan Radulovic på topp.

Det är en reslig, fysisk duo som vilket försvar som helst får jobbigt att hantera. Längre bak i banan finns den finska landslagsmannen Jukka Raitala som kom till klubben i vintras från Minnesota i MLS. Det är spelare som inte räds en resa till Tjeckien och jag tror att HJK kommer stå upp bra igen. De hade trots allt större bollinnehav, fler skott och fler hörnor i första mötet mellan lagen.

Viktoria Plzen ser ut att streckas kring 80 procent och det tycker jag är för mycket, speciellt när de trots allt inte behöver vinna matchen. Kryss räcker för att avancera och därför måste det tecknet med redan på mindre system. För den med lite större plånbok rekommenderar jag faktiskt att även plocka med tvåan som rensar magiskt bland kuponghögarna!