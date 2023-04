"Tungviktsmöte - City vinner mot Bayern München"

Höjdaren! - 1. Manchester City - Bayern München Manchester City visar styrka (till Topptipset) Manchester City har hittat formen i helt rätt läge av säsongen. Southampton avfärdades utan problem i helgen och de ljusblåa har därmed nätat 21 gånger på de fyra senaste tävlingsmatcherna. Ofattbara siffror. Jack Grealish spelar sin bästa fotboll sedan han kom till klubben och är precis så farlig som Guardiola hade hoppats på när han plockade in miljardmannen från Villa. På andra flanken är Riyad Mahrez precis lika farlig och på topp känns det helt omöjligt att stoppa Erling Haaland. Norrmannen satte dit fem baljor i senaste Champions League-matchen och visade klassen i helgen när han bland annat drog dit en cykelspark. Med De Bruyne, Rodri och Gündogan som fyller på från mittfältet går det inte att stoppa denna maskin och det är tveklöst värdarna som kommer ha det mesta av bollen. Bayern München har gjort sig av med Nagelsmann och istället plockat in Tuchel. Det har lett till en jättefin insats mot Borussia Dortmund samt två hackiga prestationer mot Freiburg. I den inhemska cupen åkte Bayern ut mot Christian Streichs mannar och i ligan vann Die Roten med 1-0. Tuchel har en del arbete kvar att göra innan Bayern återigen blir sådär obevekliga som de var i gruppspelet. Upamecano var avstängd i helgen och lär kliva rakt in i startelvan nu tillsammans med De Ligt i mittförsvaret. Goretzka nötte samtidigt bänk, men är given bredvid Kimmich på det centrala mittfältet när det hettar till. Längre fram i banan verkar Tuchel-favoriten Choupo-Moting dras med en skada och det innebär att Bayern får välja mellan Musiala, Gnabry, Sané, Mané, Müller och Coman på de offensiva positionerna. Visst är det en stark uppställning, men på Etihad tror jag inte att gästerna från förbundsrepubliken får se speciellt mycket av bollen. Manchester City besegrade RB Leipzig med hela 7-0 på den här arenan i den förra omgången av slutspelet och även om det inte blir så stora siffror nu blir det en klar seger för hemmalaget igen. Ettan spikas hela vägen upp till 55 procent. Missar matchen Phil Foden, Manchester City (oklart)

Eric Choupo-Moting, Bayern München (knäskada)

Manuel Neuer, Bayern München (benbrott)

Lucas Hernández, Bayern München (knäskada) Helgarderingen! - 2. Benfica - Inter Tuff match väntar i Lissabon (till Topptipset) Inter kunde med mycket möda och stort besvär slå ut Porto ur den förra omgången av Champions League, men det var verkligen på håret. De blåvita portugiserna träffade virket gång efter annan i slutminuterna. Nu ställs de blåsvarta från Milano mot portugisiskt motstånd en gång till och det kommer krävas en bättre prestation från Inzaghis mannar som faktiskt har sex raka tävlingsmatcher utan seger. Truppen är det dock inget fel på. Martínez, Lukaku, Dzeko och Correa är fyra skickliga anfallare som alla kan hota Benficas backlinje. Dumfries och Dimarco är duktiga kantspringare och mittfältet med Brozovic, Barella och Mkhitaryan håller hög klass. Bakåt är viktige Skriniar tveksam till spel, men kan inte han delta är De Vrij och Acerbi tillräckligt stabila för att kunna stå emot hemmalagets anstormning. Benfica gjorde en av säsongens svagaste insatser i helgens hemmamatch mot FC Porto. 1-2 slutade den bataljen och Örnarna hade svårt att komma till målchanser. Alltid bittert att förlora mot den värsta rivalen, men då Benfica ändå har sju poäng ner till Porto i tabellen känns den portugisiska ligan avgjord. Vi bör få se ett betydligt bättre Benfica denna tisdag när så mycket står på spel. Goncalo Ramos är given på topp och han visade i VM i Qatar vilken grym anfallare det är. Tillsammans med Joao Mario och Rafa Silva ska han se till att att värdarna skapar chanser. Aursnes är viktig på mittfältet med sina bollvinnaregenskaper och han får troligen Florentino bredvid sig. Bakåt finns det däremot ett stort frågetecken då Nicolás Otamendi är avstängd. Trots sin ålder är det en oerhört viktig spelare med sin rutin och tuffhet. Benfica ska gälla som favoriter i detta mötet, men det är två ganska jämna lag i grunden och det finns tendenser till att klubben från Lissabon streckas något för högt. Inter visar visserligen oerhört svag form, men det är ett lag med hög högstanivå som absolut inte får räknas bort. Jag gör det enkelt för mig och plockas med alla tecken där högersidan ger bäst betalt. Missar matchen Alexander Bah, Benfica (knäskada)

Goncalo Guedes, Benfica (knäskada)

Hakan Calhanoglu, Inter (lårskada) Osäker till spel Milan Skriniar, Inter (ryggskada)

Mihailo Ristic, Benfica (muskelskada)

Julian Draxler, Benfica (vristskada)