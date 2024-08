"Underskatta inte den fördelen - Frankrike vinner OS"

OS-schemat är späckat under fredagen. Sverige spelar final mot Kina i bordtennis och efter bragden mot Japan råder det ingen brist på självförtroendet hos Jörgen Perssons adepter. På tal om finaler spelar även Frankrike mot Spanien i en dust som absolut inte får missas. Det får inte heller premiäromgången i The Championship. Många skärmar rekommenderas!

Finalen! - 1. Frankrike - Spanien

OS-final i Paris - till Topptipset

Klockorna stannar under fredagen på Parc des Princes där Frankrike drabbar samman med Spanien i herrarnas OS-final. Turneringens två överlägset bästa trupper har så här långt levt upp till förväntningarna och jag tycker inte att det finns någonting att orda om vad gäller den förmodade matchbilden i huvudstaden. Spanien kommer att ta tag i bollinnehavet medan Frankrike ligger lite lägre och väntar på omställningar.

Med det sagt är Thierry Henry inte oförmögna med bollen i sin ägo. Manu Koné är tillbaka i truppen efter sin avstängning i semifinalen mot Egypten, ett tillskott som tveklöst höjer hela laget. I min bok borde Koné gå högvilt på transfermarknaden och det är långt ifrån otänkbart att Mönchengladbach tappar sin guldklimp innan sommarens övergångsfönster stänger igen butiken.

Framför sig har Koné enorm spets i form av Lacazette, Mateta och Olise. Trion har burit Frankrikes offensiv på sina axlar och kommer utan tvekan att bli en handfull även för Spanien. La Roja kontrar i sin tur med att ställa ut lirare som Ruiz, Baena, Gómez och Fermín López. Den sistnämnda har varit en av de allra bästa spelarna i detta OS och borde enligt mig vara given i Hansi Flicks startelva i Barcelona.

Hur det blir med den saken återstår att se, men López är definitivt den spelare som Frankrike behöver se upp med allra mest. Lyckas de hålla honom stången samtidigt som bollen så ofta som möjligt hamnar i Spaniens straffområde tror jag att Frankrike har god segerchans. Detta då den fysiska kampen mellan Mateta/Lacazette och Cubarsí/García är en rejäl fördel för fransmännen.

Har anfallarna en bra dag kan de sänka Spanien på egen hand och man ska heller inte underskatta fördelen Frankrike har i form av hemmaplan. Publiken kommer att bära Les Bleus under 90 minuter och för den vågade kan ettan absolut vara ett spikalternativ. På mindre system lämnar jag ettan allena. På de större använder jag en livlina med hjälp av krysset.

Premiären! - 3. Preston - Sheffield United

Premiärdags i The Championship - till Topptipset

För den som glömt bort var det knappast en trevlig vistelse Sheffield United hade i fjolårets Premier League. The Blades släppte in 700 mål och brakade ur det engelska finrummet som om det inte fanns någon morgondag. Föga förvånande har det lett till att omsättningen på spelare varit stor inför säsongen, men jag tror ändå att grabbarna från stålstaden kan tillhöra toppstriden i The Championship.

Archer, Osula, Traoré och Bogle har alla sålts för stora pengar medan McBurnie, Osborn och Foderingham samtliga lämnat på fri transfer. Grbic är dock en klart bättre målvakt än Foderingham och i backlinjen har Sheffield United bland annat hämtat in Souttar, Gilchrist och Burrows. Längre fram i banan är O’Hare och Moore nyförvärv som kommer att se till att offensiven håller hög nivå.

I min bok är dock det viktigaste att Ahmedhodzic, Souza och Hamer stannat kvar. Trion hade inte gjort bort sig i Premier League och är tveklöst herrar som kommer att spela nyckelroller i Sheffield Uniteds jakt på återtåget till finrummet. Chris Wilder sitter kvar som tränare och efter att ha tagit The Blades upp i Premier League för ett par år sedan vet den gamla räven vad livet i andraligan handlar om.

Sheffield United kommer med det sagt att få det tufft emot i premiären. Preston är inget lag som skojas bort hur som helst, framför allt inte på Deepdale där The Lilywhites tog poäng i 15 av 23 hemmamatcher i fjol. Påtalas bör att Ryan Lowes gäng överpresterade Expected Points med ganska bred marginal, men det tror jag att värdarna kan fortsätta göra även den här säsongen.

Firma Riis/Keane är nämligen en sylvass anfallsduo som inte kräver särskilt många målchanser för att hitta nätet. Sheffield United får se upp när det vankas defensiva omställningar och jag vill även höja ett varningens finger för Robbie Brady vars vänsterfot kan producera målchanser från ingenting. Till vad som ser ut att bli jämna streck inleder X2. På större system använder jag mig dock av samtliga tecken.

Notabla avbräck

Jamie Shackleton, Sheffield United (knäskada)

Osäker till spel

Frederick Woodman, Preston (sjukdom)

Sam McCallum, Sheffield United (knäseneskada)

TILL TOPPTIPSET